Wenger åpner for å slippe Sánchez gratis i 2018

Det er ingen sjanse for at Alexis Sánchez (28) forlater Arsenal denne sommeren, skal man tro manager Arsène Wenger (67).

Den chilenske stjernen, som scoret vinnermålet i FA-cupseieren over Manchester City i helgen, har kontrakt frem til sommeren 2018. Det betyr at han fra og med januar 2018 kan begynne å forhandle fritt med andre klubber – uten at Arsenal har krav på en overgangssum i retur.

Men selv om Alexis Sánchez skulle velge ikke å forlenge kontrakten i Arsenal, hevder Wenger at klubbens toppscorer blir værende en sesong til likevel.

– Kommer jeg til å holde ham igjen her hvis han ikke signerer ny kontrakt? Ja. Ville jeg heller beholdt ham enn å selge ham til en Premier League-rival? Ja. Jeg tror ikke dere ville gjort det heller. Hvorfor ikke? Spørsmålet er vel heller hvorfor man skal selge ham til en Premier League-klubb. Man ønsker ikke å styrke sine konkurrenter, sier Wenger ifølge The Guardian.

Vil ikke ha van Persie-reprise

Arsenal opplevde en lignende situasjon da Robin van Persie, på sommeren i 2012, hadde ett år igjen av kontrakten og gjorde det klart at han ikke ønsket å forlenge den.

Det førte til at nederlenderen fikk tvunget igjennom en overgang på 24 millioner pund til Premier League-rival Manchester United, der han scoret 26 seriemål og hjalp sin nye klubb til seriegull den påfølgende sesongen.

Nå hevder Wenger at han ikke kommer til å gjøre det samme. Han mener klubben kan tjene på å slippe spilleren, som kostet 32 millioner pund i 2014, gratis på sommeren i 2018 i stedet for å selge ham for flere titalls millioner pund denne sommeren.

Han mener i praksis at Sánchez' siste år i kontrakten er verdt en fjerdedel av hans opprinnelige overgangssum, altså åtte millioner pund, og at klubben må vurdere hvorvidt de tjener mer på å selge spilleren.

– Problemet du må analysere, er: «Kan du finne bedre? For hvor mye penger?» Inflasjonen er så stor at det noen ganger, selv matematisk, kan være en fordel å beholde en spiller helt til kontrakten hans er over, sier Wenger, som dermed åpner for at Sánchez kan forsvinne ut av Arsenal-dørene uten at klubben får et eneste pund i overgangssum.

– Tror han kommer til å signere

Samtidig har den franske manageren tro på at Sánchez, som skal være ønsket av Chelsea, Manchester City og PSG, kommer til å forlenge Arsenal-kontrakten.

– Jeg tror han kommer til å signere, først og fremst fordi han er lykkelig her. Ønsket hans er å bli. Det er jeg dypt overbevist om. Uenighetene handler kun om kontraktsdetaljer, ikke om vilje. Begge partene ønsker å komme til enighet, så jeg tror det kommer til å skje.

Sánchez er ikke den eneste Arsenal-stjernen som nærmer seg kontraktslutt. Det samme gjør spillere som Mesut Özil og Alex Oxlade-Chamberlain. Wenger forteller at disse sakene kommer til å bli løst til sommeren.

