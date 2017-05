Totti tar farvel med Roma – slik hylles legenden

Søndag spiller Roma-legenden Francesco Totti (40) sin siste kamp foran fansen som forguder ham.

Sportsdirektør Monchi varslet det i starten av mai. Torsdag ble det bekreftet av Totti selv: Hjemmekampen mot Genoa på søndag blir hans siste som Roma-spiller.

«Jeg kan ikke fortelle dere med noen få ord hvor mye disse fargene betydde, betyr og alltid kommer til å bety for meg», skrev 40-åringen i en følelsesladet avskjedsmelding på Twitter.

Søndag legger han 25 sesonger, og godt over 700 kamper, 250 mål og 100 assists, bak seg. Alle for den samme klubben, som han tok til italiensk seriegull 2001. Han kunne signert for Real Madrid, men han valgte å bli i Roma, og har blitt fotballens fremste symbol på stadig sjeldnere klubbkjærlighet og trofasthet.

– Å vinne ett seriegull med Roma, er for meg verdt mer enn å vinne ti med Real Madrid eller Juventus, har Totti uttalt.

Maradona: – Den beste jeg noen gang har sett

Man kunne dratt frem utallige gullkorn fra italienerens legendariske og kontroversielle fotballkarriere, men vi har i stedet valgt å finne frem noen av hyllestene han har fått fra fotballpersonligheter. Sitatene er hentet fra Romas hjemmeside, egne Facebook-profiler og Football Italia:

Diego Maradona: «Francesco Totti, kongen av Roma! Han er og kommer alltid til å være den beste spilleren jeg noen gang har sett.»

Gianluigi Buffon: «Han har scoret en haug med mål på meg. Jeg vil ikke si at det var en glede å slippe dem inn, men noen av dem var så vidunderlige at jeg ville ødelagt et mesterverk om jeg hadde klart å redde dem.»

Claudio Ranieri: «Du har Colosseum, du har Peterskirken, og du har Francesco Totti.»

Luis Enrique: «Jeg har snakket om Francesco så mange ganger at jeg tror jeg er i ferd med å forelske meg i ham – kona mi er ganske sjalu.»

John Arne Riise: «Med all respekt til andre spillere, Totti er en Gud. Det er vanskelig å se for seg Roma uten kongen sin.»

Lionel Messi, i en personlig videohilsen på 40-årsdagen i fjor: «Jeg har alltid beundret deg.»

VGs italienske dobbel

Søndag må Roma vinne for å sikre andreplassen i Serie A, ettersom de jaktes bakfra av Napoli. Det er lite verdi i Roma-seier alene, selv med ett eller to mål i handikap, så vi velger å kombinere det med en annen kamp: Sampdoria – Napoli.

Både Roma og Napoli møter lag som ikke har noe å spille for, og vi tror det resulterer i store seirer for begge lag. Roma feirer legenden Totti, som takker av etter 25 års spill. Han kommer ikke til å starte, men jo fortere Roma punkterer kampen, desto flere minutter får Totti i sin siste kamp, så de angrepsglade vertene har all interesse av å kjøre på.

Napoli har vunnet 5-0 og 4-1 i de to siste kampene og møter et Sampdoria-lag som har gitt opp sesongen (syv strake tap), og som nylig tapte 7-3 mot Lazio.

Roma- og Napoli-seier med 0-2 i handikap gir til sammen en dobbel til 2,67 i odds. Roma-kampen vises på Viasat Fotball, mens Napoli går på Viasat Sport. Spillestopp er klokken 17.55.