VG tipper siste runde i Tippeligaen

Kun målforskjellen skiller Brann og Odd på sølvplass, men fire lag kjemper ny Tippeliga-kontrakt, kvalifisering og å unngå nedrykk. Søndag avgjøres alt.

Brann – Sarpsborg 08 H

Vinner Brann denne kampen, skal det svært mye til for at Odd kan snyte dem for sølvet i siste serierunde. Sarpsborg må vinne for å ha muligheten til å få Europa League-kvalifisering. Gjestene fra Østfold har fem strake seirer mot Brann – én etter ekstraomganger i cupen. Den seiersrekken tror vi Brann stopper her. Sarpsborg har kun vunnet én av sine seks siste bortekamper, mens Brann har 10-3-1-statistikk i Bergen denne sesongen.

Haugesund – Strømsgodset U

To lag som kniver om fjerdeplassen sammen med Viking, Sarpsborg og Molde. Vertene må gjøre store forandringer på laget, ellers ville de vært favoritter her. Strømsgodset spilte på seg selvtillit mot Rosenborg sist, men har vært skremmende svake på fremmed gress denne sesongen. De siste syv oppgjørene mellom disse lagene har endt med hjemmeseier, og lagene har ikke spilt uavgjort på åtte kamper. Vi tar en sjanse, og tror det ender uavgjort her.

Lillestrøm – Molde B



LSK er fortsatt i faresonen for å rykke ned, mens Molde kjemper om en plass i Europa League-kvalifiseringen. Her må vertene klare seg uten kaptein Kippe, mens Molde får tilbake Forren og Sarr. LSK kun vunnet én av sine ni hjemmekamper i Tippeligaen, Molde har vunnet tre av sine fem siste bortekamper. En kamp begge lag må angripe, LSK kan overleve med tap – skulle Molde ryke gjør trolig fjerdeplassen det samme. Vi gir gjestene et knepent tips.

Rosenborg – Bodø/Glimt H

RBK har for lengst seriemestere, og er klare for cupfinale, etter å ha slått nettopp Glimt 2–0 på Lerkendal. Men trønderne har tapt sine to siste seriekamper, og kan for første gang på rundt fire år tape tre seriekamper på rad. Glimt har inkludert semifinaletapet mot RBK tapt sine fire siste kamper, og kun scoret ett mål. Nå står de i fare for å rykke ned–dersom de taper og Stabæk vinner. Man kan selvsagt spekulere i mye her, men vi tror RBK vinner.

Sogndal–Aalesund U

Kampen med minst betydning denne søndagen, sammen med Vikings hjemmekamp mot Vålerenga. Sogndal er ligaens uavgjortspesialist med over 40 prosent uavgjorte kamper denne sesongen. AaFK har vist kanonform den siste tiden, og har ikke tapt på åtte seriekamper. Det er klubbrekord. Seiersrekken ble likevel brutt med uavgjort mot Haugesund sist. Mot Sogndal har seks av de åtte siste endt uavgjort–vi tror fort det ender slik også her.

Stabæk–Start H

Vinn eller forsvinn for Stabæk. Laget har to poeng opp til Bodø/Glimt på kvalifisering, og tre poeng opp til LSK og TIL på trygg plass. Start har for lengst rykke ned. Stabæk vant det motsatte oppgjøret 5-0, og vant også på Nadderud forrige sesong. Start har ikke vunnet borte denne sesongen, mens Stabæk har vært svake hjemme. Laget har riktignok vunnet de hjemmekampene de måtte vinne på høstsesongen–kanskje med unntak av LSK-kampen. Hjemme mot Start har de vunnet fire av de fem siste, vi tror de gjør jobben her. Så er spørsmålet om de får den hjelpen de trenger.

Tromsø–Odd



TIL ligger for øyeblikket på trygg plass, men er for fullt med i nedrykkskampen med ett poeng på sine siste fem kamper. Odd har rotet mye i høst, men virker å ha vunnet formen nå. Laget står med tre strake. Brann har tre plussmål mer enn Skien-laget i kampen om sølvet. Det motsatte oppgjøret endte 0-0, mens TIL slo Odd ut av cupen. Sist Odd vant i Tromsø var i 2012, men de har best form nå og begge lagene har alt å spille for. Vi tror gjestene vinner.

Viking–Vålerenga H



Viking har vunnet sine to siste oppgjør mot Vålerenga, begge i Oslo. I Stavanger har de ikke slått Vålerenga på to kamper, men det har vært to underholdende kamper med totalt 18 (!) mål. Viking har fortsatt mulighet til å bli nummer fire, men må forbi hele fire lag. Vålerenga kan best bli nummer ti. Vertene må prøve, mens Vålerenga klarte å redde plassen. Nå kan de se frem mot neste sesong, og da betyr neppe denne kampen altfor mye. Vi gir vertene tipset her.

