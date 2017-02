To historier gir Chelsea-rivalene håp

Chelsea leder Premier League med åtte poeng etter 25 serierunder. Det er en ledelse man ikke pleier å rote bort.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Chelseas luftige luke virker veldig stor, men er faktisk langt fra rekord. VG har tatt en titt på de største ledelsene i den engelske ligaen, etter 25 runder, siden tre poeng for seier ble innført i 1981/82-sesongen:

* Liverpool ledet med 15 poeng ned til andreplassen i 1987/88. Ved sesongslutt vant Liverpool ligaen komfortabelt med en ni poengs ledelse.

* Manchester United ledet også med 15 poeng i 2000/01-sesongen. De vant ligaen med ti poeng foran andreplass Arsenal til slutt.

* Chelsea ledet med 15 poeng i 2005/06-sesongen, under ledelse av José Mourinho. Også dette endte med seriegull. Etter siste serierunde ledet Chelsea med åtte poeng.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

* Manchester United ledet med 13 poeng etter 25 serierunder i 1993/94. De vant til slutt ligaen med åtte poeng ned til andreplass Blackburn.

* Chelsea ledet med 11 poeng i 2004/05, Mourinhos første sesong i klubben. De økte faktisk forspranget ved sesongslutt, og vant Premier League med hele 12 poeng mer enn andreplass Arsenal.

* Liverpool ledet med 10 poeng i 1982/83-sesongen. Også de økte ledelsen, og vant til slutt med 11 poeng mer enn andreplass Watford.

Les også: Stefan Johansen fra ydmykelse til England-suksess

To monsterkollapser

Ingen av disse foregående monsterledelsene har blitt rotet bort. Beroligende tall for Chelsea-fansen, der altså. Men har faktisk skjedd før at lag har ledet med like mange eller flere poeng enn Chelsea etter like mange serierunder – og endt opp uten ligatrofeet:

* Skrekkeksempelet er Newcastle, som i 1995/96-sesongen ledet med ni poeng og attpåtil hadde en kamp til gode på Manchester United etter 25 serierunder. De hadde et slagkraftig lag, med spillere som David Ginola og Les Ferdinand. Men i en spektakulær kollaps, der de tapte fem av de åtte neste kampene, ble de passert av United, som hadde vunnet syv av de åtte kampene. Til slutt endte Newcastle fire poeng bak Manchester United.

Saken fortstter under bildet!

SNUDDE TIL GULL: En ung Ryan Giggs, her i kamp mot Coventry i april 1996, var med da Manchester United vant Premier League takket være en vill opphenting av Newcastle. Foto: , Reuters

* I 1985/86-sesongen var Manchester United i samme situasjon som Chelsea er i nå. De ledet ligaen med åtte poeng mer enn andreplass Liverpool etter 25 kamper. Men så tapte United fire av de seks neste kampene og sprakk fullstendig. Ved sesongslutt lå «de røde djevlene» på fjerdeplass med hele 12 poeng opp til ligamester Liverpool.

Det er verdt å nevne at også Southampton, i 1981/82-sesongen, ledet med åtte poeng mer enn Liverpool etter 25 runder. Men i dette tilfellet hadde Liverpool tre kamper mindre spilt på grunn av en svært kald vinter i England, som førte til utsettelser. Liverpool endte til slutt opp som mestere.

Har du fått med deg VGs odds-side Tipster? Der får du nye tips hver eneste dag!

VGs tips: Ny Chelsea-seier

Bortsett fra dette er det ingen lag med åtte poeng eller mer, slik Chelsea har nå, som har gitt fra seg ligaledelsen til slutt.

Den første av 13 gjenstående seriekamper spilles på Stamford Bridge på lørdag, og Swansea er motstandere. Klubben fra Wales var i kjempetrøbbel da Bob Bradley fikk sparken, men under Paul Clement har de tatt tre seirer på de fire siste kampene, og nå er det fire poeng ned til streken.

Men Chelsea, som fortsatt virker fullstendig skjermet mot alvorlige skader og kan regne med alle sine beste spillere, bør bli for sterke for Swansea. Vi tror Antonio Contes menn vinner med minst to mål i lørdagens hjemmekamp. Derfor spiller vi hjemmeseier med 0-1 i handikap til 1,63 i odds.

Kampen vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sportskanalen (for Get-kunder). Spillestopp er klokken 15.55.