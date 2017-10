Storavis: Dette er verdens beste spillere under 21 år

Danmark er, med to spillere, det eneste nordiske landet som er representert på en fersk liste over verdens beste spillere under 21 år.

Topp 50-listen, som er satt sammen av den franske storavisen L'Équipe, domineres av Tyskland (åtte spillere) og Frankrike (syv). Men det er en spanjol som troner på topp:

Marco Asensio (21), det fotrappe Real Madrid-vidunderet med den dødelige skuddfoten, er ifølge avisen verdens beste spiller født etter den 1. januar 1996.

Lynvingen fra Mallorca har scoret i mer eller mindre hver eneste storkamp han har spilt for klubben, som angivelig skal ha tilbudt ham en ny kontrakt med en svimlende utkjøpsklausul på 500 millioner euro.

«Genial» og «imponerende» er blant betegnelsene L'Équipe bruker om Asensio.

Se noen av stjerneskuddets beste øyeblikk her:

Mbappé nummer tre

På andreplass ligger Tottenham og det engelske landslagets offensive midtbanespiller Dele Alli. Den franske avisen kaller 21-åringen «et sjeldent talent» og roser teknikken, overblikket og komplettheten til spilleren som ble kåret til årets unge spiller i Premier League denne våren.

Tredjeplassen på U21-kåringen tilhører franske Kylian Mbappé (18). Angriperen, som gikk fra Monaco til PSG denne sommeren, har gjort et spektakulært inntog i europeisk toppfotball i 2017.

Han har i løpet av karrieren sin startet åtte kamper i Champions League, som alle har kommet i dette kalenderåret. Motstanderne har vært Manchester City (2), Borussia Dortmund (2), Juventus (2), Celtic og Bayern München. Fasiten er til å gni seg i øynene av: Syv scoringer og én målgivende pasning.

Nedover på talentlisten finner vi to danske spillere: Kasper Dolberg fra Ajax er nummer 12, mens Chelsea-spilleren Andreas Christensen er på 26. plass.

Her er de 20 øverste plassene på listen:

1. Marco Asensio (Real Madrid)

2. Dele Alli (Tottenham)

3. Kylian Mbappé (PSG)

4. Ousmane Dembélé (Barcelona)

5. Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

6. Gabriel Jesus (Manchester City)

7. Leroy Sané (Manchester City)

8. Kingsley Coman (Bayern München)

9. Marcus Rashford (Manchester United)

10. Timo Werner (RB Leipzig)

11. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

12. Kasper Dolberg (Ajax)

13. Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

14. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

15. Dani Ceballos (Real Madrid)

16. Youri Tielemans (Monaco)

17. Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen)

18. Franck Kessié (AC Milan)

19. Davinson Sánchez (Tottenham)

20. Patrik Schick (AS Roma)

Det mest representerte laget på topp 50-listen er Real Madrid, med hele fire spillere: Asensio, Ceballos, Theo Hernández (28. plass) og Jesús Vallejo (31. plass). Flere av dem skal trolig i aksjon når Real Madrid tar imot Espanyol på Santiago Bernabéu.

Real Madrid har fått en trøblete start på sesongen på hjemmebane i La Liga. De har fortsatt ikke vunnet etter tre kamper i sin egen storstue: 2-2 mot Valencia, 1-1 mot Levante og 0-1 mot Real Betis.

Vi tror på et ekstremt revansjelystent og sultent Real Madrid, som i midtuken minnet på hvor høyt toppnivået er da de slo Borussia Dortmund 3-1 på bortebane. Espanyol tapte hele 5-0 i sin bortekamp mot Barcelona tidligere i sesongen, og vi tror på et lignende resultat her.

Derfor anbefaler vi følgende spill: Real Madrid-seier over Espanyol med 0-2 i handikap til 1,70 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.