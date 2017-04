Supertalentene møtes til duell: – Helt eksepsjonelle

Ousmane Dembélé (19) og Kylian Mbappé (18) er ansett som verdens to største angrepstalenter. To uker etter å ha spilt sammen på landslaget, møtes de i Champions League.

Det siste året har vært minnerikt for de franske tenåringene; begge har fått sitt gjennombrudd i fransk Ligue 1, debutert på det franske A-landslaget og utmerket seg i Champions League.

De spilte for første gang på samme lag for drøye to uker siden, i et knapt kvarter, da Mbappé kom inn og fikk sin A-landslagsdebut mot Luxemburg. Nå møtes de for første gang, ansikt til ansikt, som de to mest spennende attraksjonene i Champions League-kvartfinalen mellom Borussia Dortmund og Monaco.

– Jeg tror at ordet «talentfull» ble oppfunnet for å beskrive spillere som Dembélé. Han er et ekstraordinært talent, sier Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel til UEFA.com.

– Du store min, så god han er! Han er smart. Ja, han løper fort, er sterk og hopper høyt. Men når han dribler, så tenker han. For meg er det tegnet på at en spiller kan nå veldig langt, sier den tidligere franske storscoreren Thierry Henry om Mbappé til Canal +.

– Det virker så enkelt

Dembélé, som er født året før Mbappé, slo igjennom forrige sesong. I sin første sesong på A-laget til Rennes scoret han tolv mål og leverte fem assists. Hele Europa jaktet ham, og til slutt fikk Dortmund kloa i ham. Der har han etablert seg lynraskt, med syv mål og 16 assists så langt denne sesongen.

Etter Dembélé i fjor, var det Mbappés tur til å bli fransk fotballs store åpenbaring. 18-åringen fra Paris-forstaden Bondy har allerede banket inn 19 mål, og hans prestasjoner i åttedelsfinalene mot Manchester City har gjort ham til kontinentets soleklart mest ettertraktede og omtalte fotballtenåring. Absolutt alle toppklubber, og da spesielt Real Madrid og Manchester United, har blitt koblet til Monaco-fenomenet de siste ukene.

– De er helt eksepsjonelle, sier Viasat-profil Roar Stokke, som gleder seg stort til å kommentere kampen tirsdag kveld.

– Finnes det noen større offensive talenter enn Dembélé og Mbappé akkurat nå?

– Nei, det tror jeg ikke. Av alle ungguttene i Champions League, så gir jeg Mbappé terningkast 6, og Dembélé 5,5. Begge gjør det de aller største talentene gjør, de tar alle stegene så enkelt og naturlig. De dominerte mot andre tenåringer, gikk inn på A-lag og dominerer nesten umiddelbart. Det virker så enkelt.

Stokke kaller Mbappé «helt eksepsjonell» og trekker frem 18-åringens fart, fysikk og effektivitet.

– Mbappé er så effektiv, så direkte. Han dribler ikke bare for å drible, men virker så taktisk klok og veloverveid. Han er kjempesterk, går i dueller og sprinter forbi alle. Det han viser, er nesten sensasjonelt. Og at han går inn med den største selvfølgelighet og scorer i to kamper mot Manchester City, markerer bare hvor bra han er, sier han.

Forskjellige typer

Han mener Dembélé er litt mer varierende i prestasjonene på grunn av spillestilen hans og laget han spiller på. Stokke kaller Dortmund-vingen for «mer leken» og mener han «spiller med høyere risiko». Dembélé er tilretteleggeren, Mbappé avslutteren.

– De er forskjellige. Alt Mbappé gjør, virker så kalkulert og veloverveid. Han er veldig moden og fotballklok til å være så ung. På sitt beste er Dembélé utrolig god til å dra av spillere og bruke driblingen sin til å skape rom og spille andre bedre. Men han er litt mer varierende og uforutsigbar, sier Stokke.

Personlighetsmessig er Dembélé og Mbappé også ulike. Dortmund-spilleren er kjent for sitt store temperament, som har skaffet ham syv gule kort og nesten en utvisning denne sesongen. «En ulempe», innrømmer trener Tuchel.

Mbappé har derimot utmerket seg med sin rolige væremåte og reflekterte sitater, som da han nylig sa at han ikke følte seg klar for Real Madrid fordi han fortsatt ikke er ferdigutviklet. «Allerede veldig moden», gleder Monaco-trener Leonardo Jardim seg over.

– Det er nesten en liten generasjonskløft mellom de to, der den yngste av dem tilsynelatende er mer moden og voksen, sier Roar Stokke.

