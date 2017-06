Tarik forbløffet over fetter «Moi»: – Det hadde jeg ikke forventet

SANDVIKA (VG) «Vær tålmodig». Det er rådet Tarik Elyounoussi (29) gir til sin yngre fetter «Moi» (22) etter en eventyrlig sesong i Sveits.

Mohamed Elyounoussi har scoret ti mål og levert 13 målgivende pasninger for Basel i den sveitsiske ligaen denne sesongen. Det gjør den norske landslagsspilleren til «poengkongen» på laget som kronet våren med både liga- og cupgull.

– Det var hans første sesong i utlandet. Det hadde jeg ikke forventet. Jeg trodde han skulle være litt opp og ned, men han har vært «outstanding». Jeg er meget imponert, sier Tarik Elyounoussi om fetteren.

Han sier det er «moro for familien», men det er én ting han er litt snurt for:

– Han har fått oppleve Champions League før meg, så jeg er litt småforbannet på det.

Selgende klubb

Basel er kjent som en selgende klubb. De siste årene har det vært mange eksempler på at klubbens profiler har blitt solgt videre for dyre dommer: Breel Embolo gikk til Schalke 04 for 215 millioner kroner i fjor. Mohamed Elneny ble solgt til Arsenal for 120 millioner året før. I januar 2014 ble Mohamed Salah solgt til Chelsea for 155 millioner.

Mohamed «Moi» Elyounoussi vet at er en ettertraktet mann på overgangsmarkedet etter så gode prestasjoner for sveitsisk fotballs flaggskip.

– Alt kan skje. Det er mange speidere på hver eneste kamp. I Champions League er det over 200 som pleier å være der. Det er ingen tvil om at man blir lagt merke til, sier han.

Men klubben har gjort sitt ønske klinkende klart:

– Jeg har fått signaler fra klubben om at de ønsker å beholde meg for enhver pris. De vil ha meg med videre. Jeg stresser i hvert fall ikke.

Tarik: – Bør være tålmodig

Basel ligger på grensen til Tyskland, og «Moi» innrømmer at Bundesliga-fotball kan bli aktuelt som det neste steget etter Sveits.

– Bundesligaen kan være et riktig steg ettersom de snakker tysk der og det er rett rundt hjørnet. Men det er ikke noe jeg tenker på akkurat nå, sier han.

Rådet fra fetter Tarik lyder som følger:

– Han skal ikke forhaste seg. Jeg tror han er i en bra klubb, som spiller i Champions League, og det er fantastisk for ham å oppleve det. Han bør være tålmodig og konsentrere seg om jobben der, så skjer det andre av seg selv.

Det er grunn til å tro at både «Moi» og Tarik starter i hjemmekampen mot Tsjekkia lørdag. Mens Tarik har blitt stemplet som spiss av Lars Lagerbäck, hører «Moi» hjemme på en av kantene, der han konkurrerer om to plasser med Mats Møller Dæhli, Jo Inge Berget og Anders Trondsen.

VM-håpet er så godt som dødt for Norge, så denne kampen handler om å jobbe inn et lag og en struktur på sikt. Etter fadesen mot Nord-Irland (0-2) forventer vi at defensiv organisering kommer til å bli høyt prioritert av Lagerbäck, og at vi får se et norsk lag som ikke slipper seg helt løst offensivt.

Hvis man ser bort fra kampen mot Tyskland (0-3), har Tsjekkia bare sluppet inn ett mål så langt, og spilt to ganger 0-0. Det gir grunn til å tro på en målfattig og lukket kamp på Ullevaal Stadion.

