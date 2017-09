(Chelsea-Bristol City 6-0) Maria Thorisdottir (24) gikk rett fra norsk cup til å starte i Chelseas serieåpning. Hun håper flere norske spillere får oppleve profesjonaliteten i engelsk kvinnefotball.

Norges ferskeste England-eksport fikk søndag en drømmestart for sin nye klubb, da hun spilte hele kampen i Chelseas kalasseier i seriepremieren.

For med Maria Thorisdottir i forsvaret hadde Bristol lite å stille opp med mot fjorårets serievinner, og Chelsea knuste dem 6-0.

– Jeg kunne ikke fått en bedre debut enn det, sier hun til VG.

Det ble en ordentlig festkamp sett med norske øyne: I tillegg til Thorisdottirs brakdebut scoret landslagskaptein maren Mjelde to av målene.

MÅLTEFT: Maren Mjelde (27) scoret to av Chelseas seks mål i serieåpningen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Thorisdottir fikk 90 minutter i serieåpningen til tross for at hun knapt har trent med sine nye lagvenninner ennå. Så sent som 2. september spilte hun sin siste kamp for Klepp, og deretter bar det på landslagssamling.

24-åringen innrømmer at overgangen fra Toppserien med Klepp til engelsk superliga med Chelsea har vært stor, men god.

– All er mange hakk opp på profesjonalitet. Her blir du satt pris på. Her føler du deg som en fotballspiller. Det er slik jeg skulle ønske alle kunne opplevd, for det er så profesjonelt, forteller hun.

Selv håper hun nivåhevingen vil gjøre henne til en bedre spiller, noe både Chelsea og Norge kan nyte godt av.

– Jeg gikk til enn bedre klubb for å utvikle meg som spiller, så jeg håper det gir resultater både på klubb og landslag Jeg vil bli så god som mulig og håper dette er plassen å bli det på, sier 24-åringen.

Vil ha flere norske til England

Thorisdottir er den tredje norske spilleren i den engelske superligaen. Fra før spiller Mjelde i Chelsea og Andrine Hegerberg i Birmingham.

Den ferske Chelsea-stjernen tror det kan bli enda flere i fremtiden.

– Jeg tror den engelske ligaen kommer til å blomstre videre, og det er allerede et veldig bra nivå her. Jeg tror det er en bra mulighet for norske spillere å komme hit og spille, sier Thorisdottir.

Hun tror de engelske klubbene har øynene åpne for norske spillere, og at de følger med på norsk fotball. Det kan komme godt med for det norske landslag, som de siste årene har måttet finne seg i å se lenger og lenger etter tidligere års suksess.

– Det er bra for landslaget om flere kommer seg ut og får prøvd seg, og jeg tror England er et bra sted å gjøre det, sier hun.

Sikter mot seriedobbel

Thorisdottir, som nå trener på de samme banene som verdensstjerner som Eden Hazard og Álvaro Morata, håper de i år kan greie noe Chelseas herrer også forsøker: å forsvare seriegullet.

Chelsea vant Superligaen i 2017 og 2015, men måtte nøye seg med sølv i 2016 og i 2014. Før da hadde Liverpool vunnet to år på rad, og før dem gjorde Arsenal det samme.

– Det er ett mål, og jeg tror i alle fall vi har mulighet til å kjempe i toppen, sier hun.