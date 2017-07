Tre grunner til at Celtic slår Rosenborg

Rosenborg går inn i kveldens første av to Champions League-kvalifiseringsmøter med et underdog-stempel. For én gangs skyld.

I sin første obligatoriske kamp som Celtic-manager Brendan Rodgers (44) presterte skottene å ryke 0-1 for den ferieklare miniputten Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Det resultatet ble stemplet som det verste resultatet i Celtics historie, og en skandale i den skotske pressen.

Nesten nøyaktig ett år etter er det et klart styrket Celtic-lag som i kveld tar i mot Rosenborg i den første av to Champions League-oppgjør i turneringens tredje runde.

For akkurat som at Rodgers managerkarriere har fått et løft etter den relative nedturen i Liverpool, så har Celtic gjenvunnet grepet som vår tids beste skotske klubb. I forrige sesong sikret Glasgow-klubben The Treble med ligagull, skotsk-cupseier og ligacuptrofé. Rodgers ble med det bare den tredje manageren i den ellers så gyldne Celtic-historien som har klart en slik bedrift, ifølge The Guardian.

Den skotske gigantklubben gikk ubeseiret igjennom hele ligasesongen, og ble mester med 30 poengs forsprang til Aberdeen. Det er et hjemmelag proppfullt av selvtillit Rosenborg står overfor. Og da har vi ikke en gang nevnt det trøkket som normalt er på hjemmearenaen Parkhead på slike europakvelder.

Her er noen øvrige grunner til at vertene er klare favoritter:

1) Celtic har fersk Champions League-erfaring ettersom de var i gruppespillet i høst mot sterk motstand som Barcelona, Manchester City og Borussia Mönchengladbach. Der ble det riktignok kun tre poeng, men det var bare borte mot Barcelona (0-7-tap) og i hjemmekampen mot Gladbach laget virkelig underpresterte (0-2-tap). Mot et formsterkt Man.City ledet skottene tre ganger (3-3).

2) Celtic har det med å levere i akkurat 3.runde i Champions League. Siden 2010 har Celtic vunnet alle fem 3.runde-dobbeltoppgjør. Da tar vi med 2014-duellen mot Legia Warszawa der Celtic ble tildelt «seieren» etter at det viste seg at polakkene hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget. Utover det har Celtic slått ut HJK Helsinki, Elfsborg, Qarabag og Astana i denne runden.

3) Rosenborg slo til med en sterk 3-0-borteseier mot Steaua Bucuresti i august 2015, og sikret seg Europa League-spill samme høst. Men det var siste gangen laget vant borte i Europa (syv kamper siden). Og det var sist laget holdt nullen i Europa (15 kamper siden).

.....Og her er noen årsaker til at trønderne ikke er fullstendig sjanseløse:

1) Celtic slo ut nordirske Linfield i forrige runde uten større vansker (6-0 sammenlagt). Men de er utenfor sesong, og bredden i den skotske toppfotballen er ikke på noen måte skremmende. Celtic har et stort press på seg til å levere foran et forventningsfult hjemmepublikum.

2) I kontrast reiser trønderne til Glasgow uten press og forventninger. RBK vet hvor målet står. I hvert fall har Rosenborg scoret i 12 av 13 seneste matcher (alle turneringer).

Til kveldens match må vertene klare seg uten Leigh Griffiths (a), som er utestengt. Dessuten hangler Moussa Dembelé (a), og er tvilsom for spill. For trønderne vil Pål André Helland (a) bli savnet.

Vi kjører på hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 2,00 i odds, og spillestopp er kl. 20.40.