Wayne Rooney hylles av Manchester City-rivaler

Én scoring i Everton-comebacket har gjort Wayne Rooney (31) landslagsaktuell igjen. Nå høster han ros fra uventet hold.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Før mandagens kamp mellom Manchester City og Everton blir Rooney hyllet av flere profiler fra laget som var hans største rivaler under årene i Manchester United.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



– Han skiller seg ut med forståelsen og timingen han har inne i boksen. Jeg tror ikke det er mange spillere som ville klart det på samme måte. Vi kan alle spille pasningen han spilte, kanskje også heade ballen som han gjorde, men han er unik ved at han forstår når han skal gripe muligheten, sier Manchester City-midtstopper Vincent Kompany ifølge Daily Mail.

Sterke reaksjoner: Barcelonas storkjøp skaper oppstandelse

Midtbaneankeret Fernandinho tar også i bruk fine ord når han skal beskrive Rooney før mandagens storkamp.

– Han er en stor spiller. Det viste han i sesongsoppkjøringen og i den første seriekampen. Han er en veldig god spiller og vi må være svært forsiktige med ham, sier Fernandinho ifølge ESPN.

Sjekk denne: Liverpool-forsvaret får gjennomgå

Brasilianeren sier at Rooney er farlig fordi han kan «score på så mange forskjellige måter», og har følgende plan for å stoppe spissen:

– Vi må være tett oppi ham og ikke gi han en mulighet til å tenke eller å skape sjanser foran mål.

Her avslører Rooney sitt spesielle pysjamas-valg:

England-aktuell

Rooney ble faset ut av det engelske landslaget i takt med at spilletiden i Manchester United stupte forrige sesong. Men nå skal landslagssjef Gareth Southgate være interessert i å ta 31-åringen inn i varmen igjen.

Ifølge The Sun skal Rooney være høyaktuell for England-troppen som skal møte Malta og Slovakia i begynnelsen av september.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Mirror skriver at England-sjef Southgate var til stede på Goodison Park for å se Evertons 2-0-seier over Hajduk Split i Europa League-kvalifiseringen torsdag.

Rooney var ikke like effektiv som i Premier League-åpningen mot Stoke, men noterte seg for en målgivende pasning til Idrissa Gueye.

Se Neymar leke seg i sin hjemmedebut for PSG:

VGs tips: Uavgjort

Mandag kveld forventes Rooney igjen å spille fra start når Manchester City skal møtes på Etihad Stadium. Disse lagene spilte 1-1 i tilsvarende kamp i oktober i fjor.

De lyseblå vertene er favoritter selv om Benjamin Mendy og Ilkay Gündogan fortsatt er ute, men vi synes 1,28 er svært tynn odds for City-seier.

Derfor anbefaler vi heller et uavgjortspill til 4,85 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.