Zekhnini i italiensk trøbbel: – Står sist i køen

Rafik Zekhnini (19) fikk en drømmestart på Fiorentina-karrieren. Men etter hvert har det blitt tøffere for den tidligere Odd-profilen.

Sesongen hans har vært som en berg- og dalbane. Ifølge VG-børsen var han svakest av samtlige spillere i Eliteserien etter 13 runder. Så ble han solgt for 20 millioner kroner til den italienske toppklubben Fiorentina, der han scoret i sin første treningskamp.

Oppturene fortsatte i Italia: Zekhnini fikk ti minutter i første Serie A-runde borte mot Inter, og en hel omgang i den påfølgende treningskampen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu.

Men siden har den store konkurransen i Fiorentina-troppen skapt trøbbel for unggutten fra Skien. Zekhnini satt på benken i andre og tredje serierunde før han ble vraket fra hele kamptroppen i fjerde runde mot Bologna.

I onsdagens kamp mot Juventus var han heller ikke en del av troppen, til tross for at den bestod av hele 23 spillere.

– Zekhnini må bare være tålmodig. Han er den som per nå står sist i køen på området der Fiorentina har flest alternativer, sier Fiorentina-eksperten Brando de Leonardis til NTB.

– Sammenlignet med de han konkurrerer med, så er ikke Zekhnini klar for Serie A-fotball fra start. Men etter hvert som kampene kommer tettere og skadene dukker opp, kan han nok få noen minutter her og der, sier han.

Zekhnini: – Kommer ikke til å stresse

VG snakket med Zekhnini etter U21-landskampen mot Israel nylig. Da fortalte unggutten at han ikke har noe hastverk med å etablere seg i Serie A.

– Jeg kommer ikke til å stresse noe som helst med spilletid. Jeg kommer bare til å trene godt hver dag og jobbe hardt, så får jeg bare ta vare på den spilletiden jeg får, sier Zekhnini.

– Det har vært ekstremt mange overganger inn og ut av klubben denne sommeren. Merker du noe til den uroen?

– Nei, det går fint på innsiden. Vi trener godt og alle blir tatt godt imot. Vi ønsker de som går videre lykke til, og for oss går det helt fint.

Zekhnini forteller at han er «glad for tiden», og at han allerede har fått mange nye venner i sin nye hjemby Firenze. Han legger ikke skjul på at det er en sterk kontrast mellom fotballinteressen og trykket rundt Fiorentina sammenlignet med Odd.

– Det er selvfølgelig kult å gå fra Odd til Fiorentina, en så stor klubb med så mye trykk rundt. Det er moro.

