Tallenes tale: Derfor rykker Stabæk ned

Over en hel sesong lyver en tabell sjeldent, og Stabæk kan fortsatt redde plassen. Men tallene de siste åtte serierundene bør få varsellampene på Nadderud til å lyse enda sterkere.

Riktignok er ikke tabellposisjonen til Stabæk kritisk forandret siden slutten av august. Da lå laget på kvalifiseringsplass, med ett poeng opp til trygg plass.

Nå ligger laget på nedrykk, fortsatt med mulighet for å redde plassen. Men da må laget slå tabelljumbo Start på hjemmebane søndag – i tillegg må Bodø/Glimt eller Tromsø tape.

Med andre ord har de kniven på strupen, og ifølge tall fra OPTA må statistikken de siste åtte kampene radikalt forbedres.

• Ingen har scoret færre mål enn Stabæk de siste åtte kampene, samtidig som Stabæk er laget som treffer mål oftest når de avslutter.

• Det gir Stabæk den nest svakeste effektiviteten i Tippeligaen i perioden med en uttelling på 6,82 prosent.

• De har færrest pasninger inn i den siste tredelen av banen, færrest pasninger innenfor den siste tredelen på banen og færrest ballvinninger på siste tredel av banen.

• Stabæk har hatt ballen minst innenfor motstanders 16-meter, de har færrest innlegg (uten cornere), færrest innlegg som treffer medspiller (uten cornere).

• De har skapt færrest åpenbare målsjanser, og de har sluppet til motstanderen flest ganger innenfor egen 16-meter.

Lyspunktet

Selv om tallene er bekmørke for Stabæk, kan redningen være at det ikke står veldig mye bedre til hos motstander Start.

For selv om Kristiansand-laget har tatt sesongens to eneste seirer i den nevnte åttekampersperioden, er ikke tallene spesielt lysere for dem.

• Kun Stabæk har sluppet til motstanderen i 16-meteren oftere enn Start, og kun Stabæk har vært færre ganger innenfor motstanders 16-meter enn Start.

• Stabæk og Start har scoret like få mål i perioden – seks mål. De har også like få ballvinninger i den siste tredelen av banen.

• Start er eneste lag som er mindre effektive enn Stabæk i perioden.

• Kun Stabæk har færre pasninger på den siste tredelen enn Start, og bare Stabæk og Viking har færre pasninger inn i den siste tredjedelen av banen enn Start.

Trenger hjelp

Nå er riktignok tall bare tall. Med utgangspunktet for Stabæk er klinkende klart. De må vinne.

I tillegg er de avhengig av hjelp fra Odd, Molde eller Rosenborg, men viktigst – Start må slås på hjemmebane.

Gjestene står uten seier på bortebane denne sesongen, og Stabæk har vunnet to av sine siste fem hjemmekamper. De har også slått Start i fire av de fem siste oppgjørene der laget fra Sørlandet har vært på besøk.

Vi tror de takler presset, og gjør jobben sin. Vi tror også fort resultatene kan gå deres vei, og at det blir mer Tippeliga-fotball i Bærum fremover.

