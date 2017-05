Varsler milliardfest i Chelsea til sommeren

Seriemester Chelsea ventes å være lite sparsom med pengene til sommeren. Stjernesigneringer og nye kontrakter står for tur.

Antonio Conte og hans menn kunne fredag kveld feire seriegull i Premier League etter 1-0-seieren borte mot West Bromwich.

Ligagullet gir nye 1,65 milliarder kroner i den allerede godt fylte pengebingen til klubbeier Roman Abramovitsj. Og til sommeren skal det, ifølge The Guardian og Telegraph, brukes store, store summer for å gjøre Chelsea klare for tittelforsvar og Champions League.

2,2 milliarder til spillerkjøp

Avisen varsler at Chelsea vil bruke noen milliarder på følgende:

1. Ny kontrakt til manager Antonio Conte. Italieneren signerte en kontrakt verdt drøye 70 millioner kroner per sesong i fjor sommer, men venter nå angivelig en saftig lønnsøkning – for å belønne hans fenomenale debutsesong, men også holde interesserte klubber som Inter på avstand.

Contes lønn er akkurat nå lavere enn konkurrentene Pep Guardiola, José Mourinho, Arsène Wenger og Jürgen Klopp. Men nå ventes eier Abramovitsj å tilby Conte en kontrakt med en enda høyere lønn enn Mourinho fikk i august 2015 (82 millioner kroner per sesong). Dermed blir Conte trolig tidenes best betalte Chelsea-manager.

2. Ny kontrakt til Eden Hazard. Chelseas beste angrepsspiller skal være sterkt ønsket av Real Madrid, men London-klubben er villig til å tilby belgieren en lukrativ kontraktforlengelse. De skal være klare til å betale ham 3,3 millioner i uken for å bli værende.

3. Milliardoverganger. Conte skal angivelig ha en pengesekk på over 2,2 milliarder kroner for å forsterke spillerstallen sin til sommeren. De heteste kjøpsobjektene er Everton-spiss Romelu Lukaku, Arsenal-stjernen Alexis Sánchez, Monacos midtbanespiller Tiemoué Bakayoko samt Southampton-midtstopper Virgil van Dijk.

For Chelsea har nok av penger å ta av: De solgte Oscar for 660 millioner kroner i januar, tjener milliarder på seriegullet i Premier League og Champions League-deltakelse, og vil trolig kvitte seg med noen store lønnsutgifter når John Terry og (trolig) Diego Costa forlater klubben denne sommeren.

– Chelsea kommer til å måtte forsterke seg, og det kommer de til å gjøre, for de må håndtere Champions League-fotballen. Jeg tror de kommer til å signere spillere. En klubb som Chelsea er alltid på utkikk etter signeringer, men de vil måtte signere spillere i toppklasse. Det er ikke noe poeng i å hente spillere som ikke er bedre enn de som allerede er der, sier Chelsea-legenden Frank Lampard ifølge Telegraph.

Selv er Antonio Conte opptatt av å beholde sine beste spillere:

– Vi har bare jobbet sammen i ni måneder, og jeg tror at hvis vi fortsetter å jobbe med disse spillerne, så kan vi forbedre oss mye. Jeg tror klubben ønsker å kjempe for å vinne alle turneringer, og vi har de samme ambisjonene. Derfor må vi prøve å beholde våre beste spillere.

Mandag kveld tar Chelsea imot Watford. Vertene skal feire sitt ferske seriegull foran egne fans, og møter et lag som har sikret plassen i Premier League. Vi tror det legger grunnlaget for en underholdende fotballkamp.

Tre av Chelseas syv siste kamper har endt med minst fire mål, og det er ingen grunn til at Contes menn ikke skal slippe seg løs når seriegullet allerede er i boks og de skal gi hjemmefansen en verdig feiring. Watford har heller ingen grunn til å spille med bremsene på, så her har vi troen på scoringer.

Vårt tips er derfor følgende: Over 3,5 mål mellom Chelsea og Watford til 2,00 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.