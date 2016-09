Allerede før helgen var det solgt over 6000 billetter til mandagens kamp mellom Fredrikstad og Strømmen. Nå har folket i plankebyen fått tilbake troen.

Det var en enorm optimisme i Fredrikstad før årets sesong – den tidligere fotballstorheten skulle reises av Jan Halvor Halvorsen. I tillegg til ny trener hadde man økonomisk trygghet og en rekke nye spillere, dermed levde drømmen om opprykk for laget som reddet plassen i 1. divisjon på overtid i siste serierunde forrige sesong.

Men foran 4582 tilskuere ble det tap i sesongåpningen mot Levanger. Etterfulgt av ett poeng på de fire neste kampene, begynte varsellampene tidlig å lyse blant FFK-fansen. Etter fem serierunder lå de sist i 1. divisjon.

Laget begynte etter hvert å plukke poeng, men det var riktignok langt under det som var forventet av laget. Og kanskje verst av alt for hjemmefansen, laget scoret ikke mål.

Halvveis i sesongen lå de på plassen over nedrykk, men hadde scoret færres mål i divisjon med 13 scoringer på 15 kamper.

KJEMPESTART: Mons Ivar Mjelde er fortsatt ubeseiret som FFK-trener. Foto: Petter Emil Wikøren , VG

– Trodde det var en god match



Man var riktignok ikke klare til å gi opp Jan Havor Halvorsen, men etter et nytt tap mot Levanger 8. august var «prosjekt Halvorsen» over.

– Begge parter har gjennom gode og konstruktive samtaler kommet frem til at tiden er inne for å skille lag, skrev klubben på sine hjemmesider.

På dette tidspunktet lå FFK igjen på nedrykksplass, med kun 14 scoringer på 19 kamper.

– Etter resultatene i det siste er ikke dette veldig overraskende at han er ferdig. Med så mange nye spillere inn er det Halvorsen som ryker. Jeg har stor sans for han, og stor sans for FFK. Jeg trodde det var en bra match, men det var det ikke, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen, og fortsatte:

– Dette laget skal kjempe om opprykk. Det står ikke tilbake for veldig mange lag i 1. divisjon. Men det virker som det har vært noe humørløst over det hele, og spillerne virker ikke å tro på måten de spiller på.

Inn med Mjelde

Mons Ivar Mjelde, som gikk av som Start-trener i fjor sommer, fikk ansvaret med å redde den tidligere storklubben fra nedrykk. Og resultatene lot ikke vente på seg.

I Mjelde-debuten scoret FFK fem ganger foran eget publikum, og siden har ikke laget sett seg tilbake.

Klubben er ubeseiret under Mjelde, med tre strake hjemmeseirer og to 2-2-kamper på fremmed gress. Det er nok til å ta laget over nedrykksstreken, selv om det før dagens kamp mot Strømmen kun er målforskjellen som skiller FFK og Ranheim på nedrykk.

– Det har skjedd mye på den drøye måneden vi har jobbet sammen. Vi har snudd en vond trend og skapt en fantastisk utvikling, men vi må aldri bli fornøyd. Vi må være sultne og jakte på utvikling hele tida, sier Mjelde til Fredriksstad Blad.

Under Mjelde har laget scoret 14 mål på fem kamper – like mange som de scoret på 19 kamper under Halvorsen. Og nå mobiliseres det i plankebyen.

Til kveldens kamp er det solgt over 6600 billetter, noe som er på nivået med snittallet i Tippeligaen. Laget jakter sin fjerde strake hjemmeseier mot formsterke Strømmen.

– Mye folk på tribunen skal brukes positivt. Jeg har oppdaget at flere spiller med en annen trygghet på hjemmebane. Masse folk trigger dem ytterligere. Støtten fra publikum er også en faktor som kan vippe matcher i vår favør, fortsetter FFK-treneren.

