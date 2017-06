Tyskland-talentet kan bli Arsenals mareritt: – Voldsom oppblomstring

I fjor sommer lot Arsenal det tyske talentet Serge Gnabry (21) gå. Nå er han Bayern München-spiller etter en kanonsesong i Bundesliga.

– Han kan på mange måter komme til å hjemsøke Arsenal. Det var snakk om at Arsène Wenger egentlig ikke ville selge ham, og at han hadde tro på ham, men at han måtte gi slipp fordi han ikke kunne gi ham nok spilletid til å blomstre. Jeg tror de fleste egentlig synes det var greit at han dro til Werder Bremen, sier Petter Bø Tosterud, som følger tysk fotball tett for Eurosport.

Takket være elleve mål på bare 23 Bundesliga-kamper fra start, i sin første sesong som Werder Bremen-spiller, har Gnabry blitt A-landslagsspiller for Tyskland. Han scoret hat trick i debuten mot San Marino. Under det pågående U21-EM er han den største profilen på det tyske laget. Og han har nettopp signert for Bayern München.

– Sesongen hans har vært fantastisk, og det er desto mer imponerende at det er hans første faste sesong på seniornivå. Han har vært X-faktoren på Werder Bremen-laget denne sesongen. Nå tror jeg Bayern tenker noen år frem i tid ved å hente ham, og håper at han er et ungt, spennende kanttalent som kan ta over etter Arjen Robben eller Franck Ribéry, sier Tosterud.

Gnabry var lenge ansett som et stort talent i Arsenal, men skadeproblemer og en svært lite overbevisende sesong på utlån i West Bromwich førte til at mange mistet troen på at han kunne bli en Arsenal-suksess.

– Han har hatt en voldsom oppblomstring. Det er helt klart at han har spennende ferdigheter, og mye av det man ser etter i en kantspiller: Han kan utfordre, skape ubalanse, og er målfarlig, sier Tosterud.

Sleip Bayern-avtale?

Wenger ønsket å beholde Gnabry, og ga uttrykk for det i midten av august 2016.

– Jeg ønsker å beholde Gnabry og forlenge kontrakten hans, sa Arsenal-manageren.

Men noen dager senere var tyskeren solgt til Werder Bremen for rundt 50 millioner kroner. Et år senere er han Bayern-klar for «bare» 76 millioner.

Enkelte spekulerer i at Bayern München sikret seg en videresalgsavtale med Werder Bremen da spilleren signerte for dem, fordi det ville tillate dem å hente spilleren billigere enn om de hentet ham direkte fra Arsenal. Wenger selv hintet om dette tidligere i år, da det ble stilt spørsmål om spilleren kunne gjøre comeback i Nord-London.

– Vi har definitivt solgt Gnabry til Bremen. På den tiden så det ut som Bayern stod bak det, men for øyeblikket henter vi ham ikke tilbake vi ham ikke, sa den franske manageren.

Det kan han angre på nå.

VGs tips: Tysk triumf

Gnabry og Tyskland møter England til semifinale i U21-EM tirsdag ettermiddag.

England tok seg videre etter seier i gruppe A etter uavgjort mot Sverige (0-0) og seiere over Slovakia og Polen. Tyskerne endte som nummer to bak Italia, som de tapte for i siste gruppekamp, men de har vært turneringens mest overbevisende lag under seierne mot Tsjekkia (2-0) og Danmark (3-0).

Begge landene mangler sine største stjerner i dette mesterskapet, men vi synes Tyskland – med en glitrende Gnabry – fremstår som det beste laget. Tyskland vant 1-0 da lagene møttes i mars, med mange av de samme spillerne.

Derfor anbefaler vi følgende spill: Tyskland-seier over England til 2,20 i odds. Kampen vises på Eurosport 1. Spillestopp er klokken 17.55.