Wenger tror gratisoverganger blir vanlig

Arsenal har åtte spillere på utgående kontrakt. Arsène Wenger (67) kaller det «ideelt».

I tillegg til Alexis Sánchez – som det har stormet rundt i sommer – er syv andre Arsenal-spillere inne i sitt siste kontraktsår med London-klubben.

Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Santi Cazorla, Per Mertesacker og Mathieu Debuchy har alle kontrakter som går ut ved sesongslutt.

– Det er ikke noe problem. Det er en ideell situasjon. Nå må alle prestere, sier Arsene Wenger ifølge Telegraph.

Arsenal-manageren tror fotball-verden kommer til å se flere og flere spillere som blir i klubben ut kontraktstiden, for så å forsvinne gratis til andre klubber.

– Ingen vil betale det som kreves



Grunnen? De stadig voksende overgangssummene.

– Jeg tror vi vil se mer av dette i fremtiden. Overgangssummene har blitt så høye, selv for normale spillere. Du kommer til å se stadig flere spillere som går i siste kontraktsår med sine klubber, ettersom ingen vil betale det som kreves. Jeg er overbevist om at det vil være helt vanlig om ti år, sier Wenger.

TV 2-ekspert Petter Myhre tror Wenger har et poeng.

– Jeg tror det er ganske sannsynlig. I det spillet med agenter og spillere som presser klubbene sine for å bli solgt, så kommer én mekanisme inn. Om spillerne får viljen sin, så er det et uheldig signal til resten av troppen, mener Myhre, som sier det er viktig for klubber å unngå og måtte «bøye seg» for spillernes overgangsønsker.

– Og med de overgangssummene som vi ser nå, så har agenter og spillere enda større grunn til å spekulere, påpeker Myhre.

Sánchez-sagaen har vært den mest omtalte av denne sorten i sommer. Myhre tror verdien av å beholde Sánchez er større enn å selge ham nå for Arsenal.

– Med Sánchez på laget, så vil Arsenal selvfølgelig ha større sjanse for å klare topp fire og dermed gå til Champions League.

Sánchez brukte sommeren godt. Han satte blant annet denne frisparkperlen mot Venezuela:

Arsenal sliter med åpningskamper

Ryktene om en Sánchez-overgang har blusset opp igjen like før seriestart. Først måtte chileneren få innvilget ekstra ferie på grunn av sykdom, før han ble skadet i en av de første treningsøktene med laget.

Sánchez (a) går dermed glipp av serieåpningen mot Leicester. Det samme gjør sannsynligvis Mesut Özil (mb) og Aaron Ramsey (mb).

I tillegg er Per Mertesacker (f) usikker etter å ha pådratt seg en smell i søndagens Community Shield-finale, og Laurent Koscielny (f) suspendert.

Gjestene fra Leicester mangler to sentrale midtbanespillere, erfarne Danny Drinkwater (mb) og nykommer Vicente Iborra (mb).

Dermed mangler begge lag viktige brikker i sesongåpningen, som ikke har vært Arsenals favorittkamp de siste årene.

På de syv siste sesongene har Arsenal kun vunnet én serieåpning. Den seieren kom mot Crystal Palace høsten 2014. På de øvrige seks forsøkene har det blitt tap mot Liverpool (2016), West Ham (2015), Aston Villa (2013) og uavgjort mot Sunderland (2012), Newcastle (2011) og Liverpool (2010).

Leicester har på sin side kun vunnet én av åtte seneste Premier League-starter, og laget vant bare to av åtte siste ligakamper i vår.