VGs terningkast før Champions League: PSG utfordrer Real Madrid

VG har trillet terning på storklubbene i Champions League. To lag får toppkarakter, mens ett får terningkast én.

Real Madrid skapte historie ved å vinne Champions League for andre gang på rad denne våren. Kan noen stoppe Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo og de andre superstjernene, eller fortsetter den kongelige dominansen?

Den lange veien mot finalen i Kiev begynner tirsdag kveld, med storoppgjør som Barcelona mot Juventus. Men de store svarene får man neppe før på den andre siden av vinteren, når smålagene er slått ut og det virkelig spisser seg til.

Dette er derfor ikke en rangering av hvem vi tror kommer til å vinne Champions League, men snarere en vurdering av tingenes tilstand før avspark i Europas mest prestisjefulle turnering.

REAL MADRID

I Zinédine Zidanes første sesong vant de Champions League. I franskmannens andre vant de Champions League og La Liga. Nå har de hvitkledde fra den spanske hovedstaden satt seg et enda mer hårete mål, nemlig å vinne samtlige seks trofeer denne sesongen: La Liga, Champions League, Copa del Rey, klubb-VM, spansk supercup (allerede vunnet) og UEFA Supercup (allerede vunnet).

Kongene av Europa har mistet tre spillere som bidro til den imponerende stallbredden: Álvaro Morata, James Rodríguez og Danilo. Til gjengjeld har Isco og Marco Asensio tatt nye steg over sommeren, og klubben har signert ungt og spennende i Theo Hernández (19) og Dani Ceballos (21). I sum virker troppen minst like sterk som forrige sesong.

To poengtap på sesongens to første hjemmekamper i La Liga er en påminnelse om at alt ikke er vunnet på forhånd for Real Madrid. Men triumfene mot Barcelona og Manchester United i supercupene viste et nivå som gjør det umulig ikke å trille terningkast seks.

PARIS SAINT-GERMAIN

PSG viste forrige sesong tendenser til at de begynner å nærme seg de beste i Europa, da de knuste Barcelona 4-0 på Parc des Princes. Men en katastrofal svikt i returoppgjøret ødela alt. Siden qatarske QSI kjøpte klubben i 2011, hadde laget nådd kvartfinalen fire ganger på rad før vårens skuffende åttedelsfinale-exit.

Men takket være en spektakulær og omdiskutert kjøpefest har PSG skaffet seg et lag som ser flere hakk bedre ut enn de tidligere utgavene. Tidenes to dyreste fotballspillere, Neymar og Kylian Mbappé, kan være det «lille» ekstra pariserne manglet for å ta steget; to fremadstormende spillere som har bevist at de kan herje mot de beste i Champions League.

Sesongstarten har stått til forventningene: fem kamper, fem seiere og 19-3 i målforskjell. Den forholdsvis enkle seriehverdagen gjør det lett å spare krutt til midtukekampene, og bredden i troppen er nærmest latterlig: At spillere som Ángel Di María og Julian Draxler ikke er i den antatte førsteelleveren, taler vel for seg.

BAYERN MÜNCHEN

Etter tre strake semifinale-tap under Pep Guardiola, røk Bayern ut allerede i kvartfinalen under Carlo Ancelotti forrige sesong. Det er verdt å huske på at det i stor grad var på grunn av grove dommerfeil. Men det er ingen tvil om at den italienske treneren, som har vunnet trofeet to ganger før, trenger trolig minst en semifinaleplass om ikke tiden hans i Tyskland skal være over.

Sommeren har vært stabil i München. Den store signeringen var den franske midtbanespilleren Corentin Tolisso fra Lyon, som har vist lovende takter i starten av sesongen. Ingen virkelige nøkkelspillere har forsvunnet. Men mens nye, spennende stjerner vokser frem i de andre europeiske topplagene, sliter Bayern med å få frem skikkelige erstattere for Franck Ribéry og Arjen Robben.

2-0-tapet mot Hoffenheim, bare dager før avspark i Champions League, gjør sikkert at noen ser mørkere på klubbens sjanser. Men etter fire år med stang ut i Europa, blir et toppmotivert Bayern utvilsomt å regne med.

BARCELONA

To stygge bortetap, i Paris og Torino, understreket forrige sesong at Barcelona ikke lenger er den suverene stormakten som har bergtatt Europa de siste ti årene. Feilslåtte spillerkjøp, et sovende ungdomsakademi og aldrende profiler; til slutt ble problemene for store for redningsmennene i «MSN» (Messi, Suárez, Neymar).

Denne sommeren har krisen vokst og vokst i Katalonia. Sjokksalget av Neymar til PSG utløste enorme protester fra fansen, som økte i styrke da man valgte å bruke en stor del av pengene på den brasilianske midtbanespilleren Paulinho. Når det er sagt, virker franske Ousmane Dembélé som en ypperlig erstatter for Neymar.

Og så er det viktig å huske på, midt i kritikken mot klubbledelsen som overdøver alt, at dette fortsatt er Lionel Messis lag. Og da er absolutt alt mulig – selv Champions League-seier.

MANCHESTER UNITED



Klubbhistorien, ressursene, en manager som elsker denne turneringen; det er mange grunner til at Manchester United burde være blant de aller største favorittene i Champions League. Men det er en klubb som ikke engang har deltatt i to av de tre siste utgavene, noe som fører til litt lavere forventninger.

Sommerens overganger virker å ha vært godt forberedte og målrettede: Nemanja Matic bidrar med en balanse laget manglet på midtbanen, mens Romelu Lukaku virker å passe som hånd i hanske på topp. Det er heller ingen ulempe å få inn en skrubbsulten Zlatan Ibrahimovic etter nyttår.

Sesongstarten har sett lovende ut; ti poeng på fire kamper og tidvis sprudlende angrepsspill har styrket gullhåpet i den røde delen av Manchester. Vi ser på Mourinhos menn som det Premier League-laget med sterkest kort i Europa, men det er nok fortsatt et lite stykke opp til kontinentets aller beste.

MANCHESTER CITY

Det tok en stund for nyrike City å etablere seg blant de 16 beste lagene i Europa, men de tre siste sesongene har de lyseblå etablert seg i utslagsrundene i Champions League. Fjorårets åttedelsfinale-exit mot Monaco viste imidlertid at forsvarsspillet deres må forbedres radikalt om de skal være i nærheten denne sesongen.

En såpass lukrativ spillerstall, med en såpass profilert manager som Pep Guardiola, er nødt til å ha ambisjoner om å bite hardt fra seg i Europa. Denne sommeren har de punget ut over 2,3 milliarder kroner for keeperen Ederson, backene Benjamin Mendy, Kyle Walker og Danilo, og midtbanespilleren Bernardo Silva.

Starten av sesongen, og spesielt 5-0-seieren over Liverpool, gir grunn til optimisme. Men det startet lovende også i fjor ...

JUVENTUS

To ganger på tre år har Juventus tatt seg til Champions League-finale, men de har sviktet mot spansk motstand hver gang. Forrige sesong, da de banket ut Barcelona og Monaco på vei til Cardiff, så de virkelig ut til å kunne gå hele veien. Men over sommeren virker posisjonen noe svekket.

Mens de fleste europeiske konkurrentene har styrket seg, er det ikke godt å si om Juventus har blitt et bedre lag. Den karakteristiske forsvarsstyrken ser, på papiret, ikke like trygg ut nå som både Leonardo Bonucci og Dani Alves har forlatt klubben. Fremover i banen er man tilsynelatende styrket av Blaise Matuidi, Douglas Costa og Federico Bernardeschi.

Frykten blant Juventus-fansen går på at troppen kan se ut til å være aldrende. Flere av profilene begynner å dra på årene. Serie A-sesongen er innledet med tre seiere, men den første virkelige pekepinnen får vi i åpningskampen mot Barcelona i Champions League.

ATLÉTICO MADRID

Diego Simeone har ledet Atlético til sensasjonelle resultater i Champions League de siste fire årene; finale, kvartfinale, finale og semifinale er de siste sluttplasseringene til Madrid-lillebroren i turneringen.

Sommeren har vært stille på overgangsfronten, ettersom klubben har vært rammet av registreringsnekt. Men forholdende tatt i betraktning har det gått bra, for det viktigste var tross alt å beholde trener Simeone og stjernespiss Antoine Griezmann. Dessuten kommer de spanske landslagsspillerne Vitolo og – høyst trolig – Diego Costa inn som forsterkninger i januar.

Fem poeng etter tre kamper i La Liga er selvfølgelig ikke bra nok, og det har blitt stilt spørsmål ved Griezmanns form, men dette laget er solid og rutinert nok til å spille CL-fotball et godt stykke ut på våren 2018.

NAPOLI

Napoli har for alvor etablert seg i toppen av italiensk fotball. Forrige sesong mønstret de også et lovende lag, men Champions League-eventyret fikk ikke mye oppmerksomhet ettersom de var uheldige og trakk Real Madrid i åttedelsfinalen. Nå virker de å ha egenskapene som trengs for å være denne sesongens Monaco; et offensivt, fintspillende og spennende lag som kan sjokkere de største.

Det viktigste for Napoli denne sommeren var å beholde grunnstammen i det etter hvert svært samspilte 4-3-3-laget som Maurizio Sarri har skapt de siste årene. Det har de klart. Kvartetten Dries Mertens, Lorenzo Insigne, José Callejón og Marek Hamsik leverte hele 72 scoringer forrige sesong, og det er ingen grunn til at de skal bli mindre giftige nå.

Stallen er styrket i forhold til fjorårssesongen, med signeringer som den serbiske stopperen Nikola Maksimovic og playmaker Adam Ounas fra Bordeaux. Sesongen har startet oppskriftsmessig, med ni poeng av ni mulige og overbevisende play off-spill mot Nice. Nå er det bare å vente på fortsettelsen.

LIVERPOOL

Liverpool-fansen er nok lykkelig bare over å kunne delta i Champions League. De tok seg dit gjennom play off, og har bare deltatt én gang i løpet av de syv siste sesongene. Men med Istanbul-eventyret fra 2005 i bakhodet, og etter en fordelaktig gruppetrekning, er det nok mange som sitter med store forhåpninger.

Jürgen Klopp har nådd Champions League-finalen med Borussia Dortmund før, og viste igjen i 2016 at han behersker europeisk fotball da han tok Liverpool til Europa League-finale. Alt i alt har sommeren vært en suksess: Philippe Coutinho ble værende, Mohamed Salah bidrar med enda mer fart og kontringsstyrke, og anvendelige Alex Oxlade-Chamberlain gir verdifull bredde. Stoppersituasjonen er fortsatt sårbar.

Mens 4-0-seieren over Arsenal skapte stor optimisme, var 5-0-tapet mot Manchester City en påminnelse om hvor skjørt Liverpool-byggverket kan være. Braktapet må nyanseres på grunn av Sadio Manés utvisning, men Liverpool har ikke råd til slike dager når det spisser seg til i Europa.

CHELSEA

Chelsea var ikke kvalifisert til Europa-spill forrige sesong, og mange vil mene at nettopp dét var mye av grunnen til at de vant Premier League så suverent. Nå er det klart for en tøffere hverdag igjen, og rapportene fra London tyder på at manager Antonio Conte ikke synes klubben er godt nok rustet for det.

Laget har mistet to nøkkelmenn fra gullsesongen i Nemanja Matic og Diego Costa. Inn har midtstopper Antonio Rüdiger, høyreback Davide Zappacosta, midtbanespillerne Danny Drinkwater og Tiemoué Bakayoko, og spissen Álvaro Morata kommet. Bredden er større nå. Men er troppen styrket nok til å takle utfordringene som venter?

Det kan virke som at mye kan stå og falle på to ting: Kommer Eden Hazard til å være den briljante 14/15- og 16/17-utgaven eller den grå 15/16-utgaven? Og kommer Morata til å kunne bære målansvaret i de europeiske storkampene?

BORUSSIA DORTMUND



Ser man bort fra 2015/16-sesongen, da Dortmund ikke var kvalifisert, har de gul- og svartkledde blitt en gjenganger i Champions League-utslagsrundene. Å ryke ut i gruppespillet vil være en skuffelse, men denne Dortmund-årgangen tyder på at man ikke bør forvente så veldig mye mer.

Thomas Tuchel fikk sparken denne våren, til overraskelse for noen, og er erstattet at Peter Bosz, mannen som ledet Ajax til Europa League-finale mot Manchester United. Bosz kommer inn med en ny, høytpressende 4-3-3-stil, og det spørs om det passer like godt mot de beste i Champions League som den lynraske kontringsfotballen laget har vært kjent for de siste årene.

Ousmane Dembélé er solgt til Barcelona, og det er vanskelig å se hvem som skal plukke opp hansken som Pierre-Emerick Aubameyangs sjanseleverandør. Christian Pulisic er lovende, men fortsatt ubekreftet; Mario Götze har vært ute av form lenge; og den nye engelskmannen Jadon Sancho har knapt erfaring på dette nivået.

TOTTENHAM

Mauricio Pochettinos menn har vært bunnsolide i Premier League de to siste sesongene, men i Europa har de ikke vært i nærheten av samme nivå. Forrige sesong endte de på tredjeplass i en forholdsvis enkel gruppe med Monaco, Bayer Leverkusen og CSKA Moskva. Denne gangen er gruppen langt tøffere; Spurs skal møte Real Madrid, Borussia Dortmund og APOEL.

Tottenham har ikke den samme stallbredden som mange av de andre engelske lagene, men troppen er styrket over sommeren: Davinson Sánchez, Serge Aurier og Fernando Llorente bidrar til økt dekning i flere posisjoner, og høyreback Kyle Walker er den eneste nøkkelspilleren som har dratt. Likevel er det en tydelig mangel på spillere som har levert i Europa før, for selv om Harry Kane og Dele Alli er glitrende spillere i Premier League, har de ennå til gode å bite hardt fra seg på den kontinentale scenen.

Wembley-tilværelsen er åpenbart et problem. Laget spilte på nasjonalarenaen i Europa forrige sesong og leverte langt under pari, og denne sesongen står de med ett poeng på to hjemmekamper. En sterk hjemmeform er avgjørende i Europa, spesielt i en så tøff gruppe, og da stiller Spurs med et handikap.

MONACO

Monaco var forrige sesongs store eventyrlag i Champions League. Med angrepsspill som en ellevill virvelvind slo de ut Tottenham, Manchester City og Borussia Dortmund på veien til en sensasjonell semifinale, der Juventus ble for sterke. Fyrsteklubben vant også den franske ligaen foran storfavoritt PSG.

Men slik suksess har en pris for mindre klubber. Denne sommeren har Monaco solgt spillere for nesten 3,4 milliarder kroner. Fire av dem var nøkkelspillere i startelleveren: Venstreback Benjamin Mendy og høyrekant Bernardo Silva har dratt til Manchester City, midtbanekrigeren Tiemoué Bakayoko er nå i Chelsea, og vidunderbarnet Kylian Mbappé er PSG-spiller.

I stedet for å bruke de enorme inntektene på spektakulære stjernekjøp, fortsetter Monaco i samme spor, ved å hente unge, spennende spillere for en anstendig pris. Angriperen Keita Baldé (22) og midtbanespilleren Youri Tielemans (20) er svært gode signeringer, men det vil være urettferdig å forvente umiddelbar suksess av et lag som har mistet så mange profiler. 4-0-tapet mot Nice i generalprøven før Champions League-start var et bevis på dette.

