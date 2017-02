Zlatan hylles for formen: – Det er utrolig

Zlatan Ibrahimovic (35) er i en alder der de fleste har lagt opp eller vurderer å gjøre det. I stedet spiller han flere kamper enn noen annen i Premier League.

Den svenske evighetsmaskinen har allerede rukket å spille 37 kamper, fordelt over alle turneringer, for Manchester United denne sesongen. Tall fra Mirror viser at det er mer enn samtlige spillere i Premier League.

Zlatan leder statistikken foran Southamptons 22-åring Nathan Redmond (36 kamper), Leicesters 33-åring Wes Morgan (35) og 23 år gamle Paul Pogba (35).

– Det er ikke lett å spille i den alderen. Etter den første dårlige kampen du spiller, så sier alle alltid at «han er for gammel» eller andre ting. Så du kjemper imot det hele tiden, sier Manchester United-legenden Ryan Giggs, som la opp som 40-åring i 2014 etter 963 kamper for klubben.

Bedre enn Messi og Ronaldo

Zlatan spiller ikke bare mange kamper. Han scorer også mange mål. Før søndagens ligacupfinale mot Southampton står svensken med 24 nettkjenninger denne sesongen.

– Det faktisk å være spiss, og mannen som alle forventer skal score målene, øker presset enda mer. Men Zlatan er ikke en spiller som lar seg overumple av det. Det ser du når han scorer hat trick mot Saint-Étienne eller redder United i FA-cupen mot Blackburn, sier Giggs ifølge ESPN.

I en alder av 35 år er Zlatan Ibrahimovic faktisk i enda bedre scoringsform enn fotballens verdensherskere Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Dersom man legger sammen denne sesongen og den forrige, så har svensken (76 mål for PSG og United) scoret flere klubbmål enn Messi (75 for Barcelona) og Ronaldo (74 for Real Madrid).

– Ett mål mer eller mindre. Men jeg visste at han ville bety enormt mye for oss, sa José Mourinho etter søndagens FA-cupseier mot Blackburn, ifølge Aftonbladet.

Nå velger Ryan Giggs å sammenligne Zlatan med klubbikonet Eric Cantona, som i likhet med svensken var glad i å skape overskrifter for både det ene og det andre.

– Det er likheter mellom dem på grunn av den troen de har på sine egne ferdigheter, og alle målene de har scoret. Selv når de spiller bra og blir hyllet av alle, så lar de seg ikke prege, sier Giggs.

Zlatan Ibrahimovic og Manchester United er nå klare for sin første av potensielt tre cupfinaler denne sesongen: Søndagens ligacupfinale mot Southampton kan bli etterfulgt av finaler i Europa League og FA-cupen, der Mourinhos menns tittelhåp fortsatt lever i beste velgående.

– Jeg vil vinne alt, sa trofégrossisten Zlatan til Aftonbladet etter å ha sikret Europa League-avansement mot Saint-Étienne onsdag kveld.

Svensken har vunnet 31 titler så langt i karrieren og kan komme til å måtte rydde mer plass i skapet de neste ukene. Vi tror i hvert fall han kan kalle seg engelsk ligacupmester denne helgen.

Manchester United er inne i en god dynamikk og er relativt skjermet for skader, selv om Henrikh Mkhitaryan måtte ut med en strekk i midtuken. De møter et Southampton-lag som slo ut Liverpool i semifinalen, men som har vært svært varierende denne sesongen.

