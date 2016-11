Wengers forferdelige rekke mot Mourinho

Arsène Wenger (67) har på elleve forsøk aldri slått José Mourinho (53) i ligaen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Mourinho har fem seiere i Premier League, seks kamper har endt uavgjort, mens Wenger aldri har vunnet mot portugiseren i ligaen.

– Wenger er en manager som over lang tid har vært utrolig trofast mot sin stil og sine ideer. Når Mourinho har såpass mange kamper med så gode resultater mot han er det ikke tilfeldig. Da tyder alt på at han har funnet mottrekk og motspill som virker, sier skribent og fotballekspert Lars Tjærnås.

Følg Tipster på Facebook her

Totalt har rivalene møttes 15 ganger i alle konkurranser. Bare én gang har Wenger slått Mourinho: i Community Shield-kampen før Mourinhos siste sesong i Chelsea. United-manageren står totalt med åtte seiere over Wenger, seks kamper har endt uavgjort.

– Dette er mye mer Manchester United mot Arsenal enn det er Mourinho mot Wenger. Og bak fiendskapen utad tror jeg innerst inne det er en gjensidig respekt fordi de vet at den andre er drivende dyktig, sier Tjærnås.

LES OGSÅ: Wenger advarer Chile mot å bruke skadet Sanchez

– Det plager Wenger

Den mest målrike kampen mellom disse to kom på Stamford Bridge i mars 2014 da Wenger ledet laget sitt i sin 1000. kamp. Chelsea kjørte fullstendig over Arsenal og vant til slutt 6-0.

– Dette er to av verdens trolig aller dårligste tapere, eller sagt på en annen måte: to vinnere. Det er ingen tvil om at det plager Wenger at han ikke har slått Mourinho i ligaen, sier den tidligere fotballtreneren.

Et drøyt halvår senere kom mye av raseriet og følelsene mellom disse to virkelig til overflaten da Wenger dyttet Mourinho overende på sidelinjen. Også denne gangen på Chelseas hjemmebane. Chelsea vant 2-0. Etter kampen ble franskmannen spurt om han angrer dyttingen.

– Nei. Hva er det å angre på? Jeg ville kommer meg fra A til B og noen konfronterte meg på en lite velkommen måte, sier Wenger.

LES OGSÅ: Mourinho om Wenger-krangelen: – Jeg gjorde ikke noe galt

Her er fem av de beste Wenger/Mourinho-sitatene:

– Han er utidig, frakoblet virkeligheten og respektløs. Når de gir suksess til dumme mennesker, så gjør man dem dummere istedenfor intelligent, sa Wenger under Mourinhos andre sesong i 2005.

– Arsène Wenger er en spesialist i å mislykkes. Det er ikke jeg, så han har rett i at jeg er redd for å feile siden jeg ikke har gjort det ofte, svarte Mourinho på at Wenger hadde sagt at han «var redd for å feile».

LES OGSÅ: Han har scoret i Europas fire øverste ligaer

– I dette landet så er det bare en manager som ikke er under press. Alle andre er det. Vi kan ikke være under pari. Vi er nødt til å levere. Det er bare en som er utenfor den listen, men bra for han. Dere vet hvem, sa Mourinho i en lang tirade rettet mot Wenger etter at franskmannen ikke ble straffet for hans kritikk av dommerne etter et oppgjør mellom London-klubbene.

Etter at Mourinho ble presentert som United-manager tok det ikke lang tid før han sendte et stikk til Wenger igjen. Etter at han fikk spørsmål om sin svake sesong med Chelsea og hva det hadde gjort med ryktet hans, svarte han:

– Det er noen managere, som sist vant en tittel for ti år siden. Sist gang jeg vant en var et år siden. Hvis jeg har noe å bevise, forestill deg hva de andre har. Å ende på fjerdeplass er ikke målet, sa portugiseren.

LES OGSÅ: Mourinho: – Wenger er en spesialt i å mislykkes

Da Wenger kalte prisen på Paul Pogba «fullstendig galskap», kunne selvfølgelig ikke Mourinho dy seg.

– Da jeg hørte om noen av kommentarene og hørte noen av managerne som kritiserte det, så tenkte jeg at de har aldri hatt dette problemet. Fordi for å ha dette problemet må man være i en av toppklubbene i verden. Her i Manchester United, kan det skje, sa 53-åringen.

– Kamp mellom to lag

På pressekonferansen før lørdagens kamp ville ikke Wenger fyre mer opp under stemningen.

– Jeg vil ikke gjøre dette til en kamp mellom to managere. Dette er viktig, det er en toppkamp for ryktet til Premier League. Det vil avgjøres av spillerne på banen, sa mannen som tidligere i år feirer 20 år som Arsenal-manager.

Oppgjøret mellom Manchester United er meget viktig for begge lag. Arsenal tar over tabelltoppen midlertidig med seier og skulle United tape så er de hele ni poeng bak Arsenal allerede etter 12 runder.

– Helt åpen kamp uten noen klar favoritt. Jeg sitter med en følelse av at Man Utd begynner å finne form og fasong, der Mourinho begynner å bli trygg på hva- og hvem som fungerer, og ikke minst hvem som ikke gjør det, sier Tjærnås.

– Hvilket lag trenger en seier mest?

– Manchester United trenger det mest. Det er en enkel begrunnelse: tabellen. Det er allerede sånn at de knapt bør tape mer enn toppen et par kamper til for å ha håp om å ende helt der oppe. Og da må de i alle fall ikke tape hjemme, sier fotballeksperten.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

67 år gamle Wenger som ble døpt en «spesialist i å mislykkes» av Mourinho har ikke tapt på ti strake kamper i ligaen, men måtte gå skuffet fra den siste kampen før landslagspausen med uavgjort hjemme mot Tottenham.

Vi tror det blir en ekstremt åpen kamp og ble fristet av et over 2,5 mål-spill. Arsenal mangler Hector Bellerin i forsvar, som har vært svært viktig for de og United kan ikke legge seg bakpå på egen hjemmebane. Kampen starter 13.30 og blir sendt på TV 2 Sport Premium.