Thierry Henrys nye liv: – Det er vanskeligere

Arsenal-legenden Thierry Henry (39) kjeder seg ikke etter spillerkarrieren. Han kombinerer jobben som stjerneekspert på Sky Sports med assistentjobb på det belgiske landslaget.

Det kom som en overraskelse da Henry, i august i fjor, ble presentert som assistenten til Belgias nye landslagssjef Roberto Martinez. Medietrykket var enormt. Men det var ikke før i februar, i et intervju med den franske avisen L'Équipe, at den gamle storscoreren lettet på sløret og snakket ut om sin nye rolle.

– Jeg hjelper til, lytter, lærer, er tilgjengelig og snakker med alle. Jeg fyller behovene til hovedtreneren. Jeg snakker foran spillergruppen hvis det er relevant i treningsøktens tema. Men det er han (Martínez) som tar avgjørelsene. Jeg blir ofte bedt om å ta hånd om angrepsspillerne. Det er normalt, for det var posisjonen min. Når det er en angrepsjobb å gjøre, så gjør jeg den. Men jeg er ikke bare der for spissene, sier Henry i avisens papiravis.

– Du må tenke på alt

Under Belgias landslagssamling – der de skal ut i to landskamper, mot Hellas lørdag og Russland tirsdag – jobber Henry fra morgen til kveld.

– Alt må undersøkes. Den minste feil kan koste veldig dyrt. Jeg jobber fra 8 til 21.30 hver dag. Vi snakker om gårsdagens økt, om neste kamp, om neste dag. Det er ikke det at å være spiller er en lett jobb, men nå er det vanskeligere, mer krevende. Du må tenke på alt. Det er ikke lett, sier Henry.

CELEBERT SELSKAP: Her møtes Thierry Henry og Paul Pogba på NFL-kamp i London i oktober 2016. Foto: Paul Childs , Reuters

Det belgiske landslaget har litt av en samling med angrepsspillere i stjerneklasse: Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Christian Benteke – for å nevne noen.

Og det har ikke vært mangel på mål etter at Henry, som scoret 226 mål for Arsenal og 51 for det franske laget, ble hentet inn som assistenttrener. Belgia har vunnet 3-0 over Kypros, 4-0 over Bosnia, 6-0 over Gibraltar og 8-1 over Estland.

– Den offensive kvaliteten i dette belgiske laget er veldig rikholdig. Jeg tror Thierry Henry har erfaringen som skal til for å utnytte dette og gjøre det beste ut av spillerne, sier landslagssjef Martínez ifølge Le Monde.

Mener dobbeltrolle er uproblematisk

Når Henry ikke jobber som belgisk assistenttrener, så gjør han det likevel litt. For gjennom sin lukrative ekspertjobb i Sky Sports, der han deler sine synspunkter og analyser om Premier League, kan franskmannen følge med på de hele 16 belgiske landslagsspillerne i den engelske ligaen.

SNAKKER MED SPISSENE: Thierry Henry deler sine tips med Belgia-spiss Michy Batshuayi. Foto: John Thys , AFP

På spørsmål om det ikke er problematisk å kommentere innsatsen til belgiske landslagsspillere i et Premier League-studio, samtidig som han er treneren deres i landslagspausene, svarer Henry:

– Når jeg snakker om dem, så vet de hva jeg synes. Jeg prøver å være konstruktiv i kritikken min og å holde meg til å bedømme det som skjer på banen. Det var tydeliggjort med det belgiske fotballforbundet, og det er ikke noe problem for hverken meg eller sjefen. Jeg har diskusjoner med spillerne.

Belgiske Sport Magazine mener å vite at Thierry Henry «bare» tjener rundt 50.000 euro – drøye 450.000 kroner – i året for Belgia-jobben. Og at han gir bort alt til veldedige organisasjoner.

Ikke at det svir på pungen til en mann som får over 40 millioner kroner i året av Sky Sports, i tillegg til lukrative sponsoravtaler med blant annet Puma.

Vi tror Henry og Belgia fortsetter målfesten, etter 21 scorede mål på fire kvalifiseringskamper. De får tøff motstand av Hellas, som har tatt 10 poeng på de fire første kampene, men bør være noen hakk sterkere enn grekerne.

