Utrolig overgangsdrama preger Selnæs og Søderlund

Den franske kantspilleren Anthony Mounier (29) ble presentert som ny Saint-Étienne-spiller. Tre dager senere forlot han klubben.

Fredag for en drøy uke siden ble Mounier offisielt presentert som ny Saint-Étienne-spiller, på lån med kjøpsopsjon på 18 millioner kroner fra italienske Bologna. Med den grønne drakten i hånden smilte han foran kameraene og poserte med sportsdirektør Dominique Rocheteau.

På innsiden av klubbens presserom var det fryd og gammen. Endelig hadde Saint-Étienne forsterket lagets skadeskutte og ineffektive angrep. Mounier skulle være et friskt pust inn i vårsesongen, hvor Ole Selnæs, Alexander Søderlund og resten av spillerne skal ut i et prestisjefylt Europa League-oppgjør mot Manchester United.

Men på utsiden var det alt annet enn god stemning. Allerede kvelden før hadde Saint-Étienne-fansen hengt opp et stort banner utenfor klubbens treningssenter: «Mounier: Våre farger vil aldri være dine!!!»

Skjelte ut fansen i 2012

Bakgrunnen for Saint-Étienne-fansens intense hat mot Mounier må man nesten fem år tilbake i tid for å finne. På den tiden spilte Mounier for Nice, og etter å ha scoret to mål i en 3-2-seier borte mot Saint-Étienne, skrek han noen grove gloser mot Saint-Étienne-fansen: «Vi kn*ller De Grønne (kallenavnet til Saint-Étienne)! Vi kn*ller dem!»

Det hjelper ikke akkurat at Mounier er oppfostret i akademiet til Lyon, som er Saint-Étiennes lokale erkerival.

– Det blir vår oppgave å beskytte ham, sa Saint-Étienne-keeper Jessy Moulin på radiokanalen France Bleu etter at Mounier var presentert som ny spiller, noe som medførte en storm av raseri blant supportere på sosiale medier.

– Jeg ble virkelig redd

To dager etter presentasjonen var Mounier med i kamptroppen til Saint-Étiennes bortekamp mot Toulouse. Mounier skulle egentlig spille, men etter at den tilreisende Saint-Étienne-fansen både skjelte ham ut etter alle kunstens regler, og truet med å storme banen hvis han skulle få spille, så valgte trener Christophe Galtier å fjerne ham fra kamptroppen i siste liten.

I stedet for å ta privatflyet tilbake til Saint-Étienne med lagkameratene, tok Mounier i stedet et fly til Lyon, etter å ha blitt eskortert til flyplassen av politiet. Dagen etter ble det klart at det simpelthen var umulig for ham å fortsette i klubben. Overgangen ble derfor kansellert, og Mounier dro på lån til italienske Atalanta i stedet.

– Jeg mottok trusler. De var ekte og jeg ble virkelig redd. En person fortalte klubbpresidenten at han var gift og hadde barn, men at han ikke ville hatt noe problem med å banke meg opp, og at han var klar til å gå i fengsel i fem eller seks måneder på grunn av det. Det gikk virkelig langt, sier Mounier i et intervju med L'Équipe i kjølvannet av de dramatiske dagene.

– Vi vurderte mange løsninger. For eksempel at jeg kunne sove på treningssenteret i fire eller fem måneder, slik at jeg slapp å ha en livvakt med meg hele tiden. Jeg var klar for å bo helt alene, og måtte reise frem og tilbake fra Italia for å besøke familien. For i de forholdene der ville jeg latt konen og barna mine bli i Italia. Jeg kunne holdt ut hvis det bare var piping og skjellsord på banen, men dette var mer enn som så, sier Mounier.

Dermed dro franskmannen tilbake til Italia istedenfor å bli lagkamerat med Selnæs og Søderlunds Saint-Étienne, som ikke rakk å erstatte ham med en annen offensiv spiller på samme nivå. Det kan bli skjebnesvangert for vårsesongen.

