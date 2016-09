VG tipper tirsdagens Champions League-kamper

Vi tror Ståle Solbakkens FC København innfrir i kveldens andre Champions League-runde. Og at Real Madrid skal få slite i storkampen borte mot Borussia Dortmund.

Lørdag 3.juni spilles neste Champions League-finale i Cardiff, men allerede etter kveldens matcher kan noen av klubbene være helt hektet av i kampen om avansement.

Slik tror vi kveldens matcher ender:

Borussia Dortmund - Real Madrid H

Champions League-kveldens største kamp, etter vår mening. Borussia Dortmund viser fin flyt med fire strake seirer, og har scoret 20 mål på disse kampene (alle turneringer). Det bør i hvert fall ikke stå på selvtilliten her. Tyskerne har for øvrig ikke tapt noen av de fem tidligere tilsvarende: 3-2-0. Real Madrid kommer fra to strake uavgjorte oppgjør i spansk La Liga, og det hakker litt offensivt. Marcelo (f), Pepe (f) og Casemiro (mb) er ute. Spanjolene har ikke tapt på 22 gruppespillkamper (18-4-0). Forrige gruppekamp-tap? Borte mot Dortmund i oktober 2012.

Sporting CP Lisboa - Legia Warszawa H

Sporting CP Lisboa var ikke langt unna den helt store overraskelsen borte mot Real Madrid på første kampdag. Ledet 1-0, men fikk to mål i sekken helt på tampen. Bør ha selvtillit til å sikre en seier denne gangen. Ruiz (mb) er eneste mulige forfall. Leverer hjemme i Portugal: 5-0-1. Legia Warszawa leverer derimot ikke i Polen med 2-2-4-flyt og 14.plass i ligaen av 16 lag. Gikk på et ydmykende 0-6-hjemmetap for Borussia Dortmund sist. Hlousek (f) har sonet ferdig.

Monaco - Bayer Leverkusen H

Kjempestart for Monaco med 2-1-bortetriumfen mot Tottenham for to uker siden. Er et brukbart formlag hjemme i fransk Ligue 1 med 5-1-1 på syv åpningskamper. Spilte sin første obligatoriske kamp 27. juli - det var én måned før Bayer Leverkusen røk i sin hjemlige bundesligapremiere. Tyskerne åpnet lovende sist, men endte opp med 2-2 mot CSKA Moskva. Leverkusen har ikke vunnet på seks CL-oppgjør. Bare to av 23 siste bortekamper i turneringen er vunnet. Bellarabi (mb) og Yursjenko (mb) er ute. Monaco har et godt tak på tyske lag med seks seirer på syv forsøk.

CSKA Moskva - Tottenham U

SLITER PÅ UTEBANE I EUROPA: Tottenham og Christian Eriksen har en tøff Champions League-utfordring i Moskva i kveld. London-laget vant bare én av fem bortekamper i e-cupen ifjor (1-2-2). Her applauderer dansken hjemmefansen etter forrige ukes ligacuptriumf over Gillingham. Foto: Neil Hall , Reuters

Gruppe E: CSKA Moskva kom tidlig under 0-2, men ordnet til slutt 2-2 borte mot Bayer Leverkusen på første CL-kampdag. Holder 2.plass i hjemlig russisk eliteserie med 5-3-0-form, men hele seks av disse kampene er spilt på utebane. Cauna (mb) er eneste fravær i aften. Tottenham dro masse publikum på Wembley hjemme mot Monaco, men det hjalp ikke (1-2-tap). Her er fem mann ute: Rose (f), Dier (mb), Sissoko (mb), Dembele (mb) og Kane (a). Mangler noe rutine på dette nivået, men kan kanskje klare og utnytte at russerne har sluppet inn mål i 23 CL-matcher på rad.

Sevilla - Lyon H

Sevilla gikk på en 1-3-bortesmell for Athletic Bilbao lørdag etter å ha slått byrival Real Betis 1-0 tidligere i uken. Men klarte å frustrere Juventus til et brukbart 0-0-borteresultat i CL sist. Pleier å gjøre det bra på eget gress i e-cupspill: 14 triumfer på 16 siste. Videre har de helhvite holdt buret rent i ni av disse oppgjørene. Lyon med bare 3-1-3 i hjemlig fransk Ligue 1. Lørdag ble det 0-1 borte for svake Lorient. Rafael (f) og Lacazette (a) er tvilsomme. Franskmennene har kun vunnet 3 av 15 seneste CL-bortematcher.

Dinamo Zagreb - Juventus U (HKP 1-0)

Champions League-gruppe H. Dinamo Zagreb fikk 0-3-bank borte mot Lyon sist, mens Juventus endte opp med 0-0 hjemme mot Sevilla. Italienerne er inne i en svak fase i denne turneringen - kun én seier på syv siste CL-matcher (1-4-2). Det er Torino-klubbens svakeste CL-periode siden høsten 2013. Hjemme i Serie A går det derimot stort sett på skinner: 5-0-1, selv om man slet seg til en knapp 1-0-borteseier mot Palermo lørdag. Benatia (f) er usikker her. Zagreb-vertene får tilbake Sigali (f) og Stojanovic (a) fra karantener. 1-1-8 på ti siste CL-hjemmekamper er ikke det helt store av kroatene. 1,25 på B i et vanlig HUB-spill er lavt. Vi prøver U i en handikappspill-variant til 3,45.

FC København - Club Brugge H

FANTASTISK FORM: Ståle Solbakkens FC København har levert i høstens danske Superliga, og imponerte med 1-1 borte mot Porto i CL-åpningskampen. FOTO: BJØRN S. DELEBEKK,VG. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

FC København kom inn i et godt spor med 1-1 borte mot Porto på første kampdag. I kveld gjelder det å gripe favorittrollen - for ikke så mange ventet vel at FCK skulle sikre poeng i Portugal. Å være favoritter foran forventningsfulle hjemmefans er noe annet. Superligaflyten viser 7-4-0 i høst, og 25-6 i mål. 37 strake ligakamper uten hjemmetap er solide saker. Gregus (mb) soner. Club Brugge kom skjevt ut med 0-3-hjemmetapet. Totalt 4-1-3 så langt i hjemlig belgisk liga er sløvt. Men tre strake seirer i hjemlig liga og cup forteller om at laget tross alt er i bedring. Engels (f), Wesley (a) og Refaelov (a) mangler.

Leicester - Porto U

Leicester City Champions League-debuterte med en sterk 3-0-borteseier over Club Brugge. Det er i tidligste laget for konklusjoner, men det virker som at klubben virkelig vil være med i denne turneringen. For i ligaen skinner det igjennom at de ikke makter å kopiere fjorårets ligamesterskap. På stillingen 0-4 borte mot Man.Utd. lørdag, gjorde manager Claudio Ranieri det eneste rette med å ta ut offensive Mahrez og Vardy. Schmeichel (k) var også ute lørdag, men kan rekke denne matchen. Porto klarte bare 1-1 hjemme mot FC København for to uker siden. Hjemlig ligaflyt: 4-1-1 og 11-4 i målforskjell - hvilket gir 3.plass. Har scoret i ni av sine ti siste CL-bortekamper. Sjekk gjerne om Schmeichel (k) spiller før et eventuelt oddsspill.

