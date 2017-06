Vidunderbarnet som sviktet: – Hva har gått galt?

Han ble kåret til EMs beste unge spiller. Ett år senere sitter han på benken til U21-landslaget. Hva har skjedd med Renato Sanches (19)?

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

På denne tiden i fjor herjet Sanches med det portugisiske A-landslaget under EM i Frankrike. Etter mesterskapet, som han vant med Portugal, ble han kronet til «beste unge spiller» i turneringen.

Karrieren hans hadde gått fra null til hundre på rekordtid: Til tross for at Sanches kun hadde spilt 30 kamper for Benfica, hadde Bayern München allerede punget ut 260 millioner kroner for å signere ham rett foran nesen på Manchester United like før EM.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Den råsterke, raske, nærmest ustoppelige midtbanespilleren virket å ha verden for sine føtter. Få hadde spådd hvordan det skulle gå.

For hvis du spoler ett år frem i tid, har Sanches knapt spilt kamper for Bayern München, og han er ikke engang sikret en plass i startelleveren til Portugal... sitt U21-landslag. 19-åringen er nemlig vraket fra den portugisiske troppen til prøve-VM.

Lest denne? Sánchez-ryktene stormer etter Arsenal-tabbe

Da Sanches startet Portugals åpningskamp mot Serbia i U21-EM på benken, var det mange journalister som hevet et øyebryn. Sky Sports var blant mediene som stilte det store spørsmålet:

«Hva har gått galt for det portugisiske vidunderbarnet Renato Sanches?»

Får neppe flere Bayern-sjanser

Bayern-trener Carlo Ancelotti forsikret alle om at Sanches kom til å få nok av spilletid, men etter ungguttens debutsesong i klubben er fasiten ganske tynn: Ni kamper fra start, alle turneringer inkludert, og bare to av dem etter nyttår.

– Jeg tror hovedgrunnen til at han har slitt, er at han er så ung. Han har hatt problemer med språket og slitt med å integrere seg i laget. Det er tøff konkurranse om plassene i Bayern, sier tidligere Bayer Leverkusen- og 1860 München-spiller Torben Hoffmann til Sky Sports.

Sjekk dette perlemålet:

Han mener Sanches ble solgt fra Benfica før han var «ferdig vare», og at det er vanskelig å hevde seg i en storklubb som Bayern München når du ikke er ferdig utviklet.

Les mer: Real Madrid-fenomenet lovprises: – Tror jeg hallusinerer

Og dessverre for Sanches er det lite som tyder på at han kommer til å få sjansen i kommende sesong heller. Bayern München har nemlig brukt 380 millioner kroner på å signere den franske midtbanespilleren Corentin Tolisso fra Lyon. De har også signert Sebastian Rudy fra Hoffenheim.

– Sanches gjorde ikke det beste ut av mulighetene sine i fjor, og jeg forventer ikke at han skal få flere sjanser neste sesong, sier Hoffmann.

Men håpet er på ingen måte borte for det portugisiske vidunderbarnet. Bayern München skal angivelig ønske å kvitte seg med ham, men det er nok av interesserte klubber: Manchester United og Juventus skal være de mest aktuelle destinasjonene.

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.



VGs tips: Klar Portugal-seier

Portugal trenger trolig bare uavgjort i fredagens kamp mot Makedonia for å sikre avansement i U21-EM, men de kommer nok til å gå for seieren.

Makedonia tapte 5-0 mot Spania i åpningskampen, og spilte 2-2 mot Serbia i andre kamp, så de er åpenbart sårbare defensivt. Det kan Portugal utnytte.

Portugiserne spilte bra mot Spania, men tapte 3-1 mot et effektiv og særdeles godt lag. De vant imidlertid 2-0 mot Serbia i åpningskampen, virker å ha stort forbedringspotensial, og skal være mange hakk bedre enn Makedonia.

Dermed tror vi på en komfortabel seier, og anbefaler følgende spill: Portugal-seier med 1-0 i handikap til 1,42 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.