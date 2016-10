VG tipper dagens kamper i 1. divisjon og Tippeligaen

Nedrykksdramaet fortsetter i Tippeligaen, mens vi får fasit på 1. divisjon 2016. Det er duket for en lang og spennende fotballsøndag.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Vi har vurdert dagens kamper, og tror de ender slik:

Aalesund – Haugesund H

AaFK er i kalasform med seks strake seirer i Tippeligaen for første gang i klubbens historie. Nå får de besøk av et Haugesund, som fortsatt har en teoretisk mulighet for medalje. Men gjestene har ikke vunnet på fire bortekamper, og har kun vunnet én av sine åtte kamper på fremmed gress. De har heller ikke spesielt god statistikk i Ålesund, med 0-2-10-statistikk. Med vertenes fantastiske form, og gjestenes statistikk borte mot AaFK, synes vi 2,55 for hjemmeseier er svært godt her.

Bodø/Glimt – Viking H



Vertene kjemper en desperat kamp for å overleve i Tippeligaen. To poeng skiller laget fra nedrykksplass, og målforskjellen fra kvalifisering. Viking spiller hverken om nedrykk eller edelt metall. Det kan være til vertenes fordel. Vi tror Glimt har lagt fra seg nederlaget mot Rosenborg i semifinalen i cupen, og har fullt fokus på å redde plassen. De har tapt sine tre siste kamper mot Viking, men nå har ikke Viking vunnet borte på fire kamper. I tillegg til at Glimt har alt å spille for, har de vunnet tre av sine fire siste hjemmekamper. 1,85 er spillbart for hjemmeseier her.

Molde – Stabæk U

Stabæk har ikke vunnet i Molde siden 2006, siden den gang er fire kamper tapt og tre har endt uavgjort. Molde har riktignok ikke vunnet mer enn én av sine seks siste kamper, og Stabæk har ikke tapt borte siden cupkampen mot Bodø/Glimt i mai. Siden den gang har de fem endt uavgjort og tre er vunnet. Nå er de på desperat poengjakt, laget har to poeng opp til trygg plass og en eventuell kvalifisering. Molde har ikke mye mer enn æren å spille for. Vi tar sjansen på et uavgjortspill her.

Odd – Sogndal H



Odd kjemper med Brann om sølvplassen i Tippeligaen, og viste styrke med seieren over Rosenborg på Lerkendal sist. Sogndal har reddet plassen, og har ikke altfor mye å spille for her. Gjestene har heller ikke scoret på fire kamper. Lagenes to siste oppgjør i Skien har endt 0-0, men her er Odd på sølvjakt og vi tror de vinner dette oppgjøret.

Sarpsborg 08 – Tromsø H



Tromsø er for alvor med i nedrykkskampen, og trenger poeng her. Laget ligger på kvalifiseringsplass kun målforskjellen unna trygg plass, men Stabæk på nedrykksplass ligger kun to poeng bak. Sarpsborg har hatt en god sesong, og ligger på en imponerende femteplass. De har heller ikke tapt på fire kamper, og har slått Tromsø de fire siste kampene mellom lagene. Vi tror fort de vinner dette oppgjøret også.

Start – Brann B

Start har allerede rykket ned, nå handler det om å ta farvel med Tippeliga-fotballen på Sør Arena med stil. Brann kjemper om sølvet, og har overtaket på Odd før de to siste serierundene. Start har riktignok vunnet et par kamper i det sist, men motivasjonen i Brann-laget er nok større enn for et lag som allerede er klare for 1. divisjon. Brann vant det motsatte oppgjøret, og vi tror også de vinner i Kristiansand.

Strømsgodset – Rosenborg B



To lag med selvtillit på hver sin ende av skalaen. Strømsgodset tapte sin semifinale i cupen mot Kongsvinger, mens Rosenborg slo Bodø/Glimt og er klare for cupfinale. I tillegg er Rosenborg allerede seriemestere, mens Godset her får én dag mindre hvile etter en tøff semifinale. Rosenborg har ikke tapt på syv kamper mot Strømsgodset, og har ikke vunnet i Drammen siden 2009. Det tror vi de gjør noe med nå.

Vålerenga – Lillestrøm H



Kampen det kanskje er knyttet mest spenning til denne Tippeliga-runden. Det blir mye folk på Ullevaal, og det er først og fremst LSK som har kniven på strupen her. Gjestene er kun målforskjellen unna kvalifisering, og har to poeng ned til Stabæk under nedrykksstreken. Vålerenga har nærmest sikret plassen, men kan fortsatt teoretisk sett rykke ned. Ett poeng her er nok for å redde plassen. Her må fort LSK kaste menn i angrep for å vinne, det kan gi rom for Vålerenga. En meget åpen kamp – der vi gir vertene et knepent tips.

Bryne – Fredrikstad H

Bryne har kniven på strupen, og må vinne for å ha noen mulighet til å redde plassen i 1. divisjon. Laget lå for ti serierunder siden ni poeng unna trygg plass – før sesongens siste kamp skiller kun tre poeng. Hjemme har de seks kamper uten tap, hvorav tre av de fire siste er vunnet. Fredrikstad reddet plassen forrige serierunde, men står likevel med fire kamper uten seier. Laget har ikke vunnet borte under Mons Ivar Mjelde, og kun vunnet én av de 11 siste på fremmed gress. Har riktignok vunnet de siste to oppgjørene i Bryne, men her tror vi vertene vil mest og gjør mest.

KFUM – Raufoss H

To lag med kun æren å spille for. Det blir 2. divisjon neste sesong. KFUM har vært hakket bedre enn tabelljumbo Raufoss denne sesongen, mye på grunn av at laget kun har tatt to poeng på 14 bortekamper. Det motsatte oppgjøret endte 0–0. Dette blir også en åpen kamp, og spørsmålet er hvilket lag som har mest krefter på slutten av en lang sesong. Det er ligaens dårligste hjemmelag, mot det dårligste bortelaget. Vertene har riktignok tatt 13 poeng hjemme, og kan fort ta tre nye poeng her.

Kongsvinger – Ull/Kisa H

Kongsvinger har overtaket i kampen om hjemmebanefordel i kvalifiseringen, men Mjøndalen og Sandnes Ulf ligger kun poenget bak. Laget kommer fra en semifinale i cupen mot Strømsgodset som kostet krefter, men trolig også ga mer energi enn den tok. Laget fikk nok enormt med selvtillit. Ull/Kisa kjemper for å overleve, og ligger på nedrykk – med ett poeng opp til Hødd over streken. Taper Hødd, holder ett poeng for gjestene, men laget står med fire poeng på 14 bortekamper. Vi tror vertene er bedre, og sender Ull/Kisa ned.

Kristiansund – Sandefjord H



Begge lagene har allerede rykket opp. Men her spilles det om å bli seriemestere. Kristiansund har fordel av hjemmebane, mens Sandefjord har målforskjellen på sin side. Kristiansund har nok hatt litt nerver de siste kampene, og kan slippe seg løs her. Sandefjord har vært i angrepsposisjon, og sikret opprykket. Et åpent oppgjør, mellom to lag som regel spiller tette og jevne kamper. De tre siste har endt uavgjort, mens Kristiansund vant de to før det. Her kan vertene slippe seg løs. De spiller uten press, og er kvitt nervene. Det kan være nok til å få en litt forløsende effekt. Vi gir dem et knepent tips.

Levanger–Mjøndalen B



For Levanger er spørsmålet om de blir nummer syv eller åtte, som neppe betyr veldig mye. Mjøndalen derimot spiller om en eventuell hjemmebanefordel i kvalifiseringen. Det vil de nok gjøre alt for å få. Mjøndalen er ligaens nest beste hjemmelag, og er ubeseiret på 15 hjemmekamper. Borte har de variert mer. Skulle de vinne er de også avhengig av hjelp for å snike seg forbi Kongsvinger og Sandnes Ulf. Vi tror de vil mest her, og vinner.

Ranheim–Åsane H

Ingen av lagene har altfor mye å spille for. Dette handler kun om hvem som blir nummer ni og ti i ligaen. Ranheim blir favoritter. Laget har kommet med en sluttspurt, og rykket unna nedrykksdramaet med ti poeng på de siste fire kampene. Gjestene er svake borte, og har tapt ti av sine elleve siste kamper på fremmed gress. De har i tillegg tapt sine tre siste kamper mot Ranheim. Vi gir vertene tipset her.

Sandnes Ulf–Hødd H

Sandnes Ulf kjemper med Mjøndalen og Kongsvinger om hjemmebanefordel i kvalifiseringen. Kongsvinger har overtaket om den fordelen nå, men kun ett poeng skiller de tre lagene. Hødd kjemper for å unngå nedrykk. Bak jager både Bryne og Ull/Kisa. Med tap er målforskjellen så svak at Bryne sender Hødd ned med seier, og Ull/Kisa med uavgjort. Dermed må trolig Hødd ta poeng her. Men laget har kun tatt tre poeng borte i år, mens Sandnes stort sett har vært stabile hjemme. Vi gir vertene tipset–mot et desperat bortelag.

Strømmen–Jerv H

Jerv blir nummer tre uansett hvordan man vrir og vender på det. Det betyr hjemmekamp i kvalifiseringen–de kom helt til finalen i forrige sesong. Her kan de spisse formen eller spare på kreftene etter en lang sesong. Ettersom formen virker å være god, tror vi fort tankene kan være mot kvalifiseringen. Det gir muligheten for hjemmesterke Strømmen til å avslutte sesongen med stil. Vanskelig når ingen av lagene har noe å spille om, men vi tar sjansen på at Jerv tenker kvalifiseringen, og gir vertene tipset.