Tony Pulis: – Arsenal har en bedre stall enn Chelsea

Premier League-tabellen forteller en annen historie, men West Bromwich-manager Tony Pulis (58) er sikker i sin sak: Arsenal har en sterkere tropp enn tabelltopp Chelsea.

Arsenal klarte til slutt å bryte ned West Bromwich Albion mandag med en sen scoring av Olivier Giroud - en seier som holder Nord-London-klubben på fjerdeplass, godt bak tabelltopp Chelsea. På årets første dag får Arsenal besøk av byrivalen sør for Thames-elven, Crystal Palace.

Etter to strake bortetap for Everton og Manchester City var det viktig å komme på vinnersporet igjen. For å holde noenlunde kontakt med toppen.

West Bromwich-boss Tony Pulis har manager-erfaring siden 1992, og har et ferskt sammenligningsgrunnlag når det gjelder de to topplagene fra London. Han så sine egne menn ryke sent på Emirates - bare to uker etter at han opplevde nøyaktig samme skjebne borte mot Chelsea.

Overraskende nok mener han at Arsenal har større bredde i troppen enn Chelsea og at Stamford Bridge-klubben er nødt til å forsterke laget i overgangsvinduet nå i januar for at laget skal klare å holde seg på topp utover vinteren og våren.

– Ser man på de Arsenal-spillerne som ikke spilte, eller ikke en gang var i troppen i dag og samtidig ser på Chelseas lag så mener jeg definitivt Arsenal har en sterkere tropp, sa Pulis mandag ifølge The Mirror, og fortsatte:

– Så de (Arsenal) har evner og styrke nok til å henge med, og slik blir det interessant å se hva Chelsea vil svare med fremover. Jeg tror ikke Chelsea-sjefen Antonio Conte bare vil slå seg til ro med den troppen han har nå. Han kommer til å investere i nye spillere. Det kommer til å bli interessant å se hva de fire-fem beste klubbene gjør, sa WBA-manageren.

ROSER ARSENAL: WBA-boss har en tropp som kan komme langt utover i 2016/17-sesongen. Foto: Jon Super , AP

Et poeng her er det at Antonio Conte i liten grad har rotert på laget i den første halvdelen av sesongen - spesielt etter at han slo seg til ro med sin 3-4-3-formasjon. Og noen kritikere har antydet at en mulig utmattelse hos noen av spillerne kan bli kostbart for Chelsea utover i sesongen.

De beste fotball-lag kan tilby bredde og spillere med utfyllende egenskaper. I de årene Arsenal sopte inn titler hadde de for eksempel offensive spillere som kunne tilby noe unikt på kantene - spillere som Marc Overmars, Fredrik Ljungberg, Robert Pires, Ray Parlour. De har noe av det samme i dag med Alexis Sánchez, Theo Walcott, Aaron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain og Alex Iwobi.

Det kommer godt mot et Crystal Palace-lag som nylig ansatte Sam Allardyce (62) som ny sjef. Allerede i hans første kamp, mot Watford mandag, var det mulig å se noen Allardyce-«kjennetegn». Det var noe med den iherdige defensive jobbingen, mer kompakt, mange mann bak ballen - det skinte igjennom at Allardyce hadde rukket å «så noen frø» i spillertroppens tankegang. Men det vil trolig ta litt tid før det har full effekt.

Crystal Palace burde ha slått Watford, men betalte prisen for Christian Bentekes misbrukte straffespark. På utebane har ikke Palace vunnet på seks forsøk (0-3-3), eller siden 24. september, og slik endte Boxing Day-oppgjøret 1-1.

Palace har seks mann på skadelisten og James Tomkins (f), James McArthur (mb) og Joe Ledley (mb) er tvilsomme. Damien Delaney (f) soner.

Arsenal har syv mann ute, og Theo Walcott og Alex Oxlade-Chamberlain (mb) må helsesjekkes. Men Shkodran Mustafi (f) er tilbake i troppen.

Vi tror Arsenal vil jobbe for et tidlig mål for å roe nervene. Men at de samtidig må anstrenge seg mot Crystal Palace. Vårt spillforslag er uavgjort i et 0-1-handikappspill til 3,55 i odds. Spillestopp er kl. 16.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.