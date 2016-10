Tallenes tale: 1,9 prosent sjanse for LSK-exit

LSK Kvinner har med seg et fantastisk utgangspunkt til Paris i Champions League. Kun fire ganger i turneringens historie har noen rotet bort en tomålsledelse i returoppgjøret.

Det er spilt 210 sluttspilldueller siden Womens Champions League så dagens lys i 2009-10-sesongen. På disse kampene har kun fire lag røket ut etter å ha ledet med to mål fra det første oppgjøret.

• Rayo Vallecano ledet 2–0 før returoppgjøret mot Arsenal i 2010. Oppgjøret i London endte med 1-4-tap, og dermed gikk Arsenal videre.

• Birmingham rotet bort en 2-0-ledelse mot Verona i 2012, da de tapte returoppgjøret 0–3.

• I 2014 snudde Glasgow City 0–2 til 3–2 etter å ha vunnet returoppgjøret mot Medyk Konin 3–0.

• Forrige sesong tapte Atlético Madrid 2–0 borte mot Zorky Krasnogorsk, men vant hjemmekampen 3–0 og gikk videre.

Forrige sesong var LSK Kvinner nær ved å gjennomføre en lignende bragd. Etter å ha tapt 0–2 i hjemmekampen, sjokkerte de med å slå de regjerende Champions League-mesterne Frankfurt 2–0 i Tyskland. Vertene ble riktignok for sterke i straffesparkkonkurransen, og tok seg videre.

Før torsdagens returoppgjør i Paris mellom Paris St. Germain og LSK Kvinner leder altså Lene Mykjåland og co. 3–1.

– Til Paris for å score

LSK-trener Monica Knudsen legger ikke skjul på at de gleder seg til returoppgjøret i Paris, og onsdag satte de kursen mot den franske hovedstaden.

– Nå er alt opp til oss selv. Vi har planer om å gi PSG nok en «tøff dag på jobben», og vi skal til Paris for å score. Nå vet vi hva som møter oss, og vi kan justere og forberede oss enda bedre inn mot bortekampen, sier hun til klubbens hjemmeside.

Men å score i Paris blir ingen enkel oppgave. Laget har ikke sluppet inn mål på sine fire første seriekamper denne sesongen. Forrige sesong slapp de inn ni mål på 22 seriekamper – seks av dem mot Ada Hegerberg og trippelmesterne Lyon. I Champions League slapp de kun inn ett mål på eget gress – også det mot Lyon – riktignok etter å ha tapt 0–7 i den første semifinalen.

– Det er ingen nye utfordringer i troppen, gjengen er frisk og klar. Det blir en herlig utfordring, sier Knudsen.

Går videre

Etter det første oppgjøret er det lite fristende oddsmessig med 1,30 for hjemmeseier. PSG blir riktignok favoritter, men LSK har virkelig vist at de kan hevde seg mot de beste lagene i Europa.

Isabell Herlovsen og de andre spillerne er heller ikke vant til å slippe inn mange mål. De er suverene i Toppserien med kun åtte baklengs på de første 19 serierundene, og laget har fortsatt ikke tapt denne sesongen.

Her er nok motstanden langt tøffere enn i Toppserien, og vi tror PSG hever seg og vinner på hjemmebane. Men om det er nok til å gå videre er vi mer skeptiske til. Dermed frister 3,50 i odds for et uavgjortspill med 0–1 fra start.

