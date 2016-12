VG tipper kveldens Champions League-runde

Hele seks av lagene som skal i aksjon denne tirsdagen er allerede klare for åttedelsfinalene i Champions League. Det betyr på flere spillmessige utfordringer.

Basel – Arsenal B

Arsenal er allerede videre i Champions League, men kjemper fortsatt om å vinne gruppen. Da må PSG avgi poeng hjemme mot Ludogorets, som Basel kjemper med om plassen i Europa League. Vertene kommer fra 1-3-tap mot Young Boys, mens Arsenal feide over West Ham. Her kan mye av det mentale til Arsenal styres utover i kampen avhengig av resultatet i Paris, og det kan også være smart å sjekke lagoppstillingene før avspark. Men vi tror ikke Arsenal har gitt opp gruppeseieren på forhånd, og gir dem et knepent tips.

PSG – Ludogorets H

Vertene må vinne for å sikre gruppeseieren – så sant Arsenal slår Basel. Gjestene trenger poeng for å komme seg til Europa League – dersom Basel tar poeng mot Arsenal. PSG blir naturlig nok store favoritter, med syv hjemmekamper uten baklengs. Av disse kampene er seks vunnet, og 16 mål scoret. Ludogorets tapte 0–6 borte mot Arsenal, og det kan fort bli stygt også her. Først med 0–2 fra start er oddsen spennende. Det gir 1,87 i odds.

Benfica – Napoli U

Gruppen med mest spenning denne tirsdagen. Der ingen lag er sikret avansement, men Benfica er i førersetet. Laget klarer seg med uavgjort, og vinner gruppen med seier. Ved uavgjort ryker Napoli ut, dersom Besiktas slår utslåtte Dynamo Kiev på bortebane. Vertene har en knallsterk hjemmestatistikk med 18 hjemmekamper uten tap – hele 14 er vunnet. Napoli har 2-2-2 på sine seks siste bortekamper, og tapte sist de gjestet Benfica i 2008. Her tror vi vertene styrer i land et avansement, og forsvarer et uavgjortresultat.

Dynamo Kiev – Besiktas B

Vertene har kun æren å spille for her. Årets europacupeventyr er uansett over etter denne kampen. Gjestene er sikret en plass i Europa League, men går videre i Champions League med seier. Det motsatte oppgjøret endte 1–1 i en ganske tett og jevn kamp. Men så langt i Champions League har Dynamo Kiev tapt begge sine hjemmekamper i Champions League, og Besiktas har vunnet én av sine to bortekamper. Her vil de mest, og vi tror de vinner.

Barcelona – Borussia Mönchengladbach H

Barcelona er allerede gruppevinneren, og har vist strålende form så langt i Champions League. Spesielt Lionel Messi har blomstret med hele ni mål på de første fem kampene. Skulle de scoret fire mål her, vil de tangere rekorden for flest scorede mål i gruppespillet i turneringen. Sammen med Real Madrid og Manchester United er Barcelona blant de tre lagene som har klart dette. Gladbach skal uansett utfall ut i Europa League, og har heller ikke mye å spille for. Gjestene har syv kamper uten seier, Barcelona har tre 1-1-kamper på rad. Her tror vi riktignok Barcelona kommer seg tilbake på vinnersporet – selv om oddsen på 1,30 ikke er veldig spennende.

Manchester City – Celtic H

Manchester City blir nummer to i denne gruppen uansett hvordan dette oppgjøret ender. Celtic er allerede slått ut, og har heller ikke noe å spille for. Sånn sett er dette en noe skummel kamp å spille på. Men etter tapet mot Chelsea lørdag, er nok City-spillerne ute etter å reise seg foran eget publikum. Her vil også Agüero og Fernandinho trolig spille, ettersom de ikke blir å se i Premier League før jul. City skal være flere hakk hvassere, også selv om det byttes mye på laget. Vi tar sjansen på at de slår tilbake på hjemmebane, og gir dem tipset med 0–1 fra start til 1,72 i odds. 1,30 er oddsen kun for City-seier.

Bayern München – Atletico Madrid H

Atletico er gruppevinnere med fem strake seirer, Bayern München er også videre, tross det svært overraskende tapet borte mot Rostov. Likevel er det vertene som har alt å bevise her. De ligger på annenplass i Bundesliga, og har kun vunnet to av sine siste fem kamper. Men Atletico er svært godt organisert og gode til å forsvare seg – ett baklengs på fem Champions League-kamper sier sitt. I tillegg har Ancelotti kun vunnet tre av 13 kamper mot Simeone. I en kamp som ikke betyr all verden, tror vi spanjolene slapper litt mer av, og at det er nok til at Bayern vinner dette.

PSV – Rostov H

PSV og Rostov kjemper om en plass i Europa League. Gjestene klarer seg med uavgjort, mens PSV må vinne. Det motsatte oppgjøret endte 2–2 i et jevnspilt kamp. Rostov har vist at de er gode på sitt beste, og sjokkerte med seieren over Bayern München sist. Selvtillit fra den kampen kan slå begge veier. PSV er i noe variabel form, men blir favoritter her. Selv om oddsen er noe snau velger vi å gi dem tipset.

