VG tipper 16. mai-runden: Slik ender fotballfesten

Fotballens nasjonaldag – 16. mai – byr på et forrykende Eliteserie-program. VG gir deg forhåndsomtaler og tips til hele runden.

Slik tror vi 16. mai-kampene ender:

Brann – Sandefjord H

Klart for 16.mai-fest i Bergen, og her Sandefjord kommer som slakt. Eller, stopp en halv. Vestfoldingene har kun ett poeng mindre enn vertene og har hatt en herlig innstilling i flere av kampene i vår. Det er vel noe med det at laget var dømt nord og ned før sesongstart, og slik ikke har noe å tape i kampene sine. Nå er et hjemmesterkt og scoringsvillig Brann ingen ønskemotstander. Ta med at bergenserne får med igjen kaptein Wormgoor (f) og Kristiansen (f) fra skader. 1,42 er 1,42, så «begge lag scorer»-spill til 1,90 er et mulig alternativ.

Vålerenga – Kristiansund U

Vålerenga fikk slutt på en elendig resultatrekke i Ålesund med en sterk 1-0-bortetriumf fredag. Utlignet ett minutt før slutt hjemme mot Stabæk i kampen før (1-1), og slik sitter vi med et inntrykk av at laget har forbedret seg spillemessig i de siste kampene. Det svinger uansett fort i norsk toppfotball - og ikke alle lag takler medgang. Aalesund gjorde muligens ikke det umiddelbart etter å ha slått erkerivalen Molde på utebane. Vålerenga får med igjen Fredheim Holm (mb), men Grindheim (mb) rekker ikke kampen. Nykommer Kristiansund BK har fått erfare at man blir straffet for feil i Eliteserien – slik som hjemme mot Lillestrøm sist (1-1). Har én dag mindre restitusjonstid enn vertene, hvilket kan ha litt å si i et tett mai-program. Men hjemmeoddsen er noe lav med to lag med nesten identisk formkurve.

Molde – Sogndal H

De to lagene har hatt to vidt forskjellige helger: Molde fikk juling i Bergen, der de tapte 4-1 mot Brann, mens Sogndal vant 4-0 over Viking. Tapet var Moldes andre på rad, så Solskjærs menn trenger en seier her, og den tror vi de får. Sogndal har vært begredelige på bortebane så langt; 0-1-3 og ett mål er fasit etter fire kamper utenfor eget gress. Og det er ofte sånn i fotball at et lag som har fått juling, skjerper seg og slår tilbake, mens man slipper seg litt ned etter en overlegen seier. Strand (mb) og Sarr (mb) ute for Molde. Grodås (f) har føyd seg til den lange skadelisten i gjestenes forsvar.

Lillestrøm – Sarpsborg B

Vårsensasjonen Sarpsborg er ikke i like god flyt nå, etter bare to poeng på de tre siste kampene og et skuffende 1-1-resultat hjemme mot Tromsø i helgen. Men spillemessig er sarpingene fortsatt imponerende, og det er neppe snakk om mye tid før de er tilbake på vinnersporet igjen. Vi tror de er det allerede borte mot Lillestrøm, som ser begredelige ut for tiden. 1-1-5 er fasit på de syv siste kampene til LSK, som nå er på nedrykksplass. Naturgress og tøff LSK-stil er ikke nødvendigvis perfekt for Sarpsborg, men de bør være i stand til å spille ut vertene likevel. Innocent (mb) er ute for LSK, mens gjestene mangler suspenderte Albech (f).

Haugesund – Odd B

Odd har virkelig funnet flyten nå. Fagermos menn står med tre strake seirer i Eliteserien, og 2-0-seieren over Strømsgodset i helgen var nok den mest overbevisende kampen deres så langt i sesongen. Med fem poeng opp til et litt vaklende RBK fremstår Odd som trøndernes fremste konkurrent, men da må de vinne kamper som denne i Haugesund. Vertene har spilt 0-0 i sine to siste hjemmekamper, og tapte 2-0 borte mot Sandefjord i helgen, så det burde være muligheter for borteseier i dette oppgjøret. Haugesund stiller noe redusert ettersom viktige kaptein Kiss (mb) er suspendert og Abdi (mb) er skadet. Ruud (f) er tilbake for Odd.

Viking – Aalesund H

Det er blytunge tider for tabelljumbo Viking, som i helgen gikk på et brutalt 4-0-tap i Sogndal. Man trodde kanskje at rogalendingene var på vei opp i form da de slo Odd 3-0 hjemme, men siden har det kun blitt ett poeng på tre kamper. Nå møter de et Aalesund-lag som er vanskelig å lese: De startet sesongen forferdelig med to tap, fulgte opp med 3-2-0 på de fem neste kampene, før de tapte mot Vålerenga i helgen. Her mangler de suspenderte Ramsteijn (f), mens Grétarsson (f) stiller med sammenlappet hode. Vi tror dette, kombinert med et såret og revansjelystent Viking, øker sjansene for hjemmeseier – mellom to håpløst uforutisgbare lag.

Strømsgodset – Stabæk U

Strømsgodset har vært den store skuffelsen i Eliteserien så langt. Etter helgens tap mot Odd falt de til 12. plass på tabellen. Motstander Stabæk har, i likhet med Godset, spilt tre kamper på rad uten seier. Men Stabæk, som hadde fortjent en seier mot RBK lørdag, har uten tvil vært mest overbevisende. På hjemmebane har Skulleruds menn vært brukbare så langt (2-2-0). Vi tror ikke sesongens første hjemmetap kommer her, men ser for oss at Stabæk får med seg poeng. Pedersen (a) var syk sist, men er trolig tilbake nå. Gjestene har tilbake viktige Ba (mb) fra start her.

Rosenborg – Tromsø H

Rosenborg står med bunnsolide 6-2-0 etter åtte kamper, men må tåle mye kritikk fordi de spiller lite overbevisende og avgjør mange kamper på tampen. Hjemme mot et bortesvakt Tromsø, på fotballens nasjonaldag foran et folkerikt Lerkendal, bør de være i stand til å svare kritikerne med en kanonprestasjon. Vi forventer oss et offensivt og heltent hjemmelag, som kan glede seg over at Helland (a) er friskmeldt foran dette oppgjøret. Dermed går vi for RBK-seier med 0-1 i handikap, til 1,60 i odds.