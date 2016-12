Villa-talent beklager oppførslen som skapte skandaleoverskrifter

Aston Villa-talentet Jack Grealish (21) slo igjennom ved å danke ut favoritten Liverpool i FA-cupsemifinalen i 2015. Så slo engelske medier opp flere fyllehistorier i den påfølgende nedrykkssesongen.

Championship-formlagene Aston Villa og Leeds møtes i kveldens TV-kamp - to lag som på bakgrunn av størrelse og tradisjoner trolig savnes av mange i Premier League. En av spillerne som kan avgjøre kampen er Aston Villa-talentet Jack Grealish.

Bakgrunn: Villa-talentet som gir fansen håp mot Arsenal

Det var rett før ligastart i august at unggutten i et forsøk på å gjøre opp for seg stod frem i media. Aston Villa skulle akkurat til å ta fatt på en ny tilværelse på andre nivå etter en nedrykkssesong som ga tre seirer på 38 Premier League-kamper.

Villa Fan-Erik Hoftun: - Det har vært noen triste år

Akkurat det var ikke bare unge Grealish sitt ansvar. Men det var dags for å snakke ut om en turbulent tid både personlig og profesjonelt.

For etter å ha vært involvert i forarbeidene til begge Villas mål og vending av FA-cupsemifinalen mot Liverpool på Wembley, kom han i medienes søkelys av utenomsportslige grunner.

Først slo The Sun opp bilder som viste at han inhalerte lystgass på en fest. I juni samme år var det Daily Mail som publiserte sosiale medier-bilder av ham liggende på en vei i en angivelig svært bedugget tilstand etter en festaften på sommerferie på Tenerife.

Det var som en virkelighetssjekk for den offensive midtbanespilleren, et av Aston Villas største egenproduserte talenter på lang tid - og på toppen en Aston Villa-fan fra barnsben av.

– Vi gjør alle feil når vi er unge, men du kommer ikke til å se meg gjøre noe slik igjen, sa han til The Telegraph.

– Jeg følte meg som guttunge på den tiden, og innså ikke hva slags oppmerksomhet det ville bli. Jeg tenkte bare på å dra på ferie akkurat som alle andre unge menn gjør.

– I ettertid ser jeg at en profesjonell fotballspiller ikke kan holde på slik. Det er meningen at vi skal være rollemodeller for barn, forklarte 21-åringen med den karakteristiske hårmanken.

Har modnet



Nå kom det nok et bunnpunkt bare noen måneder etter de famøse bildene i juni 2015. I november 2015 ble han avbildet på en nattklubb i Manchester - bilder som sosiale medier sa «ja takk» til. Å gå på byen bare noen timer etter at laget ditt har tapt hele 0-4 (borte mot Everton) er ikke noe som blir ansett for å være proft i Fotball-England. Da er det meningen at spillerne skal ligge lavt i dagene i etterkant, noe Grealish erkjenner.

– Vi hadde en elendig sesong, hadde blitt rundspilt - og likevel dro jeg på byen. Sett i ettertid var det helt dust av meg, kommenterte Grealish, som mener han har modnet siden de nattklubb-bildene ble offentlige.

Han velger sine venner med mer omhu nå, og bor fortsatt hjemme hos foreldrene i Solihull, like utenfor Birmingham. I sommer droppet han guttetur-ferien til fordel for reiser med kjæresten. Og så langt vi har fått med oss har han styrt unna tullball denne sesongen.

I juni 2016 kjøpte den kinesiske forretningsmannen Tony Xia opp den fasjonable Birmingham-klubben. Tidligere Chelsea-sjef Roberto Di Matteo (46) ble ny manager, men han varte i bare 12 kamper. I oktober ble «opprykkspesialisten» Steve Bruce (55) tildelt manageransvaret. I bare sin andre match ledet han klubben til dens første borteseier på 14 måneder, og foreløpig fasit viser 7-3-2-flyt på 12 kamper.

FÅTT FART PÅ VILLA: Steve Bruce har ledet Aston Villa siden 13.oktober. Her fra pressekonferansen umiddelbart etter ansettelsen. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Driblesterke Jack Grealish har spilt 17 av høstens oppgjør, laget tre mål og én assist, ifølge klubbens informative hjemmesider.

Til kveldens kamp er Jed Steer (k), Micah Richards (f) og Ritchie De Laet (f) skadet, og Gary Gardner (mb) må helsesjekkes.

Leeds United har bokført fem seirer på seks seneste ligakamper - det inkluderer en 2-0-hjemmeseier over nettopp Aston Villa i starten av måneden. Her må Kyle Bartley (f) bestå tester. Men hverken Charlie Taylor (f) eller Eunan O'Kane (mb) ser ut til å rekke kampen.

Les også: Klubbeier lover å gi Leeds-fansen billettpenger tilbake

Aston Villa er det eneste Championship-laget uten hjemmetap (5-5-0). Men Leeds er formlaget med fire triumfer på fem siste bortekamper. Med nok en seier vil Elland Road-klubben klatre forbi Reading og opp på tredjeplass på tabellen i kveld.

Dette er en vrien kamp å spå. Aston Villa virker tryggere på seg selv nå enn tidligere i sesongen. For Leeds sin del likte vi at hele fire spillere kom på scoringslisten borte mot Preston sist (4-1-seier) i toppscorer Chris Woods startfravær. Newzealenderen er ventelig tilbake fra start her. Uavgjort er trolig ikke langt unna. Men spillforslaget blir at begge lag scorer til 1,80 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Eurosport viser kampen.