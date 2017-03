Vardy håper på kuldesjokk i Champions League

Leicester-stjernen Jamie Vardy (30) håper temperaturen kan hjelpe laget til Champions League-kvartfinale.

«Men kan han gjøre det på en kald tirsdagskveld i Stoke?», pleier noen – ironisk eller ei – å spørre når en spiller fra sørligere strøk herjer i en utenlandsk liga. Nå har Vardy funnet sin egen vri på spørsmålet.

Den britiske spissen scoret det viktige bortemålet da Leicester tapte 2-1 mot Sevilla. Han mener det fuktige, spanske kveldsværet bidro til at laget hans ikke kunne prestere opp mot sitt beste.

– Varmen hadde litt å gjøre med det. De er vant til å spille sånn hver eneste uke. La oss se hvordan de klarer seg når det er tre minusgrader i Leicester, sier Vardy ifølge Leicester Mercury.

Shakespeare ut sesongen

Enkelte vil hevde at det ikke er klimaforskjellene, men managerbyttet fra Claudio Ranieri til Craig Shakespeare, som gir Leicester håp før returoppgjøret mot Sevilla. Shakespeare ble denne helgen bekreftet som manager ut sesongen, etter å ha ledet laget til to 3-1-seirer mot Liverpool og Hull.

– Han har gjort det fantastisk bra. Jeg tror, på vegne av alle spillerne, at vi ville elsket å se ham få jobben på lang sikt, sier midtbanespiller Danny Drinkwater på pressekonferansen før Sevilla-kampen, der han også kaller det for «Leicesters viktigste kamp gjennom tidene».

Shakespeare var assistenttrener i Leicester fra 2008 til 2010 og hadde samme rolle fra 2011 til han tok over for Ranieri i år. På spørsmål om hva 53-åringen har gjort for å gjenopplive laget, svarte Drinkwater nylig The Guardian:

– Vi er veldig gode til å gjøre de enkle tingene. Det er ingen grunn til å overkomplisere. Han forenkler det han kan, noe som hjelper mye.

Shakespeare trenger bare en 1-0-seier mot Sevilla for å sikre avansement til kvartfinalen. Og det er ingen tvil om at han har troen, for på spørsmål om Leicester kan sjokkere alle og vinne hele Champions League, svarer han:

– Hvorfor ikke? Vi er jo med. Vi må prøve å vinne hver eneste kamp.

– Det blir en spesiell anledning på King Power Stadium. Stemningen kommer til å være elektrisk. Jeg forventer at laget tar med seg selvtilliten fra de to siste resultatene og virkelig spiller en offensiv kamp. Det betyr ikke at det kommer til å bli åpent, for Sevilla har noen verdensklassespillere, men det blir en veldig interessant kamp, sier Shakespeare ifølge Daily Mail.

VGs tips: Uavgjort

2016 lærte oss at man aldri skal avskrive Leicester. Men så var det dette med spanske lag og Europa, da. Sevilla har vunnet Europa League tre ganger på rad og vet alt om utslagskamper på kontinentet.

Jorge Sampaolis menn har unngått tap i sine åtte siste kamper og har den siste tiden virket svært solide defensivt, med kun fire baklengsmål på de åtte kampene. Vi tror de reiser til Leicester med en plan om å legge seg bakpå og unngå at Leicester får rom til å utfolde sine briljante kontringer. Med lite bakrom og plass er ikke Jamie Vardy & Co like effektive.

Dermed tipper vi uavgjort på King Power Stadium til 3,40 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.