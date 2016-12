Videodømming-fadese for FIFA

FIFAs storsating på videodømming fikk ingen god start i debuten. Real Madrid er neste prøvekanin.

Verdensmesterskapet for klubblag 2016 har allerde gått av stabelen, for sekstende gang. Turneringen er for vinnerne av kontinentale turneringer på sine respektive kontinent.

Årets klubb-VM har et ekstra spenningsmoment. Dette er første gang videodømming vil bli brukt i offisielle kamper. Videodømming har tidligere blitt brukt ved to anledninger - i internasjonale treningskamper tidligere i 2016.

Dommerne vil ha et team av videoassistenter som vil følge med på kampavgjørende situasjoner, før de informerer dommeren. Dommeren kan deretter se gjennom bildene, og kan revurdere avgjørelsen. Assistentene skal komme med innspill for å hindre grove feilavgjørelser.

FIFAs sjef for teknisk utvikling, Marco van Basten, sier at dette er et stort steg fremover for fotballen.

– Disse testene vil vise om produktet vi har utviklet er godt nok, eller om det trengs mer finpussing for å bli et fast innslag i fotballen. Samtidig er det viktig å huske at vi beveger oss inn i ukjente farvann her, sier van Basten til BBC.

Og at dette var ukjent farvann ble veldig tydelig i prosjektets debut.

Marca meldte at oppgjøret mellom Atletico Nacional og Kashima Antlers skulle få prøve det ut for første gang, og at det endte ikke godt. Det ble dømt straffe til Kashima, etter at ingen av dommerne trodde det var noen forseelse. Videodømmingen viste imidlertid at det skulle være straffe, så avgjørelsen ble omgjort. Reprisene i ettertid viste at i forløpet til straffesituasjonen skulle Kashima vært avblåst for offside. Det var det ingen av dommerne som oppfattet.

Ubeseiret sesong



Real Madrid har med seg nesten hele troppen til Japan, og mangler bare Gareth Bale som er ute med skade. Zidane har bekreftet at kaptein Sergio Ramos ikke kommer til å spille semifinalen grunnet utmattelse, og i tillegg er Pepe tvilsom til oppgjøret.

Real Madrid troner øverst i La Liga med 37 poeng, seks poeng foran Barcelona. Real Madrid har faktisk ikke tapt en eneste offisiell kamp denne sesongen i noen turneringer. Zidane tar dermed med seg et mer eller mindre skadefritt lag som oser av selvtillit til turneringen.

Cristiano Ronaldo er ikke overraskende toppscoreren til Real Madrid. På ti kamper i La Liga har han scoret elleve mål. Mandag vant Ronaldo gullballen for fjerde gang, og vil utvilsomt prøve å toppe et allerede imponerende kalenderår med nok en tittel.

Meksikanske Club América ligger på 5. plass i Liga MX Apertura, og tar også med seg en god porsjon selvtillit til Japan. De har nemlig ikke tapt på åtte kamper.

De kvalifiserte seg til klubb-VM etter å ha vunnet Nord-Amerikas svar på Champions League, CONCACAF Champions League. I finalen var det et helmeksikansk oppgjør da de møtte Tigres, en kamp de vant 4-1. Club América er det mestvinnende laget av denne turneringen, med syv titler.

