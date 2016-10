VG tipper dagens kamper i VM-kvalifiseringen

Vi tror på mer Neymar-show for Brasil og at Tyskland valser over all motstand i dagens VM-kvalifiseringskamper. Og i Norges oppgjør forsøker vi en handikapp-vri.

Slik tror vi noen utvalgte av kveldens og nattens VM-kvalifiseringskamper ender:

Kasakhstan - Romania B

VM-kvalgruppe E. Kasakhstan åpnet med et hederlig 2-2-hjemmeresultat mot Polen, men gikk på en smell borte mot Montenegro lørdag - 0-5-tap. Romania kom til liv igjen med 5-0 borte mot Armenia i helgen. Og det etter en skuffende EM-innsats i Frankrike og bare 1-1 hjemme mot Montenegro i september. Har talent nok i troppen til å vinne her. Nå gjelder det å ta det ut. Husk tidlig spillestopp kl. 17.55.

Norge - San Marino B

HKP (0-4). Selvfølgelig skal Norge slå San Marino, og akkurat nå trenger norsk landslagsfotball så sårt en vitamininnsprøytning. Men slik det står virker så mye tungt rundt landslaget i høst. To åpningstap i VM-kvaliken og i alt fire strake nederlag. I de tre siste kampene er det ikke scoret ett norsk mål. Ole Selnæs (mb) får likevel spille her - selv etter angivelig munnbruk mot dommeren i eller etter Aserbajdsjan-kampen. San Marino er på 201.plass på FIFA-rankingen. Har ikke tatt ett bortepoeng i en EM -eller VM-kvalik siden 1-1 mot Latvia 25. april i 2001. Røk 0-4 borte for Nord-Irland lørdag, men holdt ut med 0-1 til det 79. spilleminutt.

Tyskland - Nord-Irland H



HKP (0-2) VM-kvalgruppe C. Tyskland har vunnet begge sine åpningskamper - 3-0 i Oslo og 3-0 over Tsjekkia i Hamburg. Jobbet inn en 1-0-seier over nettopp Nord-Irland i sommerens EM-sluttspill. Og her det ventet at Man.Citys Ilkay Gündogan (mb) starter etter å ha kommet innpå i det siste kvarteret av lørdagens match. Tyskerne har faktisk ikke tapt en VM-kvalmatch siden 1-5-hjemmetapet for England i 2001. Nord-Irland har bokført 0-0 borte mot Tsjekkia og 4-0 hjemme over San Marino. Må jobbe hardt for å stå i mot i Hannover, og vil trolig kjøre et defensivt opplegg. Men trolig vil Tyskland ordne en klar seier til slutt.

SCORINGSFORM: Thomas Müller stod for to mål og en assist mot Norge i forrige måned. I lørdagens hjemmekamp mot Tsjekkia signerte han ytterligere to mål. Dette bildet er tatt på Ullevaal i september. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Slovenia - England B

VM-pulje F. Det var en rutinepreget engelsk 2-0-hjemmetriumf over Malta lørdag. Med 1-0 borte mot Slovakia i den første VM-kvalmatchen har England full pott. Det handler bare om å vinne slike matcher som den mot Malta - og laget tok vitterlig foten av pedalen utover i oppgjøret. Bør slik ha spart litt krefter til i kveld. Wayne Rooney (mb/a) varmer benken fra avspark - etter å ha blitt buet ut av egne fans sist lørdag. Samtidig bekreftet landslagssjef Gareth Southgate i går at Tottenhams Eric Dier (mb) starter. Muligens blir rykket og farten til Marcus Rashford (a) utnyttet allerede fra avspark. Slovenia har bokført 1-1-0 på sine to åpningskamper. Har selvtillit og unngått reising etter lørdagens oppgjør. Hvor godt er egentlig dette engelske laget? Ikke så lett å konkludere med noe, men vi tror de finner en vei til seier i Ljubljana.

Argentina - Paraguay U



HKP (0-1) Sør-amerikansk VM-kvalifisering. Argentina ledet to ganger borte mot Peru natt til fredag, men måtte nøye seg med 2-2. I kampen før - borte mot svake Venezuela - lå argentinerne under med 0-2. men berget 2-2 etter sidebytte. Slik befinner gjestene seg på 5.plass, som akkurat ikke holder for avansement til Russland i 2018. Sergio Agüero (a) pådro seg en smell på søndagstreningen, men ser ut til å bli spilleklar, ifølge sportsavisen Olé. Men Lionel Messi (a) er ute. Paraguay tapte 0-1 hjemme for Colombia før helgen, og grep således ikke sjansen til å hale inn på Argentina. Gjestene er på sjetteplass og fire poeng bak vertene. Har bare scoret tre bortemål, og har utover Uruguay ikke møtte de tøffeste lagene på sine fire reiser.

Venezuela - Brasil B



HKP (1-0) Sør-amerikansk VM-kval. Venezuela røk 0-3 borte for Uruguay natt til fredag, og har bare sikret seg to poeng på ni kvalikmatcher. Målforskjell: 9-24. Vertene er derfor jumbo, og slik det står trenger laget et lite mirakel for å slå Brasil. Har unngått å score i to av de tre siste matchene. Brasil feide over Bolivia (5-0) natt til fredag - der Neymar (a) scoret ett og hadde to assister. Brasilianerne er på andreplass med 18 poeng - ett bak ledende Uruguay. Gjestene har bare tapt én kvalik-kamp så langt, og formen viser tre strake seirer med minst to scoringer i hver kamp.