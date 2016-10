VG tipper dagens kamper i Tippeligaen og 1. divisjon

Innspurten av årets sesong er i gang. Nå betyr poengene enda mer i kampen om medaljeplasser, nedrykk, opprykk og kvalifisering i Tippeligaen og 1. divisjon.

Slik tror vi dagens kamper ender:

Haugesund–Sarpsborg 08 H



To lag som kjemper om fjerdeplassen med Molde, og kanskje også tredjeplassen til Odd. Nå står vertene med tre kamper uten seier, men laget har vunnet fire av sine seks siste hjemmekamper. Kun Rosenborg, Brann og Strømsgodset har vært bedre enn FKH på eget gress denne sesongen. Vertene vant også det motsatte oppgjøret i Østfold. Sarpsborg på sin side har ikke vunnet på fire bortekamper, og kun scoret to mål på disse kampene (inkludert cuptapet mot Glimt). Gjestene har kun tatt ett poeng på fire kamper på naturgress denne sesongen, vi tror ikke den statistikken forbedres her.

Aalesund–Odd H



Odd kjemper om plassen bak Rosenborg på tabellen, men må også forsvare tredjeplassen fra Haugesund, Sarpsborg 08 og Molde. Aalesund på sin side kjemper om å overleve i Tippeligaen. Laget har to poeng ned til kvalifisering, og fem til nedrykk. Med fire kamper uten tap, og tre strake seirer ser det riktignok langt lysere ut for AaFK enn for noen uker siden. Odd derimot har tapt tre av sine fem siste kamper, og kun vunnet én av sine siste seks. Vi tror AaFK vil mest i dette oppgjøret, i tillegg synes vi 3,25 i odds for et formlag er småpent.

Rosenborg–Vålerenga H



Siden 2006 har Vålerenga ti tap og én uavgjort kamp på Lerkendal. Nå skal RBK feiret seriegullet foran egne fans, etter at de sikret det i Molde forrige helg. Så langt denne sesongen har ingen dratt fra Lerkendal med poeng. Vålerenga kommer i tillegg fra tap i cupen og tap mot AaFK sist–to kamper på rad uten scoring, og fire kamper uten seier. Gjestene er heller ikke helt trygg med tanke på kvalifiseringsplass, men skal rote det veldig til for seg selv om de skulle rykke ned. Likevel er det ikke her de skal hente poengene, og vi tror Rosenborg tar sesongens 13. strake hjemmeseier.

Tromsø–Molde H



Tromsø er ikke helt trygge med tanke på nedrykk ennå, og er for alvor med i kampen om å unngå kvalifiseringsplassen. Molde har havnet litt i ingenmannsland, selv om man fortsatt kan ta tredjeplassen. Det er nok for langt opp til Brann på sølvplass. Gjestene kommer fra to strake tap, og har ikke vunnet på tre kamper. TIL tapte også sist, men sto før det med to strake seirer i Tippeligaen. Hjemme har de vunnet tre strake i serien, og holdt RBK til ekstraomganger i cupen. Vi blir ikke overrasket om vertene vil mest i dette oppgjøret, og gir dem tipset.

Viking–Start H



Start vant endelig en fotballkamp igjen sist. Etter 449 dager uten seier i serien. Men er likevel fortapt på bunnen av Tippeligaen, med tap her kan alt teoretisk håp også forsvinne. Viking ligger midt på tabellen, og har ikke altfor mye å spille for. Dermed blir dette fort et litt mindre interessant oppgjør. Start har riktignok ikke scoret de tre siste gangene de har møtt Viking i serien. Vertene har i tillegg vunnet seks av de syv siste oppgjørene mot Start, og vi tror de vinner også her.

Jerv–Bryne H



Jerv var kvalifiseringsfinale mot Start unna å rykke opp forrige sesong. Denne sesongen kjemper de for å rykke direkte opp. De er ett poeng bak Sandefjord, og fem bak Kristiansund. Kvalifiseringsplass har de nærmest sikret seg. Bryne har seks poeng opp til trygg plass, det er mye å ta igjen på tre serierunder. Spesielt når laget ikke har vunnet på bortebane denne sesongen, og møter her ett av seriens beste hjemmelaget. Vi gir et klart tips til vertene her.

Levanger–KFUM H



Vertene spilte på seg selvtillit i borteoppgjøret mot Kongsvinger sist, og endte dermed sin tapsrekke på seks kamper. KFUM har tapt fem kamper på rad, og dermed spøker det for fornyet kontrakt i 1. divisjon for gjestene. Laget har fem poeng opp til trygg plass med fire serierunder igjen å spille. Vertene har fortsatt håp om å klare en kvalifiseringsplass. Fire poeng unna Mjøndalen er vertene. Det motsatte oppgjøret vant KFUM hele 5-0, her tror vi vertene får sin revansje.

Raufoss–Kongsvinger B



Raufoss rykker ned med tap her, og kan også rykke ned med seier. Kongsvinger kjemper om kvalifiseringsplass, og har kun ett poeng til Strømmen utenfor kvalik. Raufoss trenger et lite mirakel på slutten av sesongen om de skal overleve. Vi tror dessverre for vertene at nedrykket ikke blir til å unngå etter denne kampen. Laget har fem strake tap, mens Kongsvinger var ubeseiret på ti kamper før Levanger slo dem 2–1 sist. Her tror vi riktignok gjestene kommer seg tilbake på vinnersporet.

Åsane–Strømmen U



En kamp ingen av lagene i utgangspunktet har råd til å tape. Åsane har kun tre poengs forsprang til Ull/Kisa under nedrykksstreken, mens Strømmen ligger ett poeng bak Mjøndalen og Kongsvinger på kvalifiseringsplass. Vertene står nå med syv kamper uten seier, men har kun tapt én av sine elleve siste hjemmekamper i serien. Tre av de fire siste har endt uavgjort, Strømmen på sin side har tapt tre av sine fem siste bortekamper, men er i svært god form nå. Vi tror fort dette ender uavgjort.

Mjøndalen–Sandnes Ulf U



To formlag møtes på Nedre Eiker denne søndagen. To lag som også kjemper om kvalifiseringsplass. Gjestene har det beste utgangspunktet, og da handler det først og fremst om ikke å tape. Mjøndalen er ubeseiret på hjemmebane denne sesongen, men hele seks av 13 kamper har endt uavgjort. Sandnes Ulf har vunnet de to siste kampene mot Mjøndalen hele 9–1–riktignok begge oppgjørene i Sandnes. Men med vertenes statistikk på eget gress, synes vi uavgjortspillet er mest spennende her.

Fredrikstad–Ranheim H



FFK gikk på sitt første tap under ledelse av Mons Ivar Mjelde i Sandefjord tirsdag, men hjemme i Fredrikstad har de vunnet alle fire kampene med Mjelde. Og plassen for FFK er på ingen måte sikret ennå. Laget ligger tre poeng foran Ull/Kisa på nedrykksplass. Det samme gjør Ranheim. Gjestene har vunnet to av sine tre siste kamper, men sto med fem strake tap før det. Borte har de tapt fire av sine fem siste kamper, og slik FFK har fremstått under Mjelde tror vi på hjemmeseier her.

Sandefjord–Hødd H



Vertene kjemper om direkte opprykk, og har ett poengs forsprang på Jerv. Hødd derimot kjemper om å unngå nedrykk. Laget ligger ett poeng foran Ull/Kisa på nedrykksplass. Gjestene største problem denne sesongen har vært bortekampene, der de kun har tatt to poeng på 12 kamper. Nå skal de ut i en av sesongens tøffeste bortekamper. Sandefjord har vunnet fire strake på eget gress, og kun serieleder Kristiansund har tatt flere poeng på hjemmebane. Her blir vi svært overrasket om vertene ikke vinner.

