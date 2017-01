Storklubb i full krise: – Bekymret for om de klarer å overleve

De ble seriemestere for 13 år siden. Nå er den spanske storheten Valencia i dyp krise.

Før kveldens oppgjør mot tabelljumbo Osasuna ligger Valencia på 17. plass i La Liga, med like mange poeng som nedrykksplasserte Sporting Gijón.

I romjulen bestemte trener Cesare Prandelli – etter bare 91 dager, åtte kamper og kun én seier i jobben – seg for å hoppe av det synkende skipet.

– Jeg forlater dette stedet med en trist følelse. En drøm har tatt slutt. Jeg visste at jeg takket ja til en vanskelig utfordring, men jeg var overbevist om at jeg kunne hjelpe Valencia ut av vanskelighetene da jeg kom hit. Dessverre gikk det ikke slik, sa Prandelli på en pressekonferanse, ifølge ESPN, etter at avgjørelsen var tatt.

– Klubben består av respektable folk, men de er besatt av tall. Fotball handler om lidenskap og følelser, og hvis du ikke har de ingrediensene, er det vanskelig å komme noe sted. Jeg ville åpne opp treningene for fansen, men de (ledelsen) sa at det ikke var mulig, sa Prandelli.

Dermed har Valencia skiftet trener utrolige 19 ganger siden årtusenskiftet, og fire ganger på litt over et år.

Trofaste Voro Gonzalez har for fjerde gang blitt hentet inn som midlertidig trener for å holde fortet mens ledelsen leter etter en ny trener som etter alt å dømme snart vil lide samme skjebne som sine utallige forgjengere.

Denne helgen toppet Valencia-krisen seg da sportsdirektør Jesus Garcia Pitarch valgte å trekke seg.

– Jeg har vært begeistret for Valencia i over 30 år. Byen, klubben og Mestalla (stadion). Noen av mine flotteste fotballopplevelser har jeg fått på Mestalla. I år er jeg bekymret for om de klarer å overleve i La Liga, sier Viasat-kommentator Roar Stokke, som nylig har blogget om emnet.

BEKYMRET: Roar Stokke er bekymret for Valencias utvikling. Foto: , NTB scanpix

– Spanias tradisjonelt tredje største klubb synker som en stein på tabellen. Jeg tror de overlever, men utviklingen er svært, svært bekymringsfull. Det som bekymrer meg mest, er hvem som skal snu den negative trenden. Hvam har den sportslige kompetansen til å foreta det neste avgjørende valget når Prandelli kastet inn håndkleet? Når trenere skiftes ut i et stadig eskalerende tempo, så er det alltid synonymt med en klubb som famler i blinde, sier Stokke.

Mannen som får skylden for Valencia-krisen, er forretningsmannen Peter Lim fra Singapore. Milliardæren kjøpte opp Valencia i mai 2014 med store ord og løfter om en ny storhetstid. Han skulle redde klubben fra de store økonomiske problemene som hadde preget de siste årene, og det gode forholdet hans til superagent Jorge Mendes skulle skaffe dem et konkurransedyktig lag som kunne utfordre Real Madrid og Barcelona.

Men vondt skulle bli til verre.

Til tross for at han har knust klubbens overgangsrekord to ganger ved å signere Álvaro Negredo (28 millioner euro fra Manchester City) og Rodrigo (30 millioner euro fra Benfica), har ikke Lim klart å stable Valencia på beina. Snarere tvert imot.

Takket være en rekke uforståelige avgjørelser, og da kanskje spesielt ansettelsen av Lims personlige venn Gary Neville som hovedtrener i desember 2015, har Valencia sunket dypere og dypere ned i kriseland.

– På generelt grunnlag så bekymres jeg over kapitalistenes inntog i fotballen, om ikke den sportslige kompetansen er solid forankret og setter premissene for satsingen, sier Roar Stokke, som mener klubbens neste trenervalg er helt avgjørende:

– Valencia skriker etter en betydelig trenerkapasitet. En god selger av sin filosofi som skaper stor entusiasme og som forener klubben og fansen. En erfaren skikkelse som kan sitt fag og sin psykologi. Marcelo Bielsa er en type, om han fikk frie tøyler, som på kort tid kunne fått spillerne til å løpe de ekstra meterne for klubben resten av denne sesongen. Nå handler det om å skjønne alvoret tidsnok og snu en svært negativ trend, sier Stokke om Valencia.

Fremtiden vil vise om de har nådd bunnen, og bortekampen mot tabelljumbo Osasuna kan gi noen indikasjoner. Osasuna har bare vunnet én seriekamp denne sesongen, den 17. oktober, og er i alarmerende poengnød.