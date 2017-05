Varsler sommer-kaos etter PSGs krise-sesong

Det spås en kaotisk sommer i Paris Saint-Germain etter sesongens svake resultater.

Den franske hovedstadsgiganten ble først ydmyket i Champions League. De ledet 4-0 etter den første kampen mot Barcelona, men tapte 6-1 på Camp Nou.

Nå kan de mer eller mindre vinke farvel til det hjemlige seriegullet, som de har vunnet fire år på rad. For etter forrige helgs 3-1-tap mot Nice trenger serieleder Monaco bare to seirer på de fire siste kampene for å sikre seg trofeet.

Da nytter det ikke at PSG har vunnet ligacupen og er storfavoritter i cupfinalen mot Angers. For etter å ha betalt tidligere trener Laurent Blanc over 200 millioner kroner i sluttpakke for å kunne ansette spanske Unai Emery, har resultatene vært langt svakere. Blanc tok klubben lengre i Champions League og vant alle hjemlige trofeer i to sesonger på rad.

Store omveltninger

Nå skriver L'Équipe at PSG planlegger å ta drastiske grep på to områder: Den sportslige ledelsen og overgangsmarkedet.

1) Unai Emerys jobb skal ikke være truet selv om resultatene har vært svært skuffende. Derimot forventes PSG å gjøre endringer i den sportslige ledelsen, ettersom sportsdirektør Olivier Létang forlater klubben til sommeren, mens fotballdirektør Patrick Kluivert har en usikker fremtid i vente.

Klubbpresident Nasser al-Khelaïfi skal være ute etter en ny sportsdirektør som vil få hovedansvaret for spillerkjøp og -salg. PSG skal være i kontakt med den tidligere Porto-sjefen Antero Henrique. De har også tatt kontakt med Atlético Madrids sportsdirektør Andrea Berta. Det siste aktuelle navnet er Youri Djorkaeff, men enkelte i klubben skal mene at han er for uerfaren.

2) Arsenal-stjernen Alexis Sánchez skal være PSGs prioritet i overgangsvinduet. Chileneren, som har kontrakt i Arsenal til sommeren 2018, er ønsket fordi han kan spille både på kanten og som midtspiss.

Den siste tiden skal PSG også ha begynt arbeidet med å få Monacos midtbanespiller Tiemoué Bakayoko til klubben. 22-åringen skal nylig ha møtt representanter fra Paris for å snakke om en mulig avtale, og skal ifølge L'Équipe være fristet av muligheten. Men han jaktes også av Chelsea og Manchester United.

PSG ønsker også trolig å hente inn én eller to spillere på backplass, ettersom Serge Aurier kan komme til å bli solgt, i tillegg til en midtstopper.

PSG tar imot tabelljumbo Bastia lørdag. Pariserne bør være særdeles revansjelystne etter forrige helgs tap, så vi forventer at de vinner med minst tre mål på Parc des Princes.

Vi har valgt å kombinere PSG-storseieren med to andre lørdagskamper fra den franske ligaen: Nancy–Monaco og Lorient–Angers. Monaco satser alt på ligaen etter 2-0-tapet mot Juventus i midtuken, og kan begynne å kjenne lukten av gull. Lorient er i form, men er midt i en intens nedrykkskamp og har langt mer å spille for enn formsvake Angers.

Vi går dermed for denne trippelen: PSG-seier med 0-2 i handikapp mot Bastia, Monaco-seier borte mot Nancy, og Lorient-seier hjemme mot Angers. Til sammen gir det fine 5,65 i odds.