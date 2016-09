VG tipper søndagens kamper i Tippeligaen og 1. divisjon

AaFK sender LSK ned på kvalifiseringsplass, mens Kristiansund fortsetter ferden mot Tippeligaen. Vi har tippet søndagens kamper i de norske toppseriene.

Slik tror vi søndagens kamper ender:

Sogndal – Sarpsborg 08 U



Etter en god periode har Sarpsborg 08 kun vunnet én av sine fem siste kamper. Sogndal kun har vunnet én av sine åtte siste kamper, dermed er det to formsvake lag som møtes denne søndagen. Det motsatte oppgjøret endte 0-0, uavgjort har det også endt de siste to gangene Sarpsborg har gjestet Sogndal. Gjestene har også tatt med seg ett poeng fra sine to siste bortekamper, mens seks av Sogndals siste åtte hjemmekamper har endt uavgjort. Det er langt fra usannsynlig at det ender slik også her.

Aalesund – Strømsgodset H



Strømsgodset står med syv seriekamper uten seier, mens AaFK tok en svært viktig seier borte mot Start sist og er nå kun målforskjellen unna trygg plass. Vertene har kun tapt én av sine seks siste hjemmekamper, men kun én er vunnet. AaFK har riktignok svært god hjemmestatistikk mot Strømsgodset, der fem av de siste seks kampene er vunnet. Her blir vi ikke overrasket om de vinner igjen. Godset har tapt fire av sine fem siste bortekamper – inkludert Europa League-tapet i Danmark. Den femte endte uavgjort. Det er en statistikk som gjør laget til Tippeligaens nest dårligste bortelag.

Bodø/Glimt – Brann H



Bodø/Glimt spiller sin 100-årsjubileumskamp, og det mobiliseres for fest på Aspmyra. Optimismen for at det skal bli en fotballfest er ikke blitt mindre etter at laget har vunnet sine to siste kamper, og at laget står med fire kamper uten tap. Brann får tilbake et halvt lag fra karantene, men har ikke vunnet på fire kamper. Borte har de tapt sine to siste, og seks av de åtte siste. Det er borteformen som kan koste laget en medalje denne sesongen. Brann vant det motsatte oppgjøret, mens de tapte sist de gjestet Bodø. Med rammen som settes rundt denne kampen, vil trolig vertene få et ekstra gir, og vi tror de tar seg av dette oppgjøret.

Odd – Stabæk U



Odd står med fire hjemmekamper på rad uten seier, og har kun vunnet én av sine siste syv kamper. De blir riktignok favoritter her, og laget ligger fremdeles på sølvplass. Stabæk kjemper for å overleve, og har to poeng opp til trygg plass. Laget har ikke tapt en bortekamp siden 16. mai, siden den gang har de vunnet to og spilt uavgjort fire ganger på fremmed gress. Odd har vunnet de siste fem oppgjørene sine mot Stabæk, men savner blant annet Samuelsen her, mens Occean er tilbake. Vi synes oddsen for at Stabæk forblir ubeseiret på bortebane siden 16. mai er såpass god, at vi prøver med et uavgjortspill – ettersom ting ikke har stemt på hjemme for Odd den siste tiden.

Rosenborg – Start B



Starter med å si dette vinner Rosenborg ni av ti ganger – minst. Men her er det så god odds at vi må prøve oss. Rosenborg har vunnet seks strake kamper mot Start, og gjestene venter fortsatt på sesongens første seier. Suverene RBK blir selvsagt kjempefavoritter i dette oppgjøret, og laget har i realiteten allerede avgjort Tippeligaen. Med kvartfinalen i cupen i vente, kan lagets 15 poengs ledelse i serien gjøre at de sparer noen spillere her, og ikke har den helt store motivasjonen. Start på sin side kommer helt uten press og forventninger, og det er da de har spilt sine beste kamper denne sesongen. Vi synes 1,05 for RBK-seier er ganske uinteressant her, og selv om de vinner dette oppgjøret minst ni av ti ganger, kan vi ikke la være å bli fristet av 9,00 i odds for uavgjort eller 22,00 i odds for borteseier – selv om all fornuft sier at Rosenborg vinner dette enkelt. Med 0–2 fra start får gjestene også 4,00 for å klare uavgjort og 3,25 i odds for å vinne.

KFUM – Kongsvinger U



KFUM har tapt fire av sine fem siste kamper, men har fortsatt kontakt med Hødd på trygg plass. Fem poeng har laget til Hødd over streken – med seks serierunder igjen å spille. Men da må vertene begynne å plukke poeng. Nå kommer et Kongsvinger-lag som ikke har tapt på åtte kamper, og som kjemper om kvalifiseringsplass. Det motsatte oppgjøret endte 2–0 til Kongsvinger, men hjemme har KFUM vist at de kan skape trøbbel for flere lag. Selv om gjestene blir favoritter, blir vi ikke overrasket om vertene kriger til seg ett poeng i dette oppgjøret.

Levanger – Sandnes Ulf B



Levanger har tapt sine fem siste kamper, og seks av sine syv siste. Riktignok har de to hjemmetapene i perioden kommet mot formsterke Jerv og serieleder Kristiansund. Nå kommer et nytt formsterkt topplag på besøk. Sandnes Ulf har kun tapt én av sine siste ti kamper – fem er vunnet og fire har endt uavgjort. På bortebane står de med tre strake seirer – blant annet mot serieleder Kristiansund. Det motsatte oppgjøret endte uavgjort, det samme gjorde det da Sandnes gjestet Levanger forrige sesong. Her tror vi riktignok gjestene trekker det lengste strået.

Raufoss – Kristiansund B



Kristiansund virker å være tilbake på vinnersporet etter en periode med varierende resultater. Laget har vunnet sine to siste kamper, og har fortsatt fem poengs luke ned til Sandefjord på annenplass. Raufoss virker litt fortapte i bunnen av tabellen med ti poeng opp til trygg plass. Laget har riktignok tatt 16 av sine 18 poeng på eget gress, men vi tror de får det tøft mot et opprykksjagende Kristiansund. Vertene har også mistet toppscorer Rocky Lekaj til nettopp Kristiansund. 1,72 synes vi er småpen odds når serielederen møter tabelljumboen.

Åsane – Hødd H



Åsanes form er ikke mye å skryte av med fem kamper uten seier – hvorav fire er tapt, og kun én seier på sine siste åtte kamper. Men nå får de besøk av seriens svakeste bortelag. Hødd står med ett fattig poeng på bortebane denne sesongen, det kom mot nedrykksaktuelle KFUM. De øvrige ti bortekampene er tapt. På eget gress er ikke Åsane så verst, laget har kun tapt to av 12 hjemmekamper, mens de har tatt 20 poeng på de øvrige ti. Vi tror vertene får en opptur, mens Hødd fortsatt må se seg bakover til lagene under streken.

Jerv–Sandefjord U



Jerv har kun tapt én av sine siste ti kamper, seks av de syv siste er vunnet. Laget tapte borte mot formsterke Fredrikstad, ellers har de ikke tapt poeng siden den tøffe bortekampen mot Mjøndalen i juli. Sandefjord har også funnet formen igjen etter en svak periode. Men laget står med fire bortekamper uten seier. Sandefjord vant det motsatte oppgjøret 3–2. Jerv har vunnet sine syv siste hjemmekamper, men dette er en kamp ingen av lagene har råd til å tape i kampen om direkte opprykk, og vi blir ikke overrasket om de tar med seg ett poeng hver.

Mjøndalen–Ranheim H



Etter fem strake tap vant Ranheim lokaloppgjøret mot Levanger sist. Men syv av lagenes siste ti bortekamper er tapt, og nå venter en av sesongens tøffeste bortekamper. Mjøndalen er ubeseiret på hjemmebane denne sesongen, problemet er at altfor seks av tolv kamper har endt uavgjort. De siste to oppgjørene mellom disse lagene har også endt uavgjort, men Ranheim vant sist de gjestet Nedre Eiker. Men nå jakter Mjøndalen en kvalifiseringsplass, som kan redde målet om å rykke opp til Tippeligaen, og da må hjemmekampene vinnes. Den jobben tror vi de klarer her.

Ull/Kisa–Bryne H



Ull/Kisa er ubeseiret på åtte hjemmekamper, hvorav seks av dem er vunnet. Sist ble det en ellevill målfest mot Hødd. Bryne på sin side har ikke vunnet en eneste bortekamp denne sesongen, og laget ligger nest sist i OBOS-ligaen. Det motsatte oppgjøret endte 1-1, men med Ull/Kisas solide hjemmeform, har vi vanskelig for å se at gjestene skal få med seg noe herfra. Med seier her vil også vertene høyst trolig klatre over nedrykksstreken.

