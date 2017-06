Stjernetalentene du må se opp for i sommer

U21-EM sparkes i gang fredag. På menyen står en stjernespekket liste med fremtidige toppspillere.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det sier det meste at Héctor Bellerín, Saúl Ñíguez, Nathan Redmond, Goncalo Guedes, Max Meyer og Daniele Rugani ikke engang har fått plass på vår liste over hvilke unggutter du virkelig bør følge med på under turneringen.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Norge kunne hatt et spennende mannskap her, men er dessverre ikke med, for Serbia ble for sterke over to play off-kamper i november.

Likevel er det nok å glede seg til når Spania, Tyskland, England, Italia og Portugal – for ikke å snakke om regjerende mester Sverige – skal kjempe om seieren i U21-EM i Polen.

Les mer: Han kan bli Uniteds nye spiss: – Har alle forutsetninger for å lykkes

Her er fem profiler – fra fem forskjellige land – som skiller seg ut i forkant av turneringen:

GIANLUIGI DONNARUMMA (Italia)

Han er bare 18 år, og kan fortsatt spille U21-fotball i årevis, men er likevel kanskje den mest rutinerte spilleren i turneringen. Donnarumma har spilt hele 68 kamper for AC Milan samt allerede fire A-landskamper for Italia. Den fremtidige Gianluigi Buffon-erstatteren skal ha utsatt sine avsluttende eksamener for å kunne delta her. «Gutten» på 196 centimeter gjorde seg ekstremt upopulær da han, dagen før starten av turneringen, gjorde det klart at han ikke vil forlenge kontrakten i klubben. Nå kan han være på vei til Real Madrid. blir stadig koblet til en Real Madrid-overgang, men Milan er desperate etter å forlenge kontrakten hans.

Husker du? Milans nye førstekeeper er yngre enn Ødegaard

Her blir Donnarumma lurt av frekkis:

MARCO ASENSIO (Spania)

Han svever på en sky. Etter vellykkede sesonger på utlån i Mallorca og Espanyol fikk Asensio denne sesongen tillit av Zinédine Zidane i Real Madrids A-stall. Den har han tatt vare på: Asensio åpnet sesongen med Real Madrids første scoring i UEFA-supercupfinalen mot Sevilla, og avsluttet den med lagets siste scoring i Champions League-finalen mot Juventus. Kjapp, teknisk, uredd og uforutsigbar; Asensio, som allerede har tre A-landskamper, er allerede godt på vei til å bli en verdensstjerne.

Les også: Ødegaard lar seg inspirere av Asensio

Sjekk Asensios utrolige perle på Lerkendal:

RENATO SANCHES (Portugal)

Forrige sommer var begivenhetsrik for Sanches. Han ble solgt fra Benfica til Bayern München, rett foran snuten på Manchester United, og ble kåret til «turneringens unge spiller» i EM i Frankrike. Derfor er det kanskje litt overraskende at han denne sommeren spiller U21-EM for Portugal i stedet for prøve-VM. Men sesongen i Bayern har vært skuffende; etter kun ni kamper fra start, alle turneringer inkludert, skal Sanches være på vei bort. I denne turneringen er han imidlertid blant de klart største profilene.

Lest denne? Drømmeår for Portugals stjerneskudd

SERGE GNABRY (Tyskland)

Dette navnet kan komme til å hjemsøke Arsenal og Arsène Wenger i årene som kommer. Gnabry var frem til i fjor Arsenal-eiendom, han ble lagets nest yngste spiller noensinne og ble sett på som et kjempetalent. Den driblesterke lynvingen slet imidlertid med skader, og i fjor ble han solgt til Werder Bremen fordi han ikke ønsket ny kontrakt ettersom han krevde mer spilletid. Nå har han nettopp signert for Bayern München...

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.



JAMES WARD-PROWSE (England)

Ward-Prowse er allerede et kjent navn blant de som følger Premier League. Med 137 kamper for Southampton, og én for det engelske landslaget, er det ingen tvil om at han blir midtbanespilleren som skal forsøke å lede England til suksess her. Takket være en fantastisk dødballfot sammenlignes han med David Beckham, og Tottenham og Manchester City skal ha vist stor interesse for den sentrale midtbanespilleren.

VGs tips: Spansk triumf

Fredag sparkes altså U21-EM i gang. Når vi tar en titt på de forskjellige spillertroppene, synes vi ett lag skiller seg ut i mengden: Spania. «La Rojita», som de kalles, kan vise til nøkkelspillere både foran og bak: Héctor Bellerín, Saúl Ñíguez og Marco Asensio er spillere som allerede preger toppfotballen.

England kunne hatt med Dele Alli og Marcus Rashford, men de har fått fri, noe som naturligvis svekker engelskmennenes sjanser. Italia har en sterkere tropp på lenge, og Tyskland og Portugal blir sterke utfordrere, men vi holder en knapp på Spania.

Derfor anbefaler vi følgende spill: Spania vinner U21-EM til 4,00 i odds.