TV-ekspert: - Blir overrasket om Conte fortsatt er i Chelsea om ett år

Antonio Conte tok Premier League med storm i fjor. Liverpool-legende Jamie Carragher tror denne sesongen blir italienerens siste.

Ifølge Sky Sports skal Antonio Conte ha blitt stadig mer frustrert over Chelsea-hierarkiet i sommer, ettersom beslutninger om store overganger er tatt uten at italieneren har hatt nok innflytelse.

– Jeg blir overrasket om jeg sitter her om ett år, og han fortsatt er Chelsea-manager, sier kanalens ekspert, Jamie Carragher.

– Besatt av overgangsmarkedet



Serie A-kommentator for Viasat, Rolf-Otto Eriksen, fulgte Contes år i Juventus. Han tror Carragher kan ha rett.

– Conte er en enormt karismatisk, entusiastisk trenertype. Men han er også kravstor og krevende. Det var det som i og for seg gjorde at han plutselig sluttet i Juventus, mener Eriksen.

– Sånn som jeg observerer ting, så har Conte en tendens til å være litt besatt av overgangsmarkedet. Det virker som han må kjøpe inn nye spillere for enhver pris, på grunn av en innbilning om at man ikke kan ta steg uten nye, svindyre stjerner, sier Eriksen.

TV 2s Premier League-kommentator, Simen Stamsø Møller, mener også Carragher har et poeng.

– Både som spiller og som trener så har han vært utrolig opphengt i lagmoral. Alle spillere skal gjøre ting for laget og ikke seg selv. Det strider litt imot moderne fotball, hvor spillere – ikke alle, men mange – redder seg selv og bryr seg mest av alt om seg selv, sier Stamsø Møller.

Han nevner César Azpilicueta og N'Golo Kanté som Conte-typer, som gjør som de får beskjed om.

– Det å følge opp en Premier League-tittel er ikke umulig, men utrolig vanskelig. Hvis Chelsea blir slitne, så er jeg redd de ikke kommer til å gjøre som Conte vil. Han har ikke fått de spillerne han vil ha. Da går han inn i en sesong med usikkerhet, noe som er unormalt for ham, sier Stamsø Møller, som er kjapp med å legge til at Chelsea var klart best i fjor, og at de fort kan være det også i år om Álvaro Morata slår til og Eden Hazard kommer seg kjapt på beina.

Conte: En elev av trenerskolen Juventus

