Viking-interessen i dvale: – En ond spiral

Forventningene til Viking er lavere enn på lenge, mener Stavanger Aftenblads sportsleder. Men han skimter lys i enden av tunnelen.

– Fotballinteressen i Stavanger er satt på vent og det skaper en ond spiral, for det er akkurat nå som de sliter, at Viking trenger entusiasme og folk på tribunen. Men det er dyrt å være fattig, sier sportsleder Stig Nilssen i Stavanger Aftenblad.

Storklubben i Rogaland er nede i knestående. De har ikke tatt medalje siden 2007 og har havnet i økonomisk trøbbel, hvilket fører til at de ikke kan bruke noe særlig penger på spillerkjøp – og må kvitte seg med det som er av verdifulle spillere.

Sist ut av døren var midtbanespilleren Abdisalam Ibrahim, som gikk til Vålerenga på overgangsvinduets siste dag. Og i serieåpningen ble det tap mot nettopp VIF.

– Det er veldig mange år siden det har vært så lave forventninger til fotballen i Stavanger. Mye på grunn av mange år med skuffelser og en elendig økonomi som gjør klubben sårbar. De har ikke forsterket seg i vinter, og til sommeren må de nok selge sine to mest verdifulle spillere for å innfri styrets forventninger om balanse i regnskapet, sier Nilssen.

Her forsnakker Kjetil Rekdal seg på direkten:

– Likegyldighet

Publikumstallene på Viking Stadion er røde og peker nedover. Og mens det i byer som Bergen og Trondheim pleier å koke rundt Brann og Rosenborg når lagene er i motgang, så blir store deler av Viking-fansen stille i de tøffe tidene.

– Folk i Stavanger har et mye mindre lidenskapelig forhold til Viking enn det man har for Brann og Rosenborg i Bergen og Trondheim. Etter så mange år med skuffelser ser man en form for likegyldighet blant tilhengerne, sier Aftenbladets sportsleder.

Han tror litt av grunnen til den lave Viking-interessen ligger i at byens hockeylag har gjort det så bra de siste årene.

– Stavanger har et veldig kresent publikum. Når Oilers har gjort det så bra, er det mange som har konvertert til hockey, sier Nilssen.

Mange liker lokal satsning

Det finnes imidlertid håp om en fremtid med økt fotballinteresse i Stavanger, mener han. For selv om lite ligger til rette for umiddelbare resultater i Viking, er det mange som er positive til klubbens nye strategi.

– Mens klubben tidligere har gjort mange spillerkjøp og hentet mange utlendinger, har de nå en femårsplan som handler om å dyrke frem regionale talenter. Det er det mange som liker, sier Nilssen og understreker:

– Fotballinteressen i Stavanger kan komme tilbake. Den ligger der garantert latent, men er avhengig av en sportslig opptur.

Haugen med rørende tekstmelding til Viking-styret:

