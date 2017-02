Taper aldri når denne mannen scorer

Barcelona er fire poeng bak lederlaget Real Madrid med én kamp mer spilt, og det gode spillet flyter kun periodevis. Men Luis Suárez (30) ustoppelige avslutterevner er fortsatt et positivt holdepunkt.

Barcelona er hete favoritter i hjemmekampen mot Athletic Club Bilbao i lørdagens desidert største La Liga-oppgjør. Vertenes favorittstempel vil styrke seg ytterligere dersom uruguyaneren skulle makte en nettkjenning.

For slik har det blitt. At Suárez scoringsevner kan måles opp mot lagets suksess. Det er klubbens offsielle hjemmesider som har offentligjort den positive statistikken: At så lenge Luis Suárez har scoret for den katalanske storklubben så har den unngått tap.

Ok, nå er det fullt mulig å argumentere for at akkurat den statistikken ikke er spesielt overraskende gitt at Barcelona vinner storparten av kampene sine uansett. Men det er solid arbeid, og kan være noe for oddstipperne å ha på minnet om Barcelona-trener Luis Enrique skulle finne på å hvile spillere i det tette kampprogrammet utover vinteren og våren.

I forrige søndags 1-1-lunsjkamp borte mot Real Betis ordnet Suárez ett poeng helt på tampen. Den scoringen sendte 30-åringen i ledelsen av La Ligas toppscorerliste med 16 scoringer, ett mål foran lagkompis Leo Messi og tre mer enn Cristiano Ronaldo.

I onsdagens Copa del Rey-semifinale borte mot Atlético Madrid løp Suárez med ballen omtrent fra midtbanen før han iskaldt satte kula i mål. Barca styrte mye av spillet før pause, men ble presset på defensiven etter hvilen - likevel holdt det til 2-1-triumf for katalanerne.

Det gir at på de 126 kampene Suárez har spilt har han scoret i 68 av dem. Og ikke tapt én. Derimot har 64 av disse kampene endt med seier.

Men det er ikke bare den tidligere Liverpool-spissen Barcelona er avhengige av. Madrid-sportsavisen AS har gravd i faktabunken, og kommet til at Leo Messi så langt denne sesongen har spilt i 29 kamper og scoret 30 mål med 12 assister i alle turneringer.

Ønskemotstander



Således bør den argentinske tryllekunstneren glede seg til dagens duell. For helt siden sin første La Liga-sesong i 2005/06 har Athletic Club Bilbao vært en slags ønskemotstander. Han ble matchvinner i 2-1-hjemmekampen i januar 2006. Og siden har han på 16 innbyrdes oppgjør i alt notert 13 fulltreffere.

Gjestene røk ut for nettopp Barcelona i cupen i januar, men i ligaen er laget ubeseiret (1-3-0). Baskerne har tettet godt opp defensivt med elleve baklengsmål - kun fire lag har bedre La Liga-borteflyt. Men akkurat på Camp Nou sliter Athletic, for den siste ligatriumfen var i 1994.

Til dagens match er Bóveda (f) friskmeldt. Men Kepa (k), Elustondo (f) og Sabin Merino (a) er ute.

Barcelonas Lucas Digne (f), Sergio Busquets (mb) og Andrés Iniesta (mb) er tilbake i trening, men det er uvisst om de rekker kampen.

Hjemmelaget har vunnet sine to siste hjemmekamper med overbevisende sifre, henholdsvis 4-1 og 5-0 over Espanyol og Las Palmas. Men selv trener Enrique innrømmer at laget sliter med å finne en god rytme. Mot Real Betis sist søndag våknet katalanerne først etter 70 minutters spill. Og det hadde ikke vært ufortjent om Atlético fikk en utligning onsdag.

Hjemmespill til 1,22-odds i et vanlig HUB-spill er helt uaktuelt. Hvis Norsk Tipping lørdag flesker til med et målspill på Suárez eller Messi kan det være verdt å sjekke ut. Men vi nøyer oss med hjemmeseier i en 0-1-handikappvariant til 1,65 i odds. Spillestopp er kl. 16.10 og Viasat Fotball viser kampen.