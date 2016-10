VG tipper dagens kamper i VM-kvalifiseringen

VM-kvalifiseringen ruller videre. Mandag tror vi på ny svensk seier, jevn storkamp mellom Nederland og Frankrike og mer Ronaldo-show.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Slik tror vi kveldens VM-kvalifiseringskamper ender:

Hviterussland–Luxembourg H

Vertene leverte en god åpningskamp mot Frankrike, men var sjanseløse mot Nederland. Nå venter Luxembourg som ikke er i nærheten av samme kaliber. Men det er riktignok et lag i utvikling–og skal ikke sees på nå noen kasteball. Gjestene var heldige som kun tapte 0–1 mot Sverige, og vi tror de får det tøft i Borisov denne mandagen. 1,32 er oddsen for hjemmeseier, men vi utelukker ikke at vertene innfrir til 2,00 i odds med 0–1 fra start.

VG Live: Følg utviklingen fra kl. 20.45

Nederland–Frankrike B



Nederland skuffet stort da de ikke klarte å komme seg til sommeren EM. Det har vært store endringer i laget de siste årene, og det virker ikke som bronselaget fra VM 2014 helt er tilbake på toppnivået de hadde for drøyt to år siden. Frankrike startet litt på nytt noen år før Nederland–med EM på hjemmebane som det store målet. Det gikk helt til finalen, som endte med tap mot Portugal. Skuffet noe i åpningskampen i denne kvalifiseringen, men slo tilbake med 4–1 over Bulgaria. Det er mer positivt rundt det franske laget, som også har et på papiret noe sterkere lag. Vi gir gjestene tipset.

VG Live: Storkampen starter kl. 20.45

Sverige–Bulgaria H

Sverige har kommet greit i gang i denne kvalifiseringen–uten at de imponerte mot Luxembourg. Der de burde scoret langt flere enn det ene målet de endte opp med. Tomrommet etter lagets superstjerne Zlatan Ibrahimovic er selvsagt ikke bare, bare å fylle, men her har de gode muligheter til å få med seg en ny seier. Bulgaria slo oppskriftsmessig Luxembourg, men fikk også som forventet juling av Frankrike. Dette et oppgjør svenskene skal og må vinne, og vi tror ikke de skuffer.

VG Live: Følg svenskenes kamp om poengene fra kl. 20.45

Latvia–Ungarn B

Ungarn kom seg til EM på bekostning av Norge, og viste der at det bor noe i laget. Men skuffet mot Færøyene i den første VM-kvalifiseringskampen, og tapte forventet mot Sveits. Her bør riktignok kvalifiseringens første seier komme. Latvia slo Andorra kun 1-0, og tapte hjemme for Færøyene. Gjestene skal være flere hakk hvassere enn Latvia, og til 1,90 i odds gir vi dem et klart tips her.

VG Live: Følg utviklingen fra 20.45

Andorra–Sveits B

Andorra står uten scoringer på de to første kampene i VM-kvalifiseringen, og syv baklengs. De må nok finne seg i å være denne gruppens svakeste punkt, mens Sveits har vist at de vil gi de ferske EM-mesterne Portugal kamp om gruppeseieren. Gjestene har vunnet begge sine første kamper. Men er tradisjonelt et lag som ikke scorer i bøtter og spann. Vi kan ikke se for seg hvordan de skal klare å rote bort poeng her, så spørsmålet blir seiersmargin. Med 2–0 som utgangspunkt er oddsen 1,40, mens oddsen er 2,00 med 3–0 fra start. I sistnevnte spill synes vi 4,25 for uavgjort med 3–0 fra start er mest spennende her.

VG Live: Kampstart kl. 20.45

Færøyene–Portugal B

Cristiano Ronaldo viste at det ikke er noe galt med formen da de slo Andorra 6–0 fredag. Færøyene er også et lag Portugal skal kjøre over. De ferske EM-mesterne tapte åpningskampen i VM-kvalifiseringen mot Sveits, men vi tror de fortsetter å slå nådeløst tilbake her. Riktignok har vertene spilt på seg masse selvtillit med fire poeng på sine to første VM-kvalik-kamper. Seier mot Latvia fredag og uavgjort mot Ungarn. Laget har de siste årene heller ikke tapt med altfor stygge sifre. Med 3–0 fra start har Portugal 3,25 i odds, det kan fort bli marginalt, men vi tror de innfrir med 2–0 som utgangspunkt til 1,95 i odds.

VG Live: Blir det nytt Ronaldo-show? Kampstart 20.45

Gibraltar–Belgia B

Her er det ikke spørsmål om HUB, men hvor mange mål Belgia vinner med. Laget har kommet godt i gang med VM-kvalifiseringen med 7–0 i målforskjell på de to første kampene. Gibraltar på sin side har 1–8 i målforskjell på sine to første kamper. Vertene har tapt 15 av sine 16 siste landskamper–unntaket er 0–0 mot Liechtenstein. På de 15 tapene har de scoret tre mål, og sluppet inn 78 mål. Med 4–0 fra start har Belgia 1,55 i odds, det tror vi de innfri.

VG Live: Følg utviklingen fra kl. 20.45

Estland–Hellas B

Hellas hadde en fryktelig EM-kvalifisering, men har kommet godt i gang mot lagene de bør slå i VM-kvalifiseringen. Nå har laget vunnet fire kamper på rad–inkludert to treningskamper. Estland slo sjanseløse Gibraltar 4–0 sist, men kom fra 0-5-tap i Bosnia. Hellas virker å være på rett kjøl, og kan være i stand til å kjempe med Bosnia om plassen bak Belgia i denne gruppen. Estland må trolig kjempe med Kypros om 4.-plassen. Vi gir gjestene tipset her.

VG Live: Kampstart i Estland kl. 20.45

Bosnia-Hercegovina–Kypros H

Bosnia fikk en kjempestart på VM-kvalifiseringen med 5-0-seier over Estland, men nå kommer de fra 0-4-tap mot Belgia. Kypros har tapt sine to første kamper i VM-kvalifiseringen–uten å score mål. Disse lagene møttes også i EM-kvalifiseringen sist. Da vant gjestene svært overraskende i Bosnia, mens vertene fikk sin revansje da de gjestet Kypros. Det var to tette kamper, vi tror riktignok vertene er et par hakk hvassere, og går ikke på et nytt hjemmetap mot Kypros. Vi tror de vinner dette greit.

VG Live: Følg med fra kl. 20.45

Les dagens øvrige oddsobjekter på Tipster.no