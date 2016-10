VG tipper dagens kamper i 1. divisjon og Tippeligaen

Mye kan avgjøres i opprykkskampen i 1. divisjon, og det er nedrykksdrama i både OBOS-ligaen og Tippeligaen.

Slik vurderer vi kampene i de to øverste divisjonene denne søndagen:

Tromsø - Vålerenga B



Et oppgjør som fort kan bli en nøkkelkamp i nedrykksstriden, der Vålerenga har det beste utgangspunktet med 31 poeng. TIL har tapt tre strake seriekamper, og forventet nok å slå Start sist. Vålerenga reddet ett poeng hjemme mot Stabæk, i en kamp de også forventet å vinne. Nå kommer Ronny Deila inn, og med Vålerenga gode statstikk mot Tromsø, seks kamper uten tap - hvorav fem er vunnet. Velger vi å gi de tipset her.

Haugesund - Bodø/Glimt U



Haugesund har mer eller mindre spilt seg selv ut av medaljekampen med fem kamper uten seier. Det er riktignok fire poeng opp og ni poeng å spille om, men det blir trolig tøf. Bodø/Glimt kjemper om å overleve, og trenger alle poengene de kan få. Her kan det fort bli litt Hawaii - med to lag som vil mye. Mye mål har det også blitt når disse lagene har møttes den siste tiden. Minst tre mål i de elleve siste oppgjøretene, faktisk har det kun én gang siden 1998 endt med to eller færre mål. I perioden snittes det 4,6 mål når lagene møtes. Over 4,5 mål gir 4,00 i odds. Ellers synes vi det er åpent, og prøver oss med et uavgjortspill.

Lillestrøm - Start H



Med Arne Erlandsen ved roret virker LSK å ha fått blod på tann. Laget har vunnet to kamper på rad, og er oppe på kvalifiseringsplass, med kun ett poeng opp til trygg plass. Start har allerede rykket ned, men også de har begynt å vinne fotballkamper. De tre siste oppgjørene mellom lagene har endt uavgjort, men her tror vi LSK vil mest, kan mest og vinner.

Rosenborg - Odd H



RBK er forlengst seriemestere, og har sånn sett bare æren å spille for. Odd kjemper med Brann om å kapre plassen bak trønderne. Men RBKs eneste tap denne sesongen kom mot Odd, det tror vi de vil revansjere her. Selv om Rosenborg har en semifinale i cupen allerede neste uke, har ingen tatt med seg poeng fra Lerkendal denne sesongen. Vi tror heller ikke Odd klarer det.

Sogndal - Strømsgodset U



Uavgjortspesialsten Sogndal får besøk av bortesvake Strømsgodset. Begge lag har sikret plassen, og ender midt på tabellen. Dermed er det ikke mye å spille om for noen av lagene. Sogndal har spilt uavgjort i syv av 13 hjemmekamper, mens Godset ikke har vunnet på bortebane siden juli. Siden den gang er fem bortekamper tapt - én har endt uavgjort. Men Sogndal har ikke slått Godset siden 2006, så det stinker litt uavgjort av denne matchen.

Fredrikstad - Kongsvinger H



Fredrikstad sikrer plassen med seier her, med tap og en eventuell Ull/Kisa-seier kan det bli nok en dramatisk sesongavslutning for FFK. Kongsvinger har sikret kvalifiseringsplass, og alt tyder på at Sandnes Ulf blir motstander. Vertene skal også forsøke å revansjere de ydmykende 1-7-tapet i sist hjemmekamp. Mons Ivar Mjelde kom for å redde klubben, og det så lenge lyst ut. Nå ønsker han nok å avgjøre det hele - så de unngår av avgjørende kamp borte mot Bryne. Vi tror de lykkes.

Hødd - Strømmen H



Med to strake tap ser kvalifiseringsplassen ut til å glippe for Strømmen. Det er fortsatt håp, men det er nok mer teori enn realisme. Hødd er for alvor med i nedrykksdiskusjonen med sine 30 poeng. To poeng foran Ull/Kisa på nedrykk. Laget har ikke vunnet på seks kamper. Likevel tror vi vertene har fortstått alvoret nå, og de har vært gode hjemme. Det er først og fremst lagets håpløse bortestatistikk som har ført dem inn i nedrykkskampen. Vi tror dette er en kamp de må vinne, og vi tror de gjør det.

Jerv - Kristiansund U



Dette er Jervs siste mulighet til å kunne kjempe om direkte opprykk. Da må de vinne denne kampen. Kristiansund rykker opp med uavgjort. Det raknet for Kristiansund i fjor, og Jerv slo dem ut av kvalifiseringen. Med tap her blir det en helt avgjørende kamp hjemme mot Sandefjord i siste serierunde, den vil gjestene helt sikkert unngå. Vi tror de lærte av sine feil forrige sesong, i tillegg er KBK eksperter i tette og jevne kamper. Vi tror de gjør jobben her, og sikrer opprykket.

Mjøndalen - KFUM H



Med seier her sikrer Mjøndalen kvalifiseringsplass. Med tap rykker KFUM ned. Gjestene er i tillegg avhengig av at flere andre resultater går deres vei, om de skal ha noen mulighet til å berge plassen. Vertene har ikke tapt på hjemmebane denne sesongen, og har vunnet alle sine tre siste hjemmekamper. KFUM slo Levanger borte sist, men sto før det med åtte bortekamper uten seier. Dette er et oppgjør Mjøndalen skal og bør vinne.

Raufoss - Levanger B



Raufoss har allerede rykket ned, og har kun æren å spille for. Laget har tapt sine syv siste kamper, og virker resignerte. Levanger har fortsatt en teoretisk mulighet til å klare kvalifisering, men da må de ha hjelp fra KFUM borte mot Mjøndalen. Hvor stor motivasjonsfaktor en teoretisk mulighet for kvalifisering er, skal ikke vi svare på. Men mot et hjemmelag som allerede har rykket ned, bør de i alle fall gi det et forsøk. Vi tror de vinner dette.

Sandefjord - Bryne H



Sandefjord sitter i førersetet om den ene av to opprykksplasser, og rykker opp med seier her. Bryne har med god form den siste tiden brått et lite håp om å redde plassen. Vi er riktignok redd sluttspurten kom for sent, for selv om det kun er tre poeng opp til trygg plass, må de også komme seg forbi to lag. Begge har langt enklere kamper enn borte mot opprykksjagende Sandefjord i den nest siste serierunden. Bryne har ikke scoret i Sandefjord på 296 minutter i seriespill - det var et selvmål. 386 minutter om man tar med en treningskamp, og rundt 500 minutter om man finner sist en Bryne-spiller scoret i Sandefjord. Vi tror vertene kan juble for opprykk etter dette oppgjøret.

Ull/Kisa - Ranheim H



Ull/Kisa har tre strake tap, har ligger uneder nedrykksstreken. Likevel har de fortsatt mulighet til å redde plassen. Det er to poeng opp til Hødd, fire til Fredrikstad og seks til Åsane. Dermed er ingenting avgjort. Nå kommer Ranheim på besøk. De viser god form, men har med sine 12 poeng på de siste fem kampene sikret plassen, samtidig som de har for langt opp til kvalik. Dermed er det svært lite annet enn æren å spille for. Her vil vertene mest, de har en god hjemmestatistikk og vi tror de vinner dette.

Åsane - Sandnes Ulf U



Sandnes Ulf har sikret seg kvalikplass, og alt tyder på at de kommer til å møte Kongsvinger. Åsane på sin side trenger ett poeng for å være helt trygge på å unngå nedrykk, men føler seg nok ganske trygge. Gjestene har en god statistikk borte mot Åsane med fire kamper uten tap. Vertene har riktignok vunnet de to siste oppgjørene mot Sandnes Ulf. Vi tror vertene får med seg poenget de trenger for å sikre plassen.

