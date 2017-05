United-stjernene får vanvittig bonus ved finaleseier

Aldri før har en spillertropp tjent så mye på én kamp som Manchester United-spillerne gjør hvis de vinner Europa League-finalen.

Ifølge The Times vil en seier over Ajax i Stockholm være verdt totalt 38 millioner pund, altså 412 millioner kroner, i spillerbonuser.

Avisen skriver at Europa League-finalen, dersom den ender med Manchester United, vil resultere i tidenes største bonusutbetaling for en enkeltkamp.

Det skyldes at Manchester United har noen helt spesielle klausuler i spillernes kontrakter.

25 prosent lønnsøkning

For mens de andre toppklubbene i Premier League, som Manchester City og Arsenal, betaler spillerne sine bonuser for å komme til Champions League, så er det en forutsetning i United-spillernes kontrakter at de alltid skal spille i den prestisjefulle turneringen.

Når de ikke deltar i Champions League, slik det var tilfelle denne sesongen, får United-spillerne et lønnskutt på 25 prosent. Men dersom de vinner Europa League-finalen, og dermed kvalifiserer seg for neste sesongs Champions League, vil 22 av spillerne på laget få en lønnsøkning på 25 prosent.

Klausulen er gjeldende for alle spillerne unntatt de som ble hentet i fjor sommer: Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan og Eric Bailly. De vil derimot få et lønnskutt på 25 prosent – totalt rundt 100 millioner kroner – dersom de taper Europa League-finalen.

I tillegg vil United-spillerne få drøye 10 millioner kroner på deling i bonus for å vinne Europa League-finalen.

Til sammen betyr det at Europa League-seier og påfølgende Champions League-finale vil gi United-spillerne godt over 400 millioner kroner i ekstra inntekt.

VGs tips: Målfattig finale

Europa League-finalen mot Ajax er kampen Mourinho satser alt på denne sesongen, den han har forberedt lengst og som skal bestemme om sesongen er godkjent eller en stor fiasko.

Portugiseren har det med å vinne finaler, og det tror vi han gjør her, men han legger neppe opp til festfotball. Vi forventer et strukturert, godt forberedt United-lag som sørger for at dette blir en målfattig og tett kamp. Selv om Ajax-kampene som regel er svært målrike, tror vi United klarer å styre kampen inn i sitt spor, slik Mourinho er så flink til.

Viergever (f) mangler for Ajax, mens United må klare seg uten Rojo (f), Shaw (f), Bailly (f), Young (mb) og Ibrahimovic (a).

Vårt tips er at det scorer under 2,5 mål mellom Ajax og Manchester United. Spillet gir 1,60 i odds. Kampen vises på MAX. Spillestopp er klokken 20.40.