Superspissen svarer på Kina-ryktene

Flere stjernespisser kobles til kinesisk fotball. For Inters brennhete Mauro Icardi (23) er det ikke aktuelt – ennå.

Premier League-toppscorer Diego Costa, som Chelsea-manager Antonio Conte har vraket fra laget etter en påstått krangel, ryktes til kinesiske Tianjin Quanjian for vanvittige 80 millioner pund i overgangssum og en årslønn på 30 millioner pund.

Radamel Falcao, som er tilbake på sitt beste med 12 seriemål for Monaco denne sesongen, skal også være på vei østover. Samme Tianjin Quanjian skal ha lagt inn et bud på 50 millioner euro for spissen, noe Monaco-president Vadim Vasilyev bekreftet til franske Canal +.

– Kina har blitt en veldig viktig aktør med summene de byr på spillere. Vi holder unna til en viss grad, men jeg er jo nødt til å tenke som en forretningsmann. Selvfølgelig vil jeg vinne titler og trofeer, men det finnes særegne situasjoner. Det er svært få klubber som kan avslå hvilket som helst bud, sier Vasilyev.

Fra før har spillere som Oscar, Carlos Tévez, Jackson Martinez og Axel Witsel signert gullkantede avtaler med kinesiske klubber.

Nå er det Mauro Icardi sin tur til å bli koblet til den elleville kinesiske kjøpsfesten. Inter-stjernen har scoret 15 mål på 20 kamper i Serie A denne sesongen. Han er den første Inter-spissen som runder 15 seriemål i tre strake sesonger siden Zlatan Ibrahimovic og Christian Vieri.

Etter scoring og assist mot Chievo på lørdag, fikk argentineren spørsmål om en eventuell Kina-overgang.

– Jeg fornyet nylig kontrakten min og er fornøyd med å bli værende i denne drakten. Det er alltids tid til å dra til Kina i slutten av karrieren min, svarte Icardi ifølge ESPN.

Han og laget er inne i en meget god periode: Inter har vunnet fem strake Serie A-kamper. Nå retter de blikket mot åttedelsfinalen i Coppa Italia.

