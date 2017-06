Tom Nordlie og Kolbotns fotballkvinner i ny TV-serie

Tom Nordlie på jobb som Skeid-trener og en titt inn i garderoben til Kolbotns kvinnelag i Toppserien står på menyen i en ny TV-serie.

Til høsten kommer «Alt for laget» på TV 3, en TV-serie som i hovedsak foregår i garderoben til idrettslag i ulike idretter og divisjoner.

Blant dem man møter er Tom Nordlie i aksjon som fotballtrener for 2. divisjonslaget Skeid.

– Vi fikk en forespørsel om dette for tre-fire måneder siden. Det viser vel at Skeid er litt på kartet, sier Nordlie til VG.

Det var i midten av mai at et TV-team fra Warner Bros, som produserer serien for TV 3, begynte å følge Nordlie og hans spillergruppe.

TV-teamet var på plass på Nordre Åsen da Skeid var minutter unna å sende Strømsgodset ut av cupen.

– Det er en serie som går litt på kjemi mellom trener og spillergruppe i garderoben, men noe mer enn det vet jeg egentlig ikke. Jeg bare svarer på det jeg blir spurt om, sier Nordlie om programmet.

Flue på veggen hos åtte idrettslag



Pressekontakt i MTG Linda Glomlien sier at programkonseptet baserer seg på å være «flue på veggen» hos ulike idrettslag.

– Hva foregår i garderoben før kamp, i pausen og etter kamp? Hva blir sagt og hvordan er stemningen? På innsiden av garderobedøren utspiller hele følelsesregisteret seg, alt fra skuffelse, kjefting og nederlag til ekstase, glede og samhold mellom mennesker som har en felles lidenskap, skriver Glomlien i en e-post til VG.

Serien skal følge åtte idrettslag på ulike nivåer, og Glomdalen skriver at seerne vil bli kjent med et rikt karaktergalleri med mennesker som vil noe og som vil gjøre alt for laget sitt.

I tillegg til Tom Nordlie og Skeid, er dette noen av lagene man vil bli bedre kjent med i «Alt for laget»:



• Kolbotn fotball (damer)



• Bærum sportsklubb (Breddefotball)

• Akkaren sportsdykkerklubb (Undervannsrugby)

• Oslo Vikings (Amerikansk fotball)