Høiland åpen for Viking-retur

VG får opplyst at Strømsgodset-spiss Tommy Høiland (27) er åpen for å flytte hjem til Rogaland sammen med familien og spille for Viking.

I begynnelsen av mars blir Tommy Høiland og kona Maria Fløisand Høiland foreldre for andre gang. Kombinert med den økte konkurransen i Strømsgodset etter drammensernes signeringer av spissene Pontus Engblom (25) og Marco Tagbajumi (28), skal paret være interessert i en retur til Rogaland hvor de begge kommer fra.

Det åpner døren for en potensiell overgang til gamleklubben Viking for den hardtarbeidende angriperen fra Bryne. Kilder forteller til VG at Strømsgodset har signalisert at de er villige til å slippe Høiland gratis – hvis det er en retur til nettopp Viking og Stavanger det er snakk om.

Dette avviser klubbdirektør Jostein Flo, men hvis det likevel skulle bli tilfellet vil det bare være Høilands lønnskostnader som eventuelt gjenstår for Viking. VG kjenner til at spissen tjener 70 000 kroner i måneden i Drammen og at han kan være villig til å skrive under på en lignende avtale med Viking.

– Viking vil alltid være interessant

Høiland ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger, men agent Atta Aneke forteller at spilletid og familiære hensyn veier tungt i enhver avgjørelse om fremtiden.

– Viking vil alltid være interessant for Tommy hvis de skulle ønske ham. Men nå er han under kontrakt med Godset i to år til, forteller Aneke.

I kontorlokalene i Jåttåvågen er Viking klar over situasjonen. Det bekrefter fotballdirektør i Stavanger-klubben, Bård Wiggen.

– Tommy er et navn som har vært oppe. Det har kommet signaler på at Tommy ønsker å flytte tilbake til Stavanger, sier Wiggen til VG.

Økonomiske utfordringer

Dilemmaet for Viking er at selv om klubben ønsker å forsterke stallen, er det økonomiske handlingsrommet svært lite.

Wiggen forteller at en midtstopper også er førsteprioritet.

– Så er det sånn at det kan være aktuelt å se på andre posisjoner hvis det stemmer med «casen», for eksempel hvis det er en lokal spiller som vender hjem. At Tommy er fra Stavanger-området og på et tidspunkt skal til Stavanger, er interessant for oss. Men ressursene er våre er små.

Skullerud bekrefter Høiland-interesse

Til tross for at Tor Ole Skullerud ligger syk hjemme på Stabekk, tar Strømsgodset-treneren seg fredag kveld tid til å fortelle om hvordan han vurderer Høilands situasjon.

Han bekrefter at det har vært interesse for 27-åringen i vinter.

– Tommys situasjon er at han akkurat i øyeblikket er en del av troppen. Vi reiser til La Manga på mandag. Hvis det ikke skjer noe før den tid, blir Tommy med der. Det er det jeg kan si nå, forteller Skullerud til VG.

Mannen som ledet Molde til både serie- og cupgull i 2014 legger ikke skjul på at kampen om plassene i Godset-angrepet nå er tøff. I tillegg til nevnte Engblom, som ble toppscorer i Obos-ligaen i fjor, og Tagbajumi, råder Skullerud også over kompetansen til Marcus Pedersen (26).

– Vi prøver å bygge en konkurransesituasjon over hele banen. Det er et mål å ha det i alle posisjoner. Tommy lever i tøff konkurranse med alle spissene som er der, det er ingen tvil om det. Og vi er glad for å ha fått på plass Marco og Pontus, men vi kommer til å trenge flere spisser utover i sesongen, sier Skullerud.

Strømsgodset møter for øvrig 2. divisjonslaget Fram Larvik i Sandefjord til årets første treningskamp i morgen.