Wenger refses før storkampen: – Han mislykkes i sin plikt

Manager Arsène Wenger (67) må ta skylden for at Arsenal alltid svikter når det gjelder i Premier League, mener anerkjent fotballskribent.

– Spillerne var ikke mentalt klare for de fysiske duellene. Når du spiller på hjemmebane, i vår posisjon, så er ikke det normalt. Alle i Premier League er fysisk sterke, og å gi 90 prosent er ikke nok, sa Wenger, ifølge The Guardian, etter Arsenals sjokktap mot Watford på Emirates Stadium tirsdag kveld (1-2).

Den franske manageren, som for tiden er suspendert etter å ha dyttet en fjerdedommer i frustrasjon, la skylden på spillerne etter det svake resultatet. Istedenfor å tette igjen litt av avstanden opp til serieleder Chelsea, var det Chelsea som fikk øke avstanden takket være sin 1-1-kamp mot Liverpool.

Men det er Wenger selv som må ta skylden for kollapsen, mener ESPNs anerkjente kommentator Mark Ogden, som har over 140.000 følgere på Twitter.

– Hvis Arsenal har et mentalitetsproblem, så er det ikke bare et problem i én enkeltkamp, men noe som har fått utvikle seg over tid. Wenger mislykkes i sin plikt for laget og klubben, rett og slett, skriver Ogden i en kommentar i forkant av storkampen mot Chelsea.

Ogden trekker frem andre suksessfulle managere og deres evne til å mane frem vinnermentalitet i spillerne sine: Sir Alex Ferguson, José Mourinho – og Claudio Ranieri i Leicesters gullsesong.

– Denne sesongen, med Leicester like over nedrykksplass, har Ranieri funnet ut at beskjedene hans ikke fungerer like bra lenger, eller at spillerne har sluttet å høre på ham. Det virker å være samme situasjon Wenger befinner seg i i Arsenal, mener Ogden, som videre skriver at mentalitet og motivasjon ikke bør være et problem for Arsenal i den nærmest avgjørende toppkampen mot Chelsea.

– Men det er ikke kamper mot Chelsea, United, Liverpool eller Tottenham at Wenger trenger å motivere spillerne sine til. Det er på de kveldene hvor de spiller mot lag som Watford at Wenger må minne dem om at alt handler om å vinne, og at de aldri vil lykkes hvis de er halvhjertede, skriver Ogden.

Arsenal slo Chelsea 3-0 i den første kampen mellom lagene denne sesongen. Men det var før Antonio Conte innførte den hypereffektive 3-4-3-formasjonen som har gjort Chelsea til en ustoppelig seiersmaskin.

