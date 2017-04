Wenger-knepet som har vekket Arsenal

Et overraskende taktisk grep av manager Arsène Wenger (67) har fått fart på Arsenal-formen.

Den franske Arsenal-sjefen forbløffet mange da han valgte å stille i en 3-4-2-1-formasjon i Premier League-kampen mot Middlesbrough for snart to uker siden.

Så langt har det fungert som en drøm: 2-1-seier borte mot Middlesbrough, 2-1-seier i FA-cupsemifinalen mot Manchester City og 1-0-seier hjemme mot Leicester i midtuken.

Spillet har ikke alltid vært spesielt overbevisende, men de tre strake seirene var enormt etterlengtet hos et lag som før det hadde tapt syv av sine 12 foregående kamper.

Wenger: – Kvitt usikkerheten

Middlesbrough-kampen var, ifølge The Guardian, første gang siden 1997 at Arsenal har stilt med trebackslinje. Wenger forklarer selv at den taktiske endringen i stor grad ble gjort av mentale årsaker.

– Jeg tror det jeg gjorde, var å flytte spillernes fokus til noe konkret og bli kvitt usikkerheten. Det å fokusere på noe nytt, hjelper noen ganger med å gjøre ting bedre. Det gikk opp for oss at vi måtte slå tilbake og kjempe som galinger for å vinne kampene våre, forklarer Wenger ifølge Metro.

Resultatene har så langt vært upåklagelige, og spillerne har tatt formasjonsendringen imot med åpne armer.

– Det passer veldig godt med lagets spillestil. Noen ganger holder det bare å bytte system for å distrahere motstanderen, sier Hector Bellerín ifølge London Evening Standard.

Moteriktig formasjon

Arsenal forventes nå å fortsette i samme spor når de møter byrival Tottenham på White Hart Lane søndag. Den taktikk-kyndige The Guardian-spaltisten Jonathan Wilson har sett nærmere på Wengers taktiske endring.

– 3-0-tapet mot Crystal Palace var så forferdelig at noe, hva som helst, måtte endres for å vekke Arsenal. Det var også en anerkjennelse av hvor fasjonabel 3-4-2-1-formasjonen er blitt, en form for aksept for at det er en formasjon som, i det moderne taktiske landslaget, er vanskelig å forsvare seg mot, skriver Wilson.

Han forklarer at den beste måten å kontre en 3-4-2-1-formasjon på, er å svare med samme mynt. Men han advarer Wenger foran kampen mot Tottenham, som også spiller i den moteriktige formasjonen.

– Faren for Wenger når han prøver å matche Tottenham med samme formasjon, er at det risikerer å avsløre Arsenals mangler. Hvis du sammenligner spiller for spiller, så ser Tottenham-spillerne sterkere, raskere, mer aggressive og bedre ut i de aller fleste tilfellene, skriver Wilson.

VGs tips: Tottenham blir for sterke

Tottenham står med sensajonenne åtte strake seirer i Premier League. Med fire poeng opp til serieleder Chelsea har de fortsatt et håp om å snyte Antonio Contes menn for ligatittelen. Men da må de slå Arsenal på White Hart Lane.

Det tror vi også de gjør. Hele Tottenham-laget virker bedre, og de er langt mer erfarne når det kommer til å spille i en 4-3-2-1-formasjon. Arsenal håper at Laurent Koscielny kan riste av seg en skade, men uavhengig av om franskmannen spiller, så tror vi Mauricio Pochettinos menn blir for sterke for Wenger & Co.

Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 17.25.