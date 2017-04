Vardy hylles av rivalen: – En stor spiller

Leicester-spiss Jamie Vardy (30) får en god dose ros av Atlético Madrid-stopper Diego Godín (31) før skjebnekampen i Champions League.

– Han ville passet inn i de aller fleste lag i verden. Han jobber, ofrer seg for laget, og i tillegg til det scorer han mål. Hvem ville ikke likt å ha en spiss som «dreper seg selv» for deg og attpåtil gir deg løsninger i angrep, sier Godín i et langt intervju med The Guardian.

Atlético Madrid har med seg en verdifull 1-0-ledelse til returkampen i Leicester, der duellen mellom hjemmespiss Vardy og bortestopper Godín kan bli helt avgjørende.

Leicester-spissen, som var en av de store gullheltene forrige sesong, har ikke vært like giftig denne sesongen. Men i det siste har det løsnet for briten: 8 mål på de 11 siste kampene er skummel målform.

– En slik spiss er fundamental for et lag som Leicester, som spiller slik de gjør. Hvis de ikke hadde hatt en slik spiss, så ville de kanskje ikke vært det Leicester-laget vi har sett, sier Godín.

– Han er en stor spiller som kjemper og konkurrerer. I åttedelsfinalen mot Sevilla kriget han for hver eneste ball som kom inn på Sevillas banehalvdel. Han anså aldri en ball for tapt. I den første kampen mot oss var han stort sett alene og hadde ikke ballen like mye, men det betyr ikke at han ikke er en stor spiss, snarere tvert imot. Det var jo fordi vi var så oppmerksomme på ham. Vi var bestemte på ikke å gi ham rom, og å stenge tilgangen til ham, sier Atlético Madrids uruguayanske midtstopper.

Her er høydepunktene fra den første kvartfinalen i Madrid:

Det er kanskje ikke så rart at en Atlético Madrid-spiller er så full av lovord om en Leicester-spiller, for det finnes mange likheter i måten de to lagene pleier å opptre på.

Atléticos karismatiske sjef Diego Simeone innrømmer at de to klubbene på mange måter er ganske like.

– Leicester er avhengige av detaljer slik også vi er avhengige av detaljer. De er et godt innarbeidet og defensivt balansert lag, og vi er også like på den måten. Så det er en jevn og kompleks kvartfinale, sier Simeone ifølge Goal.

Den første kampen i Madrid var tett og meget taktisk, og vi tror på et lignende scenario tirsdag kveld. Vi ser imidlertid for oss et Leicester-lag som etter hvert begynner å sende spillere fremover i jakten på scoringer, og at Atlético da vil kunne utnytte rommene som oppstår til å kontre britene i senk.

Derfor tror vi på spansk seier på King Power Stadium.