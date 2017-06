VG tipper Eliteserie-søndagen: RBK-jubel og Brann-nedtur

Det spilles seks Eliteserie-kamper søndag. VG har spådd utfallet av samtlige.

Vålerenga og Lillestrøm sørget, med hver sin 4-2-seier lørdag, for at Eliteserie-runden fikk en målrik og ufattelig underholdende start.

Fotballfesten fortsetter klokken 18.00 med fem kamper samtidig, før den avsluttes med storkampen Odd – Brann på Skagerak Arena klokken 20.00.

Her er VGs tips før runden:

Aalesund – Haugesund H

Aalesund leverer en imponerende sesong så langt. Etter de to tapene i de to første rundene, har tangotrøyene levert knallsterk 5-3-1 på ni seriekamper. Når man er inne på formkurver, er Haugesund sin viktig å trekke frem: FKH står med svake 2-3-0 på de fem siste kampene – og de har kun scoret i én av dem. Legger man til at Haugesund aldri har slått Aalesund på bortebane (0-3-10), så gir det grunn til å tro på hjemmelaget. Riise (mb) er ute for AaFK.

Her går det i surr for Eurosport-reporteren:

Rosenborg – Strømsgodset H (med minst to mål)

Rosenborg har spilt fire kamper på rad uten å vinne i Eliteserien for første gang siden 2013. Det har bygget seg opp en god dose frustrasjon i RBK, som kanskje vil komme ut i form av en solid seier her. Strømsgodset fikk en forløsende 4-2-seier hjemme mot Viking på mandag, men gleden ble kortvarig ettersom de ble slått ut av cupen av erkerival Mjøndalen på torsdag. Det stormer rundt Skullerud nå, men det er vanskelig å se for seg at det snur her, mot et lag de ikke har slått borte siden 2007 (0-3-6). RBK mangler suspenderte Bendtner (a) her, men vi tror fraværet kan være forløsende, for dansken har ikke helt funnet seg til rette på laget. Konradsen (mb) mangler også.

Sarpsborg – Molde H

Utvilsomt blant rundens høydepunkter. Sarpsborg er i solid form (3-2-0) og møter et Molde-lag som har avverget krisen takket være to strake seiere i serien. En avgjørende grunn til at vi tror på Sarpsborg-seier her, er at Sarr (mb) er ute med suspensjon for Molde. Molde har tapt samtlige tre kamper uten sin råsterke senegaleser denne sesongen, og han har vært deres beste spiller i de to siste kampene. Aursnes (mb) er også suspendert for gjestene. Sarpsborg dominerte Molde i begge kamper forrige sesong (4-0, 1-0).

Bli med hjem til landslagsspiller Anders Trondsen:

Sogndal – Sandefjord H

Sogndal (2-2-1) og Sandefjord (2-1-2) kan vise til ganske like formkurver. Begge har variert veldig i prestasjonene denne sesongen. Men når vi ser for oss spillestilen til de to lagene, holder vi en knapp på Sogndal-seier: Vertenes knalltøffe stil er ikke det Sandefjord trives best mot. Sandefjord er ubeseiret på de fire siste møtene med Sogndal i serien (2-2-0), men her ser vi for oss at Koomson (a) & Co slår til med en solid triumf.

Sogndal-stjerne satt ut av klubb-kondom:

Viking – Kristiansund H

Det er krise i Viking. Fem poeng på elleve kamper, og bare to poeng på de seks siste, er grusomme tall for storklubben i Stavanger. Trener Burchnall er fredet av styret, men må ta poeng brennkvikt hvis ikke nedrykkets nådeløse armer skal omfavne dem. Hjemmekamp mot et bortesvakt Kristiansund er imidlertid en gyllen mulighet til å ta tre ekstremt viktige poeng. Kristiansund står med 0-1-4 på fem bortekamper denne sesongen. Viking-troppen er skadefri nå som Mets (f) returnerer på stopperplass, mens viktige Qaka (mb) er usikker for Kristiansund.

Odd – Brann H

Dette er ingen lett kamp å spå; Odd var fryktelig svake i 0-0-kampen mot Sandefjord sist, men de har vært langt bedre på hjemmebane denne sesongen. Formmessig er lagene like (3-1-1), men Brann har seier og uavgjort på de to siste, mens Odd har uavgjort og tap. Samtidig viktig å huske at Brann kun har vunnet to av fem bortekamper denne sesongen. Gjestene fra Bergen sliter dessuten med forfall på to nøkkelspillere i Heltne Nilsen (mb) og Braaten (a). Alle forventer en reaksjon fra Odd etter den tannløse forestillingen sist, og vi tror reaksjonen kommer her.